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ميقاتي استنكر محاولة الاعتداء على الحرم المكي
آخر تحديث: منذ 4 دقيقةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
دان الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة عبر "تويتر" محاولة الاعتداء على الحرم المكي أمس، قائلاً: "نستنكر محاولة الاعتداء على الحرم المكي، وندين كل ارهاب، ونقف مع المملكة في تصديها له وفي حفاظها على الاسلام وصورته المعتدلة والوسطية ".
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