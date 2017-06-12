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ميقاتي بذكرى طوني فرنجية: يجمعنا تاريخ من الشراكة الوطنية
كما في كلّ عام، يستذكر أهالي زغرتا وإهدن عامّة وآل فرنجية خاصة ذكرى 13 حزيران الأليمة، التي راح ضحيتها الوزير طوني فرنجية وزوجته فيرا وطفلتهما جيهان و31 شخصاً يوم 13 حزيران 1978، والتي لا تزال عالقة في وجدانهم وذاكرتهم وكأنّها حدثت بالأمس القريب لا قبل 39 عاماً. مناسبة دأبوا على إحيائها سنوياً لتكون يوم وفاء وتخليد لذكرى الشهداء الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم.
وفي هذا السياق، قال الرئيس نجيب ميقاتي في حديث لموقع "المردة" في الذكرى: "تطلّ ذكرى استشهاد الوزير طوني فرنجية وعائلته ورفاقه هذا العام ولبنان يعيش مرحلة مفصلية، يؤكّد فيها غالبية اللبنانيين تمسّكهم بالعيش الواحد ورفضهم كلّ محاولات العودة بالوطن إلى حقبات الإنقسام الأليمة التي دفعنا ثمنها غالياً من خلال طروحات ومشاريع تعاهدنا جميعاً بعد الحرب الأليمة على طيّها نهائياً".
وأضاف: "في هذه المناسبة الأليمة نستذكر تضحيات الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن هذا الوطن ورسالته ودوره، ونحيّي خصوصاً ذكرى الوزير فرنجية وعائلته ورفاقه الحاضرة أبداً في البال والوجدان الوطني. كما نحيّي مواقف الوزير والنائب الصديق سليمان فرنجية وشجاعته في قول الحقّ والنضال من أجل أن يبقى لبنان سيداً حراً ومستقلاً بوحدة جميع أبنائه. كيف لا وهو حامل الإسم الكبير والإرث الوطني العريق الذي جسده المغفور له فخامة الرئيس الراحل سليمان فرنجية".
وختم: "ما يجمعنا بهذا البيت اللبناني الأصيل تاريخ حافل من الشراكة الوطنية عبّر عنه على الدوام تلاقي طرابلس وزغرتا وانصهارهما دفاعاً عن العيش اللبناني الواحد. وبإذن الله ستبقى هذه الشراكة شعلة لا تنطفئ وعنواناً لن نحيد عنه".
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