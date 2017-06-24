تحضيرات انتخابية مبكرة والتحالفات تتبلور في الخريف.. الثنائي الشيعي مرتاح والحريري أحيا رمضان بخطاب انتخابي

يشهد تموز المقبل ورشة عمل ناشطة للمجلس النيابي والحكومة، مترافقة مع بدء انصراف الاطراف السياسية الى التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية على اساس قانون الانتخاب النسبي الجديد.

وكما صار معلوما فان اقرار هذا القانون بعد انتخاب رئيس الجمهورية شكل حلقة اساسية في اكتمال السلّة، التي طالما شدد عليها الرئيس نبيه بري لا سيما في حوار عين التينة، وفتح الباب امام مرحلة سياسية يعوّل عليها بدليل ما حصل في اجتماع بعبدا التشاوري من توافق على محوري تعزيز عمل المؤسسات، والالتزام بتطبيق الدستور والقوانين.

وفي هذه الاجواء الايجابية المشجعة يتوقع ان ينطلق مسار تفعيل العمل البرلماني والحكومي بروزنامة حافلة تبدأ على صعيد مجلس النواب بجلسة تشريعية مرتقبة في النصف الثاني من تموز وعلى رأس جدول اعمالها، كما اكد الرئيس بري لـ«الديار» بان سلسلة الرتب والرواتب ستكون على أول اعمال الجلسة المقبلة، باعتبار انها موجودة على جدول الاعمال مع عدد من المشاريع، واذا كانت الموازنة جاهزة فيمكن ادراجها ايضا على الجدول.

وشدد الرئيس بري على أولوية موضوع السلسلة معرباً عن ثقته انها أشبعت درساً ولا بد من اقرارها.

واشار الى ان ورشة العمل في المجلس وما يمكن ان تقوم به الحكومة من شأنه ان يعطي نتائج ايجابية في كل الاحوال.

وحول موضوع التعيينات وما اذا كانت ستصطدم باشكاليات اجاب بري: لماذا؟ فهناك دستور يجب تطبيقه، وهناك آلية لتعيين الفئة الاولى، وامتحانات للفئة الاخرى، اما السبيل الثاني فهو التوافق، مشيرا الى انه حدد موقفه بهذا الشأن في لقاء بعبدا التشاوري.

ويقول الرئيس نبيه بري، ان الامر الطبيعي هو انتظام عمل المجلس النيابي والحكومة وتفعيل المؤسسات، فكيف اذا كان هناك حاجة للتعويض عما اصابنا جراء التعطيل والمناكفات السياسية؟

اما بشأن الموازنة فمن المفترض ان تنتهي لجنة المال من دراستها في غضون اسبوعين بعد عطلة عيد الفطر وفق ما افاد رئيسها النائب ابراهيم كنعان لـ«الديار».

والى جانب هذين الاستحقاقين المهمين تبرز سلسلة من مشاريع القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والانمائية والاجتماعية، خصوصاً ان الحكومة تنوي التركيز على هذه المواضيع في جلساتها المقبلة لا سيما بعد التسوية التي ظهرت مؤخراً حول ازمة مشاريع الكهرباء والتي قضت بأن تأخذ الأمور مسارها في اطار المناقصات.

ويلخص مصدر سياسي بارز لـ«الديار»مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخابات بالقول: «هناك محوران اساسيان للمرحلة المقبلة: المحور الاول يتعلق بتنشيط العمل المجلسي والحكومي للتصدي الى الاستحقاقات والملفات ذات الطابع الاقتصادي والمعيشي والخدماتي، ومحور انصراف القوى السياسية لتحضير نفسها للاستحقاق الانتخابي باكرا، خصوصاً ان القانون النسبي الجديد يفرض على هذه القوى ان تبدأ حساباتها الانتخابية من الان ان على صعيد ملاءمة تحضيراتها مع النظام الجديد او على صعيد المباشرة برسم تحالفاتها».

ويغمز المصدر من قنوات العديد من الاطراف السياسية، خصوصاً تلك التي تحتاج الى اعادة ترتيب اوضاعها، مشيراً الى ان الورشة الحكومية تشكل رصيدا مهماً في اعادة لملمة جمهورها وتحسين اوضاعها تمهيدا للدخول في مرحلة التحضيرات الانتخابية التي يتوقع ان تبدأ عمليا في الخريف المقبل.

وبغض النظر عن الحسابات الانتخابية فان ورشة العمل التشريعي والحكومي باتت ملحّة وضرورية بعد فترة التعطيل القسري التي فرضتها مرحلة التجاذبات والخلافات السياسية التي سادت سابقا لا سيما خلال ازمة الفراغ الرئاسي ثم فترة المفاوضات حول قانون الانتخابات.

وتتلاقى الاطراف والكتل النيابية مع توجه رئيس المجلس حيث يؤكد مصدر نيابي في كتلة الوفاء للمقاومة ان اقرار قانون الانتخابات وما جرى في اجتماع بعبدا التشاوري يمهّد الطريق للورشة التشريعية والحكومية، وان هناك اجماعاً على دفع مسيرة عمل مؤسسات الدولة لا سيما في ظل الظروف الدقيقة على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي.

كنعان لـ «الديار» : نعمل منذ 2013 ووضوح الصورة في ايلول

ويقول النائب ابراهيم كنعان لـ«الديار» حول اولويات المجلس والحكومة في المرحلة المقبل «ان الاولويات هي الاولويات الوطنية التي تهم المواطنين وتعزز الثقة بالدولة وتطور امكانياتها. وهي تبدأ باقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، بالاضافة الى مشاريع حيوية اخرى تتعلق بالكهرباء والمياه والنفط وغيرها».

