النائب قباني: مطلب باسيل غريب عجيب

وجد نائب بيروت محمد قباني في الطروحات الانتخابية مزايدات طائفية يعرف أصحابها ان معظمها غير قابل للتحقيق، وهي طعنة لاتفاق الطائف، لأن الدورة الاستثنائية فتحت لقانون الانتخاب وليست لتعديل الدستور.

قباني، العضو في كتلة المستقبل وفي رد غير مباشر على الوزير جبران باسيل، قال في تصريح صحافي ان الكلام عن ان المرشح يجب ان ينال 40% في طائفته كشرط لاحتساب اصواته في الدائرة التي يترشح فيها هو مطلب غريب عجيب.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية