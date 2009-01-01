- لبنان دخل مرحلة «الانطلاقة المتأخّرة» لعهد عون... بملاقاة الانتخابات
- بعد العيد: ملف النفط أولاً... وجنبلاط يلتقي لافروف
- «لوجستيو» داعش في قبضة مخابرات الجيش اللبناني
- ثنائية جعجع فرنجية في مواجهة أحادية باسيل
- نصرالله: محور المقاومة يتمدّد
- الخبر الذي لم يعد خبراً...
- وزير خارجية الصين يزور قيادات لبنانية: تطوير العلاقات ومساعدة النازحين
- الحريري يستكمل مشاورات بعبدا في معراب
- لوكاس ليما في طريقه إلى برشلونة
- العالم يودع بولت.. وجامايكا تصقل البديل
- إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي
- مخاوف من صيف حارّ جنوباً ؟
- تمديد 11 شهراً: تسديد فواتير صفقة الرئاسة
- ثوابت المتن الشمالي: فليرقّع جعجع بنطلونه
- الاقتراع «للراشدين فقط»
- حرب الخليج الإعلاميّة: شوفينيّة الأشقّاء
- سوريا محكومة بالتزامن بين التصعيد وخفض التصعيد
- قراءة في وثيقة بعبدا والعبرة في تنفيذها حكومياً
- طالبو الإله...!
- طلعت مصطفى المدان بقتل الفنانة سوزان تميم حراً بأمر من السيسي.. الرئيس المصري يفرج عن مئات السجناء
- أستراليا: بسبب الإسبستوس المميت.. مالك منزل سنترال كوست "يفتح النار" على إيدي عبيد
- أستراليا: خوفا من الإفلاس.. شركتا سليم مهاجر تحت "الإدارة الطوعية"
- مسؤول: دول عربية ترسل لقطر 13 مطلبا لإنهاء الأزمة
- كشف المستور..
- لقاء العشرة: مصافحات بين الخصوم وإسقاط مجلس الشيوخ من «الوثيقة»
الحريري يستكمل مشاورات بعبدا في معراب
قال عن التحالف مع «القوات»: اسألوا الحكيم.. فرد جعجع: إذا قعد عاقل نعم
اطلق اللقاء التشاوري في بعبدا «خطة عمل» الرئيس ميشال عون للحكومة ومجلس النواب خلال الاحد عشر شهرا الفاصلة عن الانتخابات التشريعية الموعودة، وهي في واقع الحال نسخة مطورة عن البيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة» ومعززة بدعم رئاسي.
وكما كان متوقعا، فقد تجنب اللقاء والخطة التي حظيت باجماع اعضائه المختلفين فيما بينهم او الذين تصالحوا بالمصافحة، التطرق الى المسائل السيادية المتصلة بتورط حزب الله في الحروب الاقليمية، وتحميل لبنان ارتدادات هذا التورط، وهو ما تناوله امس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه السنوي بمناسبة يوم القدس العالمي الذي تحييه ايران، وركزت ـ اي الخطة ـ على الجوانب الاقتصادية مع تمرير خيار خصخصة مؤسسات الدولة الذي كشف عنه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والذي تناوله بيان اللقاء تحت عبارة «الورشة الاقتصادية الشاملة»، ما اعتبره حزب الكتائب «مشروعا جديدا للنهب المقونن».
خطة العمل الرئاسية اوصت بالتنفيذ الكامل للخطة الحكومية من اجل تأمين الكهرباء على مدار الساعة، وهذا يعني تمرير استئجار البواخر من خلال ادارة المناقصات والحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان، ما يعني مواصلة سياسة بناء السدود على غرار سد جنّة المختلف عليه، واستثمار الثروة البترولية في البحر حسب البرنامج الموضوع لها هذه السنة.
رئيس الحكومة سعد الحريري شدد على اهمية التوافق، ودعا الى التعمق في القضايا الميثاقية لاسيما منها الغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ.
ولفت الوزير مروان حمادة الذي مثّل النائب وليد جنبلاط في اللقاء الى ان الشق الميثاقي دقيق وان موضوع مجلس الشيوخ بحاجة الى بحث.
وزير الحزب القومي السوري علي قانصو هو من اقترح التنسيق مع الحكومة السورية لاعادة النازحين، لكن الرئيس سعد الحريري ود.سمير جعجع عارضا الاقتراح، واقترح د.جعجع من جهته تأجيل البحث بالشق السياسي لأنه يثير ترددات سلبية والتركيز على الجانب الاصلاحي ومكافحة الفساد، وعارض تشكيل لجنة لالغاء الطائفية السياسية، فيما رأى ممثل حزب الله النائب محمد رعد ان الورقة الرئاسية تعكس تصورا وطنيا.
