إفطار الوزير.. 7000 شخص!

أقام الوزير السابق عبد الرحيم مراد إفطاراً رمضانيّاً في بلدته الخيارة - البقاع الغربي. اللّافت، كانت المشاركة التي ناهز الحضور فيها الـ7000 شخص، ما رُسِمَ على أنّه إفطار انتخابيّ لا رمضانيّ.

المصدر: ليبانون ديبايت