ويشير الى ان لجنة المال انهت دراسة مواد مشروع قانون الموازنة التي تعتبر الجزء الاكبر، وقطعنا شوطاً مهماً في درس الاعتمادات. واتوقع ان نحتاج لأسبوعين بعد عطلة عيد الفطر لانهاء درس الموازنة رغم كل الصعوبات التي مررنا بها في مرحلة النقاشات التي شهدتها البلاد حول قانون الانتخابات».

ويؤكد كنعان ان المرحلة والظروف مؤاتية لتعاون المجلس والحكومة، وان من بين الاولويات ايضاً تنفيذ القوانين التي صدرت ولم تطبق حتى الآن.

وينوه بنتائج اجتماع بعبدا التشاوري، مشيرا الى انه «خلق دينامية جديدة على المستوى النيابي والحكومي، واعطى دفعا لعمل المؤسسات والالتزام بالدستور والميثاق».

وحول مرحلة ما بعد قانون الانتخابات والتحضيرات للاستحقاق الانتخابي يرى «أن القانون الجديد شكل خطوة كبيرة الى الأمام بمعزل عن رأي كل طرف ومدى تحقيقه الاماني، خصوصا بعد 27 سنة من الانتظار والتخبط، وهو شكل ايضاً نقلة واضحة من التسويات الجزئية الى مرحلة اخرى من التمثيل الافضل والتشارك والاصلاح».

واوضح «ان التيار بدأ تحضيراته الانتخابية منذ العام 2013 الى اليوم، وانه مع اعتماد النظام النسبي في القانون الجديد بدأ يحضر لوضع نفسه على خط هذا التحول اكان على مستوى الترتيبات اللوجستية والانتخابية ام على مستوى التحالفات المقبلة، وان التيار هو في مرحلة اعداد العدّة لخوض الانتخابات». واضاف: «ان الجوه الانتخابي هو الطاغي منذ الآن وان الحملات الانتخابية تنتظر التحالفات، لكن الماكينات الانتخابية تعد تصوراتها في كل منطقة، ومن الآن الى ايلول المقبل ستضح الصورة».

عدوان لـ «الديار» : عملنا اليوم جزء من عملنا الانتخابي

ويقول نائب رئىس «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «لا شك انه بعد عطلة عيد الفطر ننتظر ورشة عمل ناشطة للمجلس النيابي، وسنتعاون مع دولة الرئىس بري والجميع في هذا المجال. وسيكون على رأس هذه الورشة الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب المتوقع ان تكون جاهزة بعد منتصف تموز». ويشير ايضا الى اهمية مشروع قانون دائرة المناقصات، الذي بات جاهزا في لجنة الادارة والعدل حيث نتعاون مع رئىسها النائب روبير غانم في هذا المجال.

وحول اولويات الحكومة يرى عدوان ان الاولويات هي تلك التي تتعلق بشؤون الناس والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية منها الكهرباء والمياه وموضوع النفايات كي لا تنطلق الصرخة من جديد ونصل الى وضع كما شهدنا في المرحلة السابقة.

واعرب عن اعتقاده انه بعد اقرار قانون الانتخابات واجتماع بعبدا «نحن في مرحلة دفع جديد على مستوى عمل الدولة، ويفترض ان يكون هناك جوّ من التعاون بين المجلس والحكومة لتسريع وتسيير شؤون الناس والدولة».

وردا على سؤال حول تحضيرات القوات اللبنانية للانتخابات قال «لا شك ان التحضيرات الانتخابية تسير بموازاة عمل المجلس والحكومة لتأمين مصالح المواطنين بعد فترة التعطيل القسري. ونحن كقوات نعتبر ان عملنا اليومي هو جزء لا يتجزأ من عملنا الانتخابي وهو لا يتوقف، ومما لا شك فيه انه كلما عملنا لمصلحة الناس كلما حققنا خطوات في الاطار الانتخابي».

الثنائي الشيعي

وبرأي مصدر سياسي في الثنائي الشيعي «ان قانون الانخابات الجديد يفرض على الجميع ان ينصرفوا منذ اليوم للتحضير للاستحقاق الانتخابي على مستوى دراسة تفاصيل ترجمة القانون ان لجهة تحضير الكوادر البشرية للماكينات الانتخابية ام على صعيد البدء لاحقاً بحملات توعية للناخبين حول طريقة الانتخابات على اساس النظام النسبي الجديد».

ويرى المصدر ان هناك تحالفا اساسياً ثابتاً بين حركة «أمل» وحزب الله وان التحالفات مع الاطراف الاخرى حسب الدوائر تحتاج الى بلورة في الاشهر القليلة المقبلة. ويشير في هذا المجال الى ان الصورة ستكون اوضح في الخريف المقبل.

المستقبل

وفي هذا السياق، برز طوال شهر رمضان النشاط الانتخابي جلياً للرئيس سعد الحريري سعياً الى اعادة لملمة وتحسين وضع تياره في بيروت والمناطق الاخرى. وحرص في هذا المجال على القيام بجولات شمالا وبقاعا وفي صيدا، خصوصا في ظل المنافسة التي سيواجهها من خصومه في الشارع السنّي أكان في طرابلس أم في البقاع الغربي، هذا عدا عن «بيروت مدينتي» في العاصمة.

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية