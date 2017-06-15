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خلاف «إنمائي» بين التيار والقوات

آخر تحديث: منذ 52 دقيقة
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الخلاف «الإنمائي» بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كان حاضراً من خلال مشادة كلامية بين الوزيرين غسان حاصباني وسيزار أبي خليل على خلفية توقيع العقود مع المستشفيات بنفس الأسقف المالية لعام 2016. يُطالب أبي خليل «بالتوزيع العادل للأموال، فغير مقبول أن تحصل مستشفى أوتيل ديو على 7 ملايين و900 ألف، في حين أنّ عين وزين تحصل على 73 مليون ليرة»، بحسب المصادر. وقد رفض التيار الوطني الحر الموافقة على هذا البند، «مشترطاً أن يتوقف العمل بالمعاملات التي سبق أن وافق حاصباني عليها في أيلول، على أن يُقدّم جدولاً آخر إلى مجلس الوزراء ليوافق عليه».

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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