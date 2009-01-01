- لماذا الشيخ محمد بن زايد الأكثر سعادة بتولي الأمير بن سلمان ولاية العهد في السعودية؟ ولماذا بالغ الأخير بتقبيل يد خصمه الأمير بن نايف بعد عزله؟ وهل نشهد تصعيدا في حرب اليمن والخلاف مع دولة قطر والمواجهة مع ايران؟ ومن هم الذين عارضوا من أبناء الاسرة الحاكمة؟ اليكم الجواب
- رجل وجيل ومرحلة
- الأمير محمد بن سلمان والحكم السعودي
- شراكة مؤجّلة قد تحوّلها إيران صداماً أميركياً - روسياً
- «اللقاء التشاوري» يعقد اليوم بغياب زعماء من «الصف الأول»
- لبنان غارِقٌ في «محلّياته» والأنظار على «تَشاوُر القصر» اليوم
- المشنوق والحاج حسن يتخوفان على أمن البقاع
- لقاء بعبدا أمام اختبار كسر الجليد... والبواخر ترسو في دائرة المناقصات
- التشكيلات الديبلوماسية: فشل «المداورة الطائفية»؟
- لا تغييرات في سياسة الرياض اللبنانية
- خيبتان تفقدان العهد ثلث الولاية، فهل يتحمّلهما؟
- أرسلان: نريد المداورة بين المذاهب في الرئاسات!
- إسرائيل وملاحقة «ذيل سلاح» حزب الله
- الكونغرس يبحث خيارات مواجهة حزب الله: زيادة الضغط على المصارف اللبنانية
- سوبر حكومة ومجلس في لقاء بعبدا
- قواعد للموالاة وللمعارضة
- ثلاثية إعادة الثقة: الحاكميةُ والميدل إيست ورئاسةُ المصارف
- الايرانية الاصل نازانين ماندي.. عندما تتعدد المواهب
- على لبنان محاسبة العسكريين الذين ضربوا المحتجين
- كوري برناردي وبولين هانسون يطالبان أستراليا بالانسحاب الفوري من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين
- أستراليا: بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن موازنة نيو ساوث ويلز
- أمر ملكي: إعفاء محمد بن نايف ومحمد بن سلمان ولياً للعهد
- ابحثوا عن الشيخ حمد
- بري يلاقي عون عند «منتصف الطريق» وجنبلاط لن يشارك في الحوار
- مشاريع مصانع الاسمنت.. بيئية ام مشبوهة؟
التشكيلات الديبلوماسية: فشل «المداورة الطائفية»؟
اقتربت وزارة الخارجية من الانتهاء من ملف التشكيلات الديبلوماسية. تبقى بعض الملاحظات التي وضعها نادر الحريري وستُبحث في الوزارة اليوم
أفرج مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، أول من أمس، عن ملفّ التشكيلات الديبلوماسية. جواب الحريري أتى رداً على اللائحة التي كان قد سلمها له مدير الشؤون السياسية، الأمين العام للخارجية بالوكالة، السفير شربل وهبة، وتتضمن اقتراحات المداورة الطائفية بين السفارات، وتوزيع السفراء، وتصنيف الديبلوماسيين (أي ترقيتهم).
كانت وزارة الخارجية تنتظر من تيار المستقبل أسماء مرشحيه لسفارات القاهرة ــــ الجامعة العربية، والرياض، ونيويورك ــــ الأمم المتحدة، وحسمَ خياره بالنسبة إلى تعيين قنصل لبنان العام في إسطنبول هاني شميطلي أميناً عاماً، أو اختيار شخصٍ آخر.
والنقطة الثالثة، موافقة «المستقبل» أو عدمها على تبديل سفارة الكويت بأخرى. حول هذه النقطة، أتى الجواب سلبياً. فبحسب مصادر «الخارجية»، رفض نادر الحريري «التخلي عن سفارة الكويت في هذا الظرف الإقليمي.
مصادر الخارجية: الأمانة العامة سيُتفق عليها بين الحريري وباسيل
وقال لنا إنّ من غير المنطقي أن يكون هناك سفيران شيعيان في الخليج وسفير سنّي واحد». وحاول الحريري، من جديد، تعزيز حصة تياره في أوروبا. أما بالنسبة إلى شميطلّي، فعلى الرغم من تأكيد مصادر «المستقبل» أنّ القرار بتسميته محسوم «وقد أُبلغ بذلك»، تُصرّ مصادر «الخارجية» على أن «لا شيء محسوم». وعلى ذمتها، «سيُترك منصب الأمين العام إلى آخر التشكيلات، وسيُتفق على الاسم بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل، والأرجح أن يكون التعيين من خارج الملاك».
اسم شميطلي أثار العديد من الحساسيات بسبب وجود من هم أقدم منه في السلك الديبلوماسي. وإصرار «الخارجية» على اسم من خارج الملاك «يعود إلى رغبة الوزارة في السيطرة معنوياً على هذا المركز، لأنه سيكون بحاجة إلى وقت للتأقلم والتمكن من الملفات»، بحسب مصادر متابعة. وكان نادر الحريري قد حاول تأخير البتّ بالتشكيلات، وطلب تصنيف شميطلي قبل بقية الديبلوماسيين حتى يُشرف هو على التشكيلات، «لكن نحن رفضنا»، بحسب مصادر الوزارة.
وسيُعقد اجتماع اليوم في «الخارجية» للجنة المُكلفة وضع التشكيلات، لدراسة ملاحظات الحريري. لائحة أخرى كانت قد سُلّمت لحركة أمل. الأخيرة كانت تنتظر موقف تيار المستقبل حول تخليه عن سفارة الكويت. تقول مصادر الخارجية: «إذا بقيت حركة أمل مُصرّة على عدم التخلي عن أبو ظبي، يكون مشروع المداورة الطائفية بين السفارات قد سقط، وتبقى التقسيمات على قدمها».
دخلت التشكيلات الديبلوماسية المرحلة الأخيرة قبل الدخان الأبيض، بعد سنوات من الفراغ الديبلوماسي والغياب على الساحة الإقليمية والدولية. وتقول مصادر «الخارجية» إنها وصلت «مرحلة المخاض. والأرجح أن ننتهي من العمل الأسبوع المقبل».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- «اللقاء التشاوري» يعقد اليوم بغياب زعماء من «الصف الأول»
- لبنان غارِقٌ في «محلّياته» والأنظار على «تَشاوُر القصر» اليوم
- المشنوق والحاج حسن يتخوفان على أمن البقاع
- لقاء بعبدا أمام اختبار كسر الجليد... والبواخر ترسو في دائرة المناقصات
- التشكيلات الديبلوماسية: فشل «المداورة الطائفية»؟
- خيبتان تفقدان العهد ثلث الولاية، فهل يتحمّلهما؟
- أرسلان: نريد المداورة بين المذاهب في الرئاسات!
- على لبنان محاسبة العسكريين الذين ضربوا المحتجين
- بري يلاقي عون عند «منتصف الطريق» وجنبلاط لن يشارك في الحوار
- مشاريع مصانع الاسمنت.. بيئية ام مشبوهة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)