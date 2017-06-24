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الرئيس ميقاتي معايداً بالفطر: أعاده الله عليكم بالخير وراحة البال
آخر تحديث: منذ 10 ساعة 7 دقيقةالكاتب:
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عايد الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين بعيد الفطر السعيد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة بأيام مليئة بالصحة والعافية وراحة البال.
وقال في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "عشية عيد الفطر السعيد أقول لكم كل عيد وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بأيام عديدة مليئة بالصحة والعافية والسعادة وراحة البال، كل عام وأنتم بخير".
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