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المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, لبنان

بالفيديو: هكذا تنتخب ويُحتسب صوتك

آخر تحديث: منذ 8 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 16
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بعد انتظار دام أكثر من 8 سنوات ولِد قانون الانتخاب الجديد في 14 حزيران الحالي الذي يعتمد النسبية مع 15 دائرة.

 

أبرز ما اتفق عليه في القانون الجديد:

 

لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.

 

نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.

 

عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي: عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.

 

إعتماد الصوت التفضيلي وطنياً لا طائفياً في القضاء.

 

اللائحة غير المكتملة لا مانع أن تكون، شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كلّ قضاء على الأقل، وهي تتحمّل مسؤولية فقدان أو خسارة أيّ مقعد حصلت عليه ولم ترشّح عليه طائفياً ويحسب من حصّة اللوائح الأخرى على أن لا يقلّ عديدها عن 40%.

 

الفرز يتمّ باعتماد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.

 

لا تمثيل للمغتربين في الدورة المقبلة بل سيكون بعد 4 سنوات أي عام 2022 ولا زيادة مقاعد.

 

إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة والورقة الانتخابية المطبوعة سلفاً.

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