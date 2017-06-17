الحريري: كثر الحديث عن تناقض بين المجتمع المدني ومشروعنا السياسي

أشار الرئيس سعد الحريري، خلال إفطار غروب اليوم في دارة آل الحريري في مجدليون، إلى أنه "في الفترة الأخيرة، كثر الحديث عن تناقض موهوم وصراع مزعوم بين المجتمع المدني ومشروعنا السياسي. هذا الكلام ينسى أو يتناسى أن مشروع رفيق الحريري انطلق من هذه المدينة العظيمة، بصفته مشروع مجتمع مدني".

واعتبر أن "صيدا، بجهود نوابها، بهية والرئيس السنيورة، الذي أوجه له التحية، وبجهود بلديتها والرئيس محمد السعودي، الذي أحييه أيضا، صارت مدينة نموذجية في مجال معالجة النفايات، في وقت كل المدن اللبنانية ما زالت تبحث عن حل لهذه المشكلة. هذا إنجاز واجبنا جميعا أن نحافظ عليه وأن نحسنه عبر إيجاد حل لمعالجة العوادم".

كلام الحريري عن النفايات بالدليل "القاطع"

وقال: "من المشاريع التي سنطلقها قريبا بإذن الله، بحر العيد على الواجهة البحرية لصيدا القديمة، الذي يشكل جزءا من ذاكرة طفولتي، وذاكرة كل أهل المدينة، وسيتم تأهيله وتنميته ليكون مركز لقاء لكل الصيداويين، ومركز الحفاظ على التراث الثقافي للمدينة ومركز الوصل في العلاقة التاريخية بين المدينة والبحر".

أضاف: المشاريع في صيدا كثيرة، ودعوني أتحدث باختصار عن بعضها: فكما تعلمون، بعد اكثر من 50 سنة انتظار، أقر القانون المتعلق بإصدار سندات الملكية لسكان تعمير عين الحلوة، وبدأ العمل على الخرائط لإنجاز المعاملات الرسمية، لإصدار هذه السندات".

وتابع "صيدا، بوابة الجنوب، وعاصمة المحافظة، ومنها أريد أن أقول إن المشاريع للجنوب كثيرة، وأهمها تطوير مرفأ صور ضمن الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدن الساحلية، ومشاريع شبكات الصرف الصحي والطرقات لربط قرى الجنوب ببعضها بعضا، وتنمية قدرات شباب الجنوب لتفعيل دورهم في التنمية المستدامة بالمدن والقرى الجنوبية".

وأردف "أود أن أتحدث باختصار أيضا، عن المشاريع في شرق صيدا وجزين، من تعبيد وتزفيت الطرقات الرئيسية في بلدات شرق صيدا، إلى بناء بيت بلدي ومنشأة بيئية ورياضية في منطقة عين الدلب، إلى الإنارة في منطقة البرامية والقرية، ودعم استخدام الطاقة البديلة بالقرية ومشاريع المياه والصرف الصحي في منطقة القرية ومغدوشة وغيرها. ومحمية بكاسين، إحدى أهم المحميات الطبيعية في لبنان، والأكبر في الجنوب، وأكبر حرش صنوبر بكل الشرق الأوسط، سيتم الحفاظ عليها وتنميتها وإنشاء حديقة عامة فيها. وفي كل منطقة جزين، سيتم تنشيط السياحة البيئية من خلال دروب ومسارات السير السياحية. وعندما نقول جزين، نقول: تفاح جزين، وهذه زراعة نريد أن ندعمها وننشئ برادا ومركزا للتصنيع الزراعي ومشتقات التفاح. والصناعة الجزينية، المشهورة عبر العالم، والتي أختار منها هدايا لرؤساء الدول في رحلاتي الخارجية، حان الوقت لكي يصبح لها معهد لتعليم حرفة الصناعات الجزينية. وطبعا، نحن نتابع تنفيذ تمديدات شبكات الصرف الصحي في بلدات المنطقة".

وقال: "أخيرا وليس آخرا، أهلنا في العرقوب، الذين احتضنوا آلاف النازحين السوريين، فإننا نحمِّل المجتمع الدولي مسؤوليته للمساهمة في تخفيف العبء عنهم وعن كل لبنان، عبر مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة. في منطقة العرقوب، نعمل على فتح فرع للجامعة اللبنانية بكليات تطبيقية، وعلى بناء مدرسة مهنية، وعلى تفعيل عمل مستشفى الشيخ خليفة بن زايد. وفي مجال البنى التحتية، سيتم تحسين طريق شبعا - راشيا الوادي، الذي يربط العرقوب بالبقاع الغربي. وقد صدر مرسوم لطريق شبعا وكفرشوبا، ووافق الصندوق الكويتي على تمويل مشروع الصرف الصحي للعرقوب. ويبقى الهدف من كل هذه المشاريع في صيدا وجزين وشبعا والعرقوب وحاصبيا ومرجعيون هو النهوض الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وللشباب بشكل خاص، وهذا كان وسيبقى المعنى النبيل لمشروع رفيق الحريري".

وحضر الافطار فاعليات رسمية وسياسية وروحية وأمنية وعسكرية وقضائية واقتصادية وهيئات أهلية وشعبية من صيدا ومختلف مناطق محافظتي الجنوب والنبطية، كانت في استقبالهم النائبة بهية الحريري، منسق تيار "المستقبل" في الجنوب الدكتور ناصر حمود، منسق التيار في منطقة مرجعيون- حاصبيا عبد الله عبد الله وأعضاء المنسقيتين.

وتقدم الحضور: الرئيس فؤاد السنيورة، النواب: ميشال موسى، أنور الخليل، عقاب صقر، مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي، ممثل راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار المونسينيور مارون كيوان، ممثل متربوليت صيدا وصور وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري الأب نقولا باسيل، شفيق الحريري، نائب رئيس المكتب السياسي "للجماعة الاسلامية" الدكتور بسام حمود، أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة "فتح" ومنظمة "التحرير الفلسطينية" فتحي أبو العردات، ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، المدعي العام العسكري القاضي هاني الحجار، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، محافظ الجنوب وجبل لبنان منصور ضو، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد سمير شحادة، رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين، رئيس مجلس إدارة السوق الحرة محمد زيدان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، المستشار الإعلامي للرئيس الحريري هاني حمود وفاعليات اقتصادية واجتماعية وأهلية.