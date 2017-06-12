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ميقاتي: أبناء طرابلس متمسكون بالمقعد الماروني في المدينة
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي، وعرض معه للأوضاع الراهنة لا سيّما ما يتعلق بقانون الإنتخابات.
وقال الرئيس ميقاتي بعد اللقاء: "سعدت بلقاء دولة الرئيس، ومن الطبيعي أن نتناول قانون الإنتخابات. وكانت وجهات النظر متوافقة مع دولته على التمسك الأكيد بالمقعد الماروني في مدينة طرابلس، مدينة العيش المشترك والتي تستوعب كلّ الناس. كفانا تقوقعاً ومحاولة جذب كلّ واحد منّا الحبل لجهته".
وأضاف: "علينا أن نطبق جميعاً الآيّة الكريمة "اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا". وأن نكون سوياً من دون أيّ تفرقة، وطرابلس هي حاضنة للجميع. وأنا متمسك بهذا المقعد في طرابلس وكلّ أبناء طرابلس أيضاً، والرئيس بري من هذا الرأي أيضاً، وهذا هو سبب الزيارة للتأكيد على هذا الموضوع مجدّداً، وقد توافقنا على هذه المسألة".
سئل: هل المشاورات تسير بايجابية؟
أجاب بالقول: "قولوا إن شاءالله".
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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