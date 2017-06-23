ماهر ميقاتي:لا علاقة لنا بشركة كنترا

صدر عن المدير التنفيذي لشركة M1 ماهر نجيب ميقاتي البيان الاتي:

يتداول بعض وسائل الاعلام والاوساط النقابية منذ ايام معلومات مغلوطة عن علاقة مزعومة لشركتنا مع شركة كنترا التي تعمل في مجال الهاتف الخلوي عبر وزارة الاتصالات .

ويهمنا في هذا المجال توضيح الاتي:

لا علاقة لنا باي شكل من الاشكال بشركة كنترا ولاي باي عمل تقوم به او باي امتياز حصلت عليه من الدولة اللبنانية، وسبق ان اوضحنا هذا الامر قبل يومين بعد نشر تقرير تلفزيوني حول الموضوع.

ان اي محاولة مجددا للاساءة الينا من خلال الربط بين عمل شركتنا واي شركة اخرى سيضطرنا الى اللجوء الى القضاء لاننا لا نقبل الاساءة الينا او محاولة تحميلنا مسؤولية ما لا علاقة لنا به ، فاقتضى التوضيح.