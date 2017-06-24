الرئيس ميقاتي معايداً بالفطر: أعاده الله عليكم بالخير وراحة البال

Loading the player...

عايد الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد الفطر السعيد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة بأيام مليئة بالصحة والعافية وراحة البال.

وقال في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "عشية عيد الفطر السعيد أقول لكم كل عيد وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بأيام عديدة مليئة بالصحة والعافية والسعادة وراحة البال، كل عام وأنتم بخير".