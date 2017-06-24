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إفطار الوزير.. 7000 شخص!

آخر تحديث: منذ 26 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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إفطار الوزير.. 7000 شخص!

أقام الوزير السابق عبد الرحيم مراد إفطاراً رمضانيّاً في بلدته الخيارة - البقاع الغربي. اللّافت، كانت المشاركة التي ناهز الحضور فيها الـ7000 شخص، ما رُسِمَ على أنّه إفطار انتخابيّ لا رمضانيّ.

المصدر: ليبانون ديبايت

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