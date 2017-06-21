مشاريع مصانع الاسمنت.. بيئية ام مشبوهة؟

أثارت الخطوة التي تقوم بها شركة الترابة الوطنية (إسمنت السبع) على الرغم من إيجابيتها، باستبدال الفيلتر القديم، بفيلتر حديث وأكبر، وفقا لاحدث التقنيات الالمانية، وذلك من خلال برنامج LEPAP التابع لوزارة البيئة، ردود فعل من الجهات البيئية والسلطات المحلية التي تعتبر ان الضرر البيئي لا يقتصر على إنبعاثات الشركة وحسب، بل يتعداه إلى مصادر أخرى عديدة تتسبب في الامراض السرطانية والتشويه البيئي.

وفي حين وصف رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم هذه الخطوة” بالجيدة، انما صغيرة في سياق جملة الخطوات المطلوب إتخاذها، إعتبر أن “الامور لا تقف عند هذا الحد، وسنتابع من أجل تحصيل حقوق الكورة”، مجددا المطالبة بـ”توقيف الحفر فوراً في المقالع، ووضع خطة لها بإشراف وزارة البيئة تتماشى مع القوانين المرعية الإجراء، ولا سيما المرسوم 16456/2006 وبمشاركة إتحاد بلديات الكورة والهيئات البيئية”، داعيا الى “الحفر من فوق الى تحت بحسب القانون لجهة عمق الحفر المسموح به”، ومركزا على “ضرورة البدء بتأهيل كل منطقة فور الإنتهاء من حفرها فوراً حسب القانون والإتفاق المعقود مع الوزارة والبلديات والهيئات البيئية”.

وشدد بو كريم على” إعادة تأهيل المنطقة المحفورة لتتماشى مع المرسوم 16456 لناحية التدرج والأعماق الممكن حفرها قانوناً، وإيجاد آلية ميكانيكية لنقل الأتربة بغير سيارات الشحن، وإستصدار تراخيص قانونية من الجهات المختصة وفق آلية التراخيص المتعارف عليها قانوناً.”

ورأى رئيس لجنة البيئة في” التجمع الوطني الديمقراطي” جورج قسطنطين العيناتي ان الشركة لا يمكنها من خلال تنظيمها احتفالا بالمناسبة يوم الجمعة المقبل” اخفاء جرائمها الصحية والبيئية”. متمنيا عليها ان” لا تزني وأن لا تتصدق”، آملا أن يكون مشروعها “من مالها الخاص وليس من مال وزارة البيئة”، داعيا إياها الى التوقف عن “احراق الفحم البترولي بين البيوت والقرى وفوق المياه الجوفية، وإيقاف مقالعها المخالفة لجميع القوانين والاعراف، وإنزال سعر الأسمنت الى السعر العالمي 40 دولارا، وأن تعيد للشعب اللبناني ما سلبته من ماله العام والخاص”، مؤكدا ان” محاولاتها بحجج بيئية لزيادة الاستثمار مكشوفة، ومشروعها المقدم للتنظيم المدني مشبوه وسيسقطه الشعب اللبناني”.

في المقابل استعرض المدير الاداري في شركة الترابة الوطنية (اسمنت السبع) روجيه حداد ايجابيات المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها، على المستوى البيئي، ان بالنسبة لاستبدال الفلاتر او الافران، مشددا على ان” الفلتر الذي سيطلق العمل به يوم الجمعة خلال الاحتفال هو من احدث الفلاتر المستعملة في المصانع الاوروبية والالمانية”.

وركز على ان” مادة Petcoke استبدل استعمالها في اوروبا واميركا في صناعة الاسمنت باخرى للتخفيف من المصاريف ليس الا،” مؤكدا ان الشركة “تسعى الى تحسين مواصفاتها البيئية، وتحديث منشآتها، باستصدار تراخيص، الا انها تواجه باعتراضات في غير مكانها”، متمنيا عقد لقاء يسعى له منذ فترة طويلة مع بلديات الكورة للحوار والبحث في هذه المشاريع وتوضيح الملابسات.

المصدر: سفير الشمال - فاديا دعبول