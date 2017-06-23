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طرابلس: ″بشرى سارة″ صور السياسيين باقية!
كما كان متوقعا، فقد إنتهت مفاعيل قرار إزالة صور السياسيين من على الأملاك العامة في طرابلس عند حدود بعض السياسيين والمرشحين للانتخابات، الذين على ما يبدو وجدوا في هذا القرار إضعافا ″لنفوذهم″ وعرقلة لـ”انتشارهم” المتوقف على بعض الصور، خصوصا أن أيا منهم لم يبادر الى تحريك ماكينته او الدفع ببعض العمال لازالة الصور، بإستثناء جمعية العزم والسعادة التي تتولى عملية إزالة صور الرئيس نجيب ميقاتي.
ويمكن القول ان احدا في طرابلس لم يكن على ثقة بأن قرار إزالة الصور الذي باركته معظم القوى السياسية عبر بيانات ″فضفاضة″ وتولت عملية تنفيذه على الأرض بلدية طرابلس وشركة “لافاجيت” سيسلك طريقه دون عراقيل تذكر او استثناءات وغض نظر عن صورة هنا او هناك، وربما عزز من شعورهم، هذا التوافق على قانون الانتخابات النيابية، ما يعني عمليا انطلاق السباق الانتخابي بالنسبة للمرشحين الذين يؤمن الغالبية منهم بأن الصور هي من مقومات المعركة، وتساهم في تأكيد الحضور.
إسبوع مرّ على ورشة إزالة صور السياسيين في المدينة، عاشت فيه طرابلس على أمل أن تتوقف حرب الصور في الطرقات وان يؤدي ذلك الى تخفيف الاحتقان والحد من الإشكالات المتنقلة بين حي وآخر، وأن يقدم العيد “بشرى سارة” للطرابلسيين، الذين يتطلعون الى شوارعهم آمنة ومستقرة ومن دون صور عشوائية أقله الى أن يحين موعد التحضيرات الفعلية للانتخابات النيابية.
لكن يبدو أن رياح بعض السياسيين ومعهم البلدية جرت بعكس ما إشتهت مراكب الطرابلسيين، الذين اكتشفوا ان كلام الليل عند بعض السياسيين محاه النهار الذي أطل بغابات الصور التي ما تزال تجتاح الشوارع الداخلية والأسواق، والانكى من ذلك أن البعض لم يحترم حرمة لا لمرفق عام أو خاص، ولا حتى لمعلم اثري، فيما يتسابق الأنصار والأزلام الى المراكز الاستراتيجية، لرفع صورة لهذا السياسي أو ذاك، غير آبهين بالتشويه الذي قد يصيب المناطق التي يجتاحونها، ولاسيما الأثرية منها.
اذا، سقطت البلدية ومن ويقف خلفها في إمتحان جديد بعدما إستكانت للصور المنتشرة أفقيا في المناطق الداخلية والاثرية، والتي من المتوقع ان تتضاعف بعد عيد الفطر وتعود الى كل ارجاء المدينة وساحاتها، ما يعني ارتفاع منسوب التوتر مجددا، وزيادة القلق لدى الطرابلسيين من خروج معركة الصور الى مكان لا يحمد عقباه.
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