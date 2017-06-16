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الرئيس ميقاتي: مشروع قانون حكومتي لم يكن مشوها
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 25
قيّم هذا المقال/الخبر:
سئل الرئيس نجيب ميقاتي لدى دخوله المجلس النيابي للمشاركة في جلسة مناقشة واقرار قانون الانتخاب: هل مشروع قانون الانتخاب هو مشروع قانون حكومتك؟ اجاب: "ما رأيكم؟ ان مشروع قانون حكومتي لم يكن مشوها".
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