- باسيل ينقلب على التفاهمات وبري يتحضَّر لمرحلة إنتهاء ولاية المجلس
- لهذه الأسباب… أميركا تستعد لفرض عقوبات جديدة على “حزب الله”
- ميقاتي بذكرى طوني فرنجية: يجمعنا تاريخ من الشراكة الوطنية
- ميقاتي: أبناء طرابلس متمسكون بالمقعد الماروني في المدينة
- الاقتصاد التركي ينمو 5% في الربع/1 متجاوزا التوقعات
- الجيش السوري وحلفاؤه يصعدون قصف مقاتلي المعارضة في مدينة درعا
- امرأة إسرائيلية تتعرى أمام حائط "البراق"
- "آية الله" مايك أندوريا وايران والفرقة سيلز في الغستابو الامريكي
- فرقة "بنتي": 6 شقيقات خطيرات يستهدفن المجتمع المصري
- الحكومة أمام فرصة أخيرة لإنجاز قانون الانتخاب: تعثّرها يستحضر «الستين» باعتباره نافذاً
- العراق وسوريا وبصمات الأكراد
- إشراك واشنطن في تحقيقات قطر
- توقعات الأبراج ليوم June 12, 2017
- أسبوع الحسم: القانون أو الحائط... والتفاهمات ما زالت شروطاً
- قانون الإنتخاب : آخر المساومات على حافة الهاوية.. باسيل: هذا ما يتطلّبه اكتمال الإتفاق
- لبنان يَخرج الجمعة من «نفَق» قانون الانتخاب
- قانون الانتخابات.. على مسافة أيام
- حدث في مثل هذا اليوم June 12, 2017
- بدون تعليق
- الحريري للخارجين من المستقبل: قليلو الوفاء
- قانون الانتخاب: اللعب على حافة الهاوية
- 13 حزيران
- الفساد اللبناني المكشوف يُعطِّل المساعدات
- تفكيك خلاصات التحقيق الأميركية بحق حزب الله [1]: ألف دولار من الحزب و500 ألف دولار من أميركا
- «أونروا»... أهلاً بكم في ساحة المعركة
لهذه الأسباب… أميركا تستعد لفرض عقوبات جديدة على “حزب الله”
تسود في لبنان حالة من الترقب إزاء الخطوات المالية التي يستعد الكونغرس الأميركي لإقرارها ضد “حزب الله” اللبناني، ما أثار مخاوف من انعكاس تلك العقوبات على القطاع المصرفي اللبناني.
وينتظر مصرفيو لبنان وسياسيوه نتائج زيارة مرتقبة لحاكم مصرف لبنان إلى واشنطن، وهدف الزيارة بحث مسار العقوبات الأميركية الجديدة على “حزب الله”.
فخلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، تمت مناقشة اقتراحات مشددة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل شبكات “حزب الله” المالية التي ثبت ارتباطها الوثيق بإيران.
وانطلاقا مما تقدم في جلسة الاستماع، بدأ قطار العقوبات يسلك طريقه التشريعي نحو الإقرار، وذلك إما من خلال قانون جديد أو من خلال إجراءات إضافية تلحق بالقانون القائم.
وقدم المتحدثون إثباتاتهم حول الشبكات المالية الواسعة التي يملكها “الحزب” في العالم، وهي شبكات مالية قالوا إنها تتناول عمليات تبييض أموال وتمويل تجارة #مخدرات وغيرها من العمليات، التي تمتد على مساحة أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.
كما شدد المتحدثون على ضرورة قطع الأوصال بين الحزب وإيران الممول الأساسي للحزب.
لكن رغم وضوح المواقف الأميركية تجاه “حزب الله” ، إلا أن مصادر لبنانية مشاركة في المحادثات مع واشنطن أكدت لـ”العربية” أنها تلمست تفهما من الإدارة الأميركية للوضع اللبناني، مميزة بين الدولة اللبنانية والميليشيات، حفاظا على استقرار لبنان المالي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- “إنستغرام” يحذف صورة صادمة لممثلة أميركية
- نيكول كيدمان "غاضبة جداً" بعد تصوير أحد أكثر مشاهد التلفزيون الجنسية فظاعةً
- سيلينا غوميز بموقف محرج في إطلالاتها الأخيرة!
- امرأة إسرائيلية تتعرى أمام حائط "البراق"
- عندما يؤكد ترامب ان قطر قامت تاريخيا بتمويل الارهاب وعلى اعلى مستوى.. ويطالب جنرالاته بالتحرك.. فهذا “انذار بالحرب” وتهديد بتغيير النظام.. فهل رفض تميم دعوته بالسفر الى واشنطن هو السبب؟ وما هو سيناريو الايام المقبلة؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- باسيل ينقلب على التفاهمات وبري يتحضَّر لمرحلة إنتهاء ولاية المجلس
- لهذه الأسباب… أميركا تستعد لفرض عقوبات جديدة على “حزب الله”
- ميقاتي بذكرى طوني فرنجية: يجمعنا تاريخ من الشراكة الوطنية
- ميقاتي: أبناء طرابلس متمسكون بالمقعد الماروني في المدينة
- الحكومة أمام فرصة أخيرة لإنجاز قانون الانتخاب: تعثّرها يستحضر «الستين» باعتباره نافذاً
- أسبوع الحسم: القانون أو الحائط... والتفاهمات ما زالت شروطاً
- لبنان يَخرج الجمعة من «نفَق» قانون الانتخاب
- قانون الانتخابات.. على مسافة أيام
- الحريري للخارجين من المستقبل: قليلو الوفاء
- قانون الانتخاب: اللعب على حافة الهاوية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)