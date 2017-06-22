إسرائيل تتوعَّد لبنان باستخدام قوّة «لا يمكن تصوُّرها» بأي حرب مقبلة

(أ ف ب)

أكد قائد سلاح الجو الاسرائيلي امير ايشل أمس انه في حال اندلاع اي تصعيد بين لبنان والجيش الاسرائيلي في المستقبل، سيكون لدى الدولة العبرية قوة عسكرية «لا يمكن تصورها» ستستخدمها في الحرب.

وقال ايشل في مؤتمر أمني ان الجيش الاسرائيلي يملك الان قوة اكبر مما كان يمتلك في حرب عام 2006 التي خاضها ضد حزب الله.

وقال ايشل في المؤتمر الذي عقد في هرتسيليا قرب تل أبيب ان «ما تمكن سلاح الجو من القيام به كميا في حرب لبنان على مدار 34 يوما، بامكاننا القيام به اليوم في مدة تتراوح بين 48-60 ساعة».

وبحسب ايشل فإن «هذه القوة المحتملة لا يمكن تصور نطاقها وتختلف كثيرا عما رأيناه في السابق وأكبر بكثير مما يقدر الناس».

ولم يقدم ايشل سيناريو لاي حرب مستقبلية مع لبنان أو سوريا، ولكنه أكد انه يتوجب على إسرائيل ان تشن ضربة سريعة وقوية في حال اندلاع الحرب.

واضاف «في حال اندلعت الحرب في الشمال، علينا ان نبدأها بكل قوتنا منذ البداية».

وبحسب ايشل فإن «التهديدات لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي على الساحة اللبنانية لن توقف سلاح الجو. قد يتم تعطيل العمليات هنا وهناك ولكن هذا لن يقوم بإيقافنا».

وبدأ الجيش الاسرائيلي بتسلم 50 من مقاتلات الشبح اف-35 المتطورة من الولايات المتحدة.

ووجه ايشل تحذيرا الى المدنيين اللبنانيين من الخطر الذي تشكله منشآت حزب الله العسكرية في مناطق سكنية.

وقال: «هناك امكانية كبيرة للغاية بوقوع أضرار جانبية، وبايذاء أشخاص غير متورطين، وأشخاص لا نرغب بإلحاق الأذى بهم».

وذكر ايشل انه «قبل اندلاع القتال أو عند بدئه، لو غادر السكان اللبنانيون هذه الاماكن فلن يتعرضوا للقصف».

المصدر: (أ ف ب)