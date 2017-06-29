بالفيديو: المعتدي