رئيس مجلس النواب نبيه بري ميّز في مداخلته بين الطائفية وحقوق الطوائف، ووافق على الشق الاقتصادي من الورقة وعلى مواضيع المياه وتنظيف مجرى نهر الليطاني، وتحدث عن قوانين صدرت ولم تنفذ، ليؤكد ان العلة ليست في مجلس النواب، وقد سلّم لوائح بها الى الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وقال ان هناك قوانين بحاجة الى مراسيم تطبيقية.
ودار نقاش بين نبيه بري والوزير جبران باسيل حول نقطتين: الاولى تتعلق باستحداث مجلس للشيوخ، حيث اوضح بري انه طرح مجلس الشيوخ بالتزامن مع قانون انتخاب لا طائفي وعلى اساس ست دوائر، والنقطة الثانية حول المادة الخامسة والتسعين من الدستور خصوصا عبارة «المرحلة الانتقالية» حيث اعتبر باسيل ان المرحلة الانتقالية التي اشارت اليها هذه المادة لم تكتمل بعد، ليصار الى اعتماد التوظيف من دون قاعدة التمثيل الطائفي في وظائف الدولة، باستثناء الفئة الاولى، فيما اعتبر بري ان المرحلة الانتقالية انقضت ومن المفروض عدم الالتزام بقاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة عدا الفئة الاولى.
وبعد نقاش، تم حذف فقرة مجلس الشيوخ، وفيما تحفظ سمير جعجع على بند انشاء اللجنة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، أيّد سليمان فرنجية تشكيل هذه اللجنة، كما ايّد اعتماد الخصخصة بشروط الدولة.
وسئل فرنجية عن عدم عقد خلوة بينه وبين الرئيس عون، فأجاب: لم يطلب مني وانا لم اطلب.
مشاورات صباح بعبدا استكملت ليلا في معراب من خلال سحور رمضاني اقامه د.سمير جعجع للرئيس سعد الحريري، الذي وصل متأخرا بسبب افطاره مع اهالي القلمون (طرابلس)، مؤكدا على العلاقة الاستراتيجية مع القوات اللبنانية رغم بعض التباينات.
وعن اللقاء التشاوري، قال: مهمتنا خدمة المواطن، لكن هناك اناس تحب ان تحكي شمالا ويمينا، لأنهم غير موجودين على هذه الطاولة وتخترع كل انواع التلفيقات.
اما جعجع فقد اكد على النظرة المشتركة للاوضاع، وقال: نحن متفاهمون على النظرة العامة للبنان والاعتدال، وبمقدار ما نفترق، سنلتقي، ومن هذا المنطلق سنسدد كل خطواتنا.
وسئل الحريري عما اذا كان سيتحالف انتخابيا مع القوات، فأجاب: اسألوا الحكيم، وقد رد جعجع بقوله: اذا قعد عاقل نعم.
واشاد الحريري بدور نائب رئيس القوات جورج عدوان في اخراج قانون الانتخابات الى الوجود.
لكن التعليقات على مقررات اللقاء التشاوري لم تكن مشجعة، فنائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ وعبر قناة «روسيا اليوم» قال: ان وثيقة بعبدا لم تأت بأي جديد غير موجود في الدستور، انما محاولة لطمأنة الناس الى ان هناك ارادة حقيقية لاعطاء دفع للمؤسسات.
وقال ان حزب الكتائب سيخوض الانتخابات على اساس خطاب معارض، ورفضا لكل منظومة الفساد التي تتحكم بالبلد.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- لبنان دخل مرحلة «الانطلاقة المتأخّرة» لعهد عون... بملاقاة الانتخابات
- بعد العيد: ملف النفط أولاً... وجنبلاط يلتقي لافروف
- «لوجستيو» داعش في قبضة مخابرات الجيش اللبناني
- ثنائية جعجع فرنجية في مواجهة أحادية باسيل
- نصرالله: محور المقاومة يتمدّد
- وزير خارجية الصين يزور قيادات لبنانية: تطوير العلاقات ومساعدة النازحين
- الحريري يستكمل مشاورات بعبدا في معراب
- ثوابت المتن الشمالي: فليرقّع جعجع بنطلونه
- الاقتراع «للراشدين فقط»
- لقاء العشرة: مصافحات بين الخصوم وإسقاط مجلس الشيوخ من «الوثيقة»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)