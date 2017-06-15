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عون للوزراء: جلسة مجلس الوزراء ستبقى مفتوحة حتى إنجاز مشروع القانون

آخر تحديث: منذ 29 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بالترحيب بالوزراء، وهنأ بإنجاز قانون الانتخاب الجديد، واعتبر انه انجاز كبير جدا منذ ما قبل الاستقبال كان يعتمد النظام الاكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل.

 

وأضاف الرئيس عون: قد لا يكون ممكنا تحقيق عدالة التمثيل بالمطلق ولكن الصيغة التي تم التوصل اليها هي خطوة الى الامام.

 

وقال الرئيس عون: «الجلسة ستبقى مفتوحة حتى انجاز مشروع القانون لإنجازه قبل جلسة مجلس النواب»، ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري فقال: ان الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بقانون جديد للانتخابات، وقد توصلنا الى ذلك والحمد لله بجهد كل القوى السياسية وجنبنا البلاد الفراغ.

 

واضاف الرئيس الحريري: ان مشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي بحمى قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والامني، واستطيع ان اقول ان مخاطر الفراغ والعودة الى قانون الستين اصبحت خلفنا، والتمديد الذي سنجلأ اليه هو تمديد تقني توجبه الآليات المحددة للوصول الى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة، اليوم ازف الى اللبنانيين انجازا وطنيا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي اصبحت في ذمة التاريخ.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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