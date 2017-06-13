بعدما حَمَلَت من حبيبها في فندق بيروتي.. هكذا قضت في منزلها الزوجي!

في مسلسل الجرائم العاطفية التي تهزّ لبنان، انتحرت ناريمان ب.، في منزلها الزوجي، بعدما فشلت علاقتها العاطفية مع شخص تعرّفت عليه بالصدفة.

وفي تفاصيل حكاية ناريمان.ب التي كانت متزوجة حين دخلت في علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة جنسية مع المتهم "شادي.ع"، بعدما تعرفت عليه عن طريق الصدفة في أحد الشوارع فتبادلا الأرقام وباتا يتحدثان لساعات طويلة على "واتس آب"، بعد فترة وجيزة تطورت علاقتهما وأصبحا يلتقيان في أحد الفنادق ببيروت لممارسة الحب.

وعلى طريقة الأفلام العربية وعد شادي حبيبته ناريمان بالزواج في حال حصلت على الطلاق من زوجها، وفي أواخر شهر كانون الثاني 2017 إتصلت "ناريمان" بصديقها لتخبره بأنها حامل منه، فطلب منها اللقاء في أحد المقاهي، وهناك أخبرها بأنه لا يريدها، وأنه سيتزوج من فتاة أخرى وقع في حبها ولا يمكنه التخلي عنها.

من البديهي أن هذا الموضوع أثار غضب ناريمان وجعلها تثور ولم تجد أمامها سوى التهديد بالإنتحار، وعادت إلى منزلها وحاولت على فترة أيام التواصل معه لربما يتراجع عن قراره لكنه لم يردّ عليها، وقام بتغيير رقم هاتفه كي يتجنب أي إتصال منها.

وبعد أسبوع من فقدانها الأمل، لجأت إلى دسّ السم في طعامها داخل منزلها الزوجي وقضت، وخلال التحقيقات مع "شادي" لم تثبت عليه أي دلائل أو براهين على أنه المتسبب في قتلها، أو هو من دفعها على ذلك، فتم إطلاق سراحه كون جميع المعطيات التي أمام القاضي لم تثبت حالة تسبب بوفاة.

المصدر: التحري