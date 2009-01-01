طرابلس: السياسيون يمارسون ″التقية″.. وصورهم قد تعود!

لم يكن قرار إزالة الصور والشعارات السياسية من على الأملاك العامة في طرابلس، جديا بالنسبة للكثير من السياسيين، وقد تبدى ذلك، خلال الأيام الماضية من عمر الحملة التي أطلقتها البلدية معززة بـ ″فرمانات″ من القوى السياسية جاءت على شكل ″أمر اليوم″ إلى مناصريهم بضرورة إزالة كل الصور والشعارات السياسية.

هذه ″الفرمانات″ تبيّن بعد أيام انها ليست بمفعول ″عثماني″ قابل للتطبيق، بل بمفعول لبناني قابل للتمييع، او ان معظم أصحابها اعتمدوا ″التقية″ في مواقفهم، حيث لم يبادر معظمهم الى ترجمة اقوالهم أفعالا، لجهة تحريك ماكينتهم وورشهم للمساعدة في إزالة تلك الصور التي هم من رفعها بالأصل، بإستثناء ورش جمعية العزم والسعادة، التي واصلت عملها منذ أربعة ايام، بإيعاز مباشر من الرئيس نجيب ميقاتي، الأمر الذي ترك ارتياحا في المدينة التي تعيش أجواء العيد وتشهد أسواقها إقبالا غير مسبوق، فضلا عن الأمسيات الرمضانية التي تستقطب زوارا من مختلف المناطق ومن خارج لبنان.

كما بات معلوما أن طرابلس شهدت حربا شعواء على خط رفع الصور والشعارات منذ فترة، واحتدمت في الاشهر الماضية على نحو أدى الى تحويل معظم شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وتلك الواقعة في المناطق الشعبية على وجه الخصوص الى غابات من الصور والى ساحات لمعارك بين المناصرين ابقت تلك المناطق في حال توتر دائم، قبل ان يصدر القرار بازالة الصور بهدف الحد من تلك المواجهات ومنع تفاقمها ووصول الامور الى ما لايُحمد عقباه.

لكن يبدو ان حسابات الطرابلسيين التواقين الى أي خطوة لدرء الفتنة في شوارعهم، لم تتطابق مع طموحات بعض السياسيين الذين اكتفوا باصدار بيان للاعلام و″تركوا الشقى على من بقى″ من عمال البلدية وشركة لافاجيت، الذين تشير المعلومات الى ان عملهم على هذه الوتيرة قد يستغرق أسابيع لإزالة كل الصور، هذا إذا لم يتم اعتراضهم في بعض الأماكن أو منعهم في أماكن أخرى من قبل بعض المتحمسين.

واللافت أنه بالرغم من صدور القرار والبيانات السياسية، يستمر مناصرو بعض السياسيين برفع الصور وبطريقة عشوائية داخل الأحياء والمناطق الشعبية، ما يؤدي الى ضرب جوهر القضية التي على أساسها إتخذ قرار إزالة الصور وهو تخفيف الاحتقان ومنع حصول أية اشكالات دموية او مواجهات.

ويكفي لأي زائر أن يكتشف التباين بين مواقف بعض السياسيين وبين الواقع على الارض، حيث ما تزال صور عديدة في أماكنها على الأملاك العامة، من أعمدة كهرباء وجدارن ووسطيات وأرصفة ومنازل مهجورة أو على مخالفات بلدية.

ويبقى هاجس الطرابلسيين هو في عودة فوضى الصور، مع إقرار قانون الانتخابات وفتح المعركة الانتخابية في شوارع المدينة قبل أقل من عام من موعدها الفعلي في صناديق الاقتراع، ما يعني رفع منسوب التوتر وضرب المشهد العام وتهديد كل الجهود المبذولة على خط تنشيط الحركة السياحية خلال فصل الصيف.

المصدر: سفير الشمال - عمر ابراهيم