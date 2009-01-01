- بدون تعليق
- خفة ظل وزير الخارجية اللبناني تنشط الساخرين على تويتر
- من هزيمة 67.. إلى نكبتي غزة و'الحشد الشعبي'
- البرلمان اللبناني يصوّت اليوم بـ «رفْع الأيدي» على قانون الانتخاب الجديد
- مصادر: مطلوب مصادقة «النواب» على القانون بـ 100 صوت اليوم
- القانون يُصدَّق اليوم... وورشتان نيابية وحكومية تعقبان التمديد
- عون يحضّر لـ «ثورة» اصلاحية : تطبيق الطائف والغاء الطائفية
- حركة ديبلوماسية عربية وروسية وصينية تبحث مع مسؤولين لبنانيين تطورات المنطقة
- انتخابات 2018: ضمور «الحريرية»
- الثورات العربيّة بين طلب الحرّية ووعيها
- اقتراح بديل للبطاقة الممغنطة
- حكومة «تصريف الأعمال» في مواجهة التحديات الآتية
- لماذا وافق الحريري على النسبية؟
- برمنغهام يتقدم بعرض للتعاقد مع جون تيري
- صفقة العشرين مليار دولار هل أخرجت قطر من المصيدة ونقلتها من داعم رئيسي للارهاب الى حليف استراتيجي لواشنطن؟ وكيف خدع “التاجر” ترامب الجميع وحصل على “الدفعة الأولى” من “الخراج” الخليجي كاملة؟
- خريطة توزيع الدوائر الـ 15 في قانون «النسبية»
- تجاذبات متوقّعة قد تطيح القانون وموعد أيار
- نظام التلاعب بالاكثرية والنسبية
- قانون النسبية ورحلة الألف ميل
- الشريف: عجزنا عن إظهار حقّنا فيما نجحت إسرائيل بتشويه التاريخ
- جاويش أوغلو: تركيا ليست منحازة لأي طرف في الأزمة الخليجية
- علامات متزايدة على تحسن أزمة الإسكان في أستراليا
- قاضي أسترالي: عقوبة الإعدام لا تردع المجرمين
- أستراليا تدرس إنشاء قانون جديد لمكافحة العبودية
- إدلب.. ساحة صراع مفتوحة أمام كل الأطراف
حركة ديبلوماسية عربية وروسية وصينية تبحث مع مسؤولين لبنانيين تطورات المنطقة
اطلع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري من سفيري مصر نزيه نجاري والإمارات حمد الشامسي والقائم بالأعمال السعودي بالإنابة سلطان السبيعي على موقف بلدانهم المتعلق بالأزمة مع قطر. وكان الوفد الديبلوماسي زار سابقاً رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
وشهدت بيروت حركة ديبلوماسية غداة توصل مجلس الوزراء الى اتفاق على مشروع قانون الانتخاب ينقل لبنان الى نظام النسبية ويقسمه الى 15 دائرة انتخابية. وأثار ديبلوماسيون مسائل تتعلق بتطورات المنطقة.
وبحث بري التطورات مع السفير البريطاني لدى لبنان هوغو شورتر، ومع السفير الروسي الكسندر زاسبكين الذي أثار معه أيضاً موضوع مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في سان بطرسبرغ الروسية في تشرين الأول المقبل.
والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وعرض معها المستجدات، فيما التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السفير القطري علي بن حمد المري وتداول معه في العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وفي أوضاع الخليج والمنطقة.
وأوضح المبعوث الخاص للحكومة الصينية لدى سورية سيي سياوين بعد زيارته وزير الخارجية جبران باسيل انه بحث معه في ثلاثة مواضيع: «أولها على خلفية الأوضاع والتغييرات الجديدة التي طرأت في منطقة الشرق الأوسط، ووددت تسليط الضوء على سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط وموقفنا مما يجرى في المنطقة، وتمحور الموضوع الثاني حول منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي عُقد بنجاح في بيجين الصينية».
وقال: «بصفتي المبعوث الخاص للحكومة الصينية للأزمة السورية، وددت البحث مع دول المنطقة في تطورات الوضع في سورية. وتبادلنا وجهات النظر حول هذه المواضيع، ولمست أن هناك الكثير من الرؤى المشتركة بين الجانبين اللبناني والصيني، لاسيما ان هناك إمكانات ضخمة للتعاون في ما بيننا في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، والجانب الصيني على استعداد لمواصلة التنسيق مع لبنان بهذا الخصوص».
فنيانوس: المطار غير مكشوف أمنياً
أكد وزير الأشغال اللبناني يوسف فنيانوس أن «مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت غير مكشوف أمنياً ولا خوف عليه»، لافتاً إلى أنه «ستكون هناك آلات تحمل باليد وسيارات تجول داخل المطار وفي داخلها تجهيزات تؤشر إلى إذا كان هناك مواد متفجرة أو ملتهبة في أي حقيبة، إضافة إلى أن المطار لديه سور مجهز بكاميرات هائلة».
وشدد على أن «المطار بحاجة إلى تعزيز القوى الأمنية الموجودة فيه». وأعلن أن «المخطط التوجيهي للمطار قدمته شركة «ميدل إيست» هبة للوزارة لاستيعاب حركة أكبر للمسافرين، فثمة مساحات واسعة لم نستغلها حتى الآن، وعندما اقترحنا فكرة التوسع لم تكن لدينا قدرة على ذلك».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- سلمى حايك: ترامب دعاني للخروج معه لكني رفضت
- صفقة العشرين مليار دولار هل أخرجت قطر من المصيدة ونقلتها من داعم رئيسي للارهاب الى حليف استراتيجي لواشنطن؟ وكيف خدع “التاجر” ترامب الجميع وحصل على “الدفعة الأولى” من “الخراج” الخليجي كاملة؟
- تجاذبات متوقّعة قد تطيح القانون وموعد أيار
- كورتني كارداشيان تستجم بالبكيني الأسود على شواطئ ميامي
- نظام التلاعب بالاكثرية والنسبية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- خفة ظل وزير الخارجية اللبناني تنشط الساخرين على تويتر
- البرلمان اللبناني يصوّت اليوم بـ «رفْع الأيدي» على قانون الانتخاب الجديد
- مصادر: مطلوب مصادقة «النواب» على القانون بـ 100 صوت اليوم
- القانون يُصدَّق اليوم... وورشتان نيابية وحكومية تعقبان التمديد
- عون يحضّر لـ «ثورة» اصلاحية : تطبيق الطائف والغاء الطائفية
- حركة ديبلوماسية عربية وروسية وصينية تبحث مع مسؤولين لبنانيين تطورات المنطقة
- انتخابات 2018: ضمور «الحريرية»
- اقتراح بديل للبطاقة الممغنطة
- لماذا وافق الحريري على النسبية؟
- خريطة توزيع الدوائر الـ 15 في قانون «النسبية»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)