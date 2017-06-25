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المصنفة ايضاً في: لبنان, نجيب ميقاتي

الرئيس ميقاتي أدّى صلاة العيد في المسجد المنصوري

آخر تحديث: منذ 27 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 47
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الرئيس ميقاتي أدّى صلاة العيد في المسجد المنصوري

أقيمت صلاة عيد الفطر السعيد في الجامع المنصوري الكبير بحضور الرئيس نجيب ميقاتي، وزير العمل محمد كبارة، النائب سمير الجسر، احمد الصفدي ممثلا النائب محمد الصفدي، الوزير السابق عمر مسقاوي، مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار، أمين الفتوى الشيخ محمد امام، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين، منسق تيار المستقبل في طرابلس ناصر عدرة، رئيس دائرة الأوقاف الشيخ عبد الرزاق اسلامبولي، وشخصيات سياسية واجتماعية وأمنية وعسكرية وحشد غفير من أبناء طرابلس.

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