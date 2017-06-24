ميقاتي استنكر محاولة الاعتداء على الحرم المكي

دان الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة عبر "تويتر" محاولة الاعتداء على الحرم المكي أمس، قائلاً: "نستنكر محاولة الاعتداء على الحرم المكي، وندين كل ارهاب، ونقف مع المملكة في تصديها له وفي حفاظها على الاسلام وصورته المعتدلة والوسطية ".

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