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بالفيديو.. إعتداء على متظاهرات أمام مجلس النواب!
قام عناصر من الجيش بالإعتداء ضرباً على متظاهرات نزلوا للإحتجاج على التمديد 11 شهراً لمجلس النواب وذلك عند أحد حواجز الجيش المؤدية الى ساحة النجمة.
وأشارت مصادر عسكرية لـ"لبنان 24" أن "قيادة الجيش قررت فتح تحقيق في موضوع الاعتداء". في وقت علم "لبنان 24" أن بين 3 و5 أفراد من المجتمع المدني أصيبوا بجروح أو رضوض نتيجة الاعتداء.
من ناحية أخرى، يطالب المجتمع المدني بالنزول الى الشارع بعد ساعات قليلة للاعتراض على طريقة تعامل الجيش مع المتظاهرين.
وعلقت صفحة "طلعت ريحتكم" على الفيديو قائلة: "تعدي سافر في هذه الأثناء بالاسلحة والهراوات على المتظاهرين السلميين من حملة طلعت ريحتكم الذين اعترضوا على تمديد النواب لنفسهم للمرة الثالثة لا شرعياً ولا دستورياً". وتابعت: "للتوضيح : العناصر المتعدين بالفيديو هم حرس مجلس النواب".
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