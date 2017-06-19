- باسيل يفتح معركة تعديل قانون الانتخابات!
- قانون النسبية يواري الطائف والدوحة معاً
- الجدار الفاصل بين السياسيين وناخبيهم
- «الصوت التفضيلي» تحت «رداء النسبية»: نعمة أم نقمة!؟
- هل ستغيِّر «النسبية» طبقة سياسية فقدت الصدقية؟
- البطاقة الممغنطة... تمتحن نيّات أصحابها وتُعرّي التمديد
- جورج عدوان... شاعر البَلاط الجنبلاطيّ الجديد
- انتخابات بطريرك الكاثوليك: مصلحة مسيحيي الشرق فوق كل اعتبار
- طَبّقوا «الكوتا» بلا قانون إن كنتم صادقين
- اترك القلق وابدأ الحياة
- كهرباء بين 20 و 24 ساعة مقابل زيادة التعرفة 33 في المئة
- اسقاط أمريكا طائرة حربية سورية “استفزازا” متعمدا لروسيا وحلفائها قد لا يمر دون رد.. تقدم الجيش السوري نحو الحدود العراقية وفتحها لأول مرة.. والصواريخ الباليستية الإيرانية التي ضربت أهدافا في دير الزور تغيير استراتيجي ورسائل لاطراف عديدة بينها السعودية
- طريق التعب والغضب الى جمهورية الهواة
- مهما تعدَّدت الطاولات والجلسات ملفات الناس واحدة
- هي بينج.."الأم الروحية" لعصابة غسيل الأموال في أستراليا
- «خبصة» تعقيدات في القانون النسبي تهدّد مجلس 2018!
- البداوي: ترتدي الثوب الطرابلسي الانتخابي، و″المستقبل″ يتراجع!
- الحريري يُضرب من بيت أبيه .. ويصمت!
- إسقاط مقاتلة وصواريخ إيرانية.. التوتر الدولي يتصاعد بسوريا
- فيديو من لندن لداهس المصلين الصارخ: سأقتل كل المسلمين
- الإرهاب
- طريق بغداد - دمشق مفتوح في الاتجاهين
- الرجل الذي ارتدى «معطف التاريخ»
- ملك عصري يستضيف رئيسا عصريا
- توقعات الأبراج ليوم June 19, 2017
باسيل يفتح معركة تعديل قانون الانتخابات!
ما كاد قانون الانتخاب يبصر النور بعد مخاض سياسي استمر سنوات، حتى فتح وزير الخارجية جبران باسيل معركة أخرى تحت عنوان «تعديل القانون». ويبدو أن باسيل يعتزم جدياً التمسك بتلك التعديلات التي كانت تدور حول اقتراع العكسريين والمغتربين قبل أن يزيد عليها يوم أمس تعديلاً يتعلق بـ«التأهيل».
علماً أن التعديل الأخير ينسف القانون النسبي من أساسه كما سبق لشرط التأهيل الذي اقترحه باسيل ضمن قانون أن رفض من كافة القوى السياسية. فيما وضعت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ومؤيدة لوزير الخارجية مطالب باسيل في إطار «الموقف الذي لا أفق له». ففعلياً، القانون قد أقرّ «ولا يمكن بأي طريقة إدخال تعديلات عليه. وبمجرد حديث باسيل عن موضوع العسكريين بدأت بعض القوى السياسية اتصالات لإبداء ملاحظاتها الخاصة إذا فُتح هذا الباب». من جهة أخرى، يصعب إمرار مطلب باسيل لعدة أسباب، أبرزها رفض الجيش وكل القوى السياسية لاتخاذ إجراء مماثل، وافتقاده أصلاً للإجماع داخل البيت الداخلي للتيار الوطني الحر، إذ رفض العميد المتقاعد شامل روكز في تصريح له تصويت العسكريين.
ويوم أمس، أطلق باسيل ماكينة التيار الانتخابية، مستغلاً المناسبة للتوضيح أن «الفضل في قانون الانتخاب هو لحليفنا الدائم حزب الله وللرئيس الحريري الذي رفض التمديد». وأكد أن سبب القبول بالتمديد هو البطاقة الممغنطة، لذلك «أي تلاعب بهذا الموضوع يسحب تأييدنا للتمديد التقني ويجب أن نعرف الجواب قريباً». وعلمت «الأخبار» أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كلف لجنة في «الداخلية» دراسة القانون، «وهي تحتاج مدة شهر لتقديم دراسة مفصلة عن كيفية إدارة الانتخابات، ومن ضمنها البطاقة». وتتحدّث مصادر الداخلية منذ الآن عن صعوبة إصدار البطاقة، نظراً إلى عدد الناخبين البالغ نحو 3 ملايين و685 ألفاً و786 ناخباً. وإذا أراد 60 في المئة منهم فقط المشاركة في الانتخابات، فإن عدد البطاقات الممغنطة سيكون مليونين و200 ألف بطاقة. وطلب المشنوق من بعض الدول الأوروبية تقديم ملخصات عن تجاربها بهذا المجال.
من جهة أخرى، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، المرسوم الرقم 904 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح في 21 حزيران 2017 ويختتم في 16 تشرين الأول 2017 ضمناً.
وفي سياق آخر، أكد عون أن «اللقاء الذي دعا إليه رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، الخميس المقبل في قصر بعبدا، هدفه البحث في عدد من المواضيع التي تهمّ اللبنانيين، ولا سيما المشاريع الاقتصادية والإنمائية التي لم تنفذ بعد (...) إضافة إلى التداول في مشاريع واقتراحات القوانين التي تعود بالنفع العام على اللبنانيين والاقتصاد».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- باسيل يفتح معركة تعديل قانون الانتخابات!
- «الصوت التفضيلي» تحت «رداء النسبية»: نعمة أم نقمة!؟
- انتخابات بطريرك الكاثوليك: مصلحة مسيحيي الشرق فوق كل اعتبار
- طَبّقوا «الكوتا» بلا قانون إن كنتم صادقين
- كهرباء بين 20 و 24 ساعة مقابل زيادة التعرفة 33 في المئة
- «خبصة» تعقيدات في القانون النسبي تهدّد مجلس 2018!
- البداوي: ترتدي الثوب الطرابلسي الانتخابي، و″المستقبل″ يتراجع!
- الحريري يُضرب من بيت أبيه .. ويصمت!
- ترحيب دولي بإنجاز قانون الانتخاب اللبناني وتلويح بعقوبات قاسية على «حزب الله»
- مصدر: كتلة «المستقبل» من 34 نائباً إلى 18 بعد الانتخابات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)