كرامي لا احد يستطيع جعل رئيس الحكومة ″باش كاتب″.. اذا هو لا يريد ذلك

كثيرة هي الرسائل السياسية التي وجهها الوزير السابق فيصل كرامي خلال إستقباله شخصيات ووفودا شعبية تقاطرت الى قصر الرئيس الراحل عمر كرامي في كرم القلة بطرابلس، لتقديم التهنئة بالعيد.

كرامي الذي يقف على أرض شعبية صلبة، ترجمت نفسها في الافطار الرمضاني الحاشد، ومن بعده في الحشد الشعبي الكبير والمتنوع طائفيا ومذهبيا الذي أمّ كرم القلة ثاني أيام العيد، دعا بشكل واضح الى تعديل القانون الانتخابي لكي تعود للنسبية معناها ورونقها، وللخروج من الحالة الطائفية والمذهبية التي تفرض نفسها على اللبنانيين.

لا يخفي فيصل كرامي خشيته من آثار وتداعيات القانون الانتخابي الذي كان من المفترض أن يكسر القيد الطائفي ويدمج اللبنانيين مع بعضهم البعض، من خلال تكبير الدوائر الانتخابية والركون الى صوتين تفضيلين، مشيرا الى أن ما رأيناه على أرض الواقع، وما سمعناه من نقاشات طائفية ومذهبية لا يبشر بالخير، وكأن الحرب الاهلية لم تنته في لبنان، وكأن من يعنيهم الأمر لم يتعلموا من ويلاتها.

ويعبر كرامي عن خشيته أيضا من البطاقة الممغنطة التي برأيه طرحت فقط من أجل “تمغيط” الانتخابات وتأجيلها، مستندا في ذلك الى رأي وزير الداخلية السابق مروان شربل حول إمكانية أن تكون هذه البطاقة سببا في تزوير الانتخابات، فيما السلطة تقول عكس ذلك، لكن كرامي أكد أنه بين شربل والسلطة يصدق شربل، لذلك نأمل إعادة النظر ووضع ضوابط حقيقية لموضوع البطاقة الممغنطة”.

وخلص الى القول: “إن الدوائر في القانون الانتخابي، قسمت على قياس اصحاب السلطة والقابضين على السلطة”.

رسالة عتب شديدة وجهها كرامي الى أصدقائه من دون أن يسميهم، معتبرا أن “جشعهم للسلطة دفعهم الى تجاوز كل الاعراف التي كنا متفقين عليها”، غامزا من قناة الوزير جبران باسيل الذي كان وقع على الصوتين التفضيليين على أساس الدائرة الانتخابية في القانون الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قبل أن ينقلب ويصر على الصوت التفضيلي الواحد، لينفض في الوقت نفسه يده من “تيار المستقبل” برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي يعتبر كرامي أنه يقدم التنازلات الكثيرة لكل الأطراف ولا يحاول الاستقواء إلا على القيادات السنية.

ومن هذا المنطلق أسف الأفندي لما حصل في معراب قبل أيام خلال زيارة الحريري الى جعجع، مؤكدا أن كائنا من كان، أو أي رئيس حزب لا يقدر ان يقول لرئيس حكومة “اقعد عاقل”، متسائلا: هل يرضون ان نقول لرئيس الجمهورية: “اقعد عاقل”؟ مشددا على أن لرئاسة الحكومة هيبتها ومكانتها وهناك لياقات في العمل السياسي، واذا الرئيس سعد الحريري قبل بذلك، فنحن لانقبل ان يخاطب احد رئيس الحكومة في هذه اللهجة.

وتابع كرامي ردا على سؤال عن امكانية عودة رئيس الحكومة الى “باش كاتب” في السلطة اللبنانية؟: “لا احد يستطيع جعل رئيس الحكومة “باش كاتب” اذا كان هو لا يريد ذلك”.

كرامي علق على اللقاء التشاوي في قصر بعبدا، فرأى أنه في الشكل تجاوز مجلس الوزراء، في حين أن الحوار دائما، يتم بين السلطة والمعارضة، وما حصل هو حوار بين السلطة مع بعضها البعض، لكنه حمل إيجابية في المضمون لجهة التركيز على اتفاق الطائف والسعي الى تجاوز كل العقبات من اجل الوصول الى دولة مدنية في لبنان، ونحن نصر على ان هذا الامر يحتاج الى اكبر اجماع ممكن في لبنان حتى نصل الى دولة عصرية ونتائج جيدة وخصوصا ان هناك من طرح فكرة تجاوز العدد والذهاب الى المناصفة، هم انفسهم وقعوا بذات الفخ عندما ذهبوا الى العدد”.

المصدر: سفير الشمال