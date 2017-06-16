المشنوق: بري والحريري وافقا على تفعيل قانون الاعدام

دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عائلات ضحايا القتل المتعمد، اثناء استقباله وفدا كبيرا منها ضم اكثر من عشرين شخصا في وزارة الداخلية، إلى «رفع الصوت عاليا لتحريك المجتمع اللبناني من اجل الضغط لاحقاق الحق وللوقوف في وجه الضغوطات الخارجية والدولية الهادفة الى الحؤول دون تفعيل قانون الاعدام».

وابدى المشنوق تعاطفه مع هذه العائلات، وقال إن «الجمرة لا تحرق الا مطرحها الا ان قلبي وفكري وعقلي معكم وسأتابع ملفكم ولن اتراجع عنه».

واشار الى أن «تحركه في اتجاه تفعيل قانون الاعدام نابع من الحرص على حماية الشباب الباقين»، وقال: «الوجع الذي اصابكم اصاب كل بيت وكل عائلة، وحادث قتل الشاب روي حاموش فتح ملف القتل المتعمد، واثار موجة تعاطف وتضامن على صعيد لبنان بأكمله، وهذا دليل ان المجتمع اللبناني لا يزال يتجاوب ويتفاعل انسانيا».

ولفت المشنوق الى أمرين: الاول، ان هناك دراسة حول نسبة ارتكاب جرائم القتل اثبتت نتائجها انه بعد تنفيذ الاعدامات في عهد الرئيس الياس الهراوي والرئيس الشهيد رفيق الحريري ووزير العدل بهيج طبارة فان عمليات القتل المتعمد توقفت لفترة اشهر عديدة بعد الإعدام.

والثاني «هو وجود موافقة من قبل كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفعيل قانون الاعدام»، وقال: «نحن لسنا بحاجة الى قانون جديد بل تحريك القانون الحالي. اما فخامة الرئيس ميشال عون فقد وعد بدراسة الموضوع».

ثم استمع المشنوق الى معاناة ممثلي العائلات الذين شكروه على موقفه التضامني معهم وطلبوا منه متابعة ملف قضيتهم والاستمرار في دعمهم.

المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية