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ميقاتي زار ولي العهد السعودي وتمنى له التوفيق بمهامه الجديدة
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
إختتم الرئيس نجيب ميقاتي زيارته للمملكة العربية السعودية حيث أدى مناسك العمرة.
وكان الرئيس ميقاتي زار ولي العهد في المملكة الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مهنئا إياه وقدّم له التمنيات بالتوفيق في مهامه الجديدة، متمنيا للمملكة كل الخير والازدهار.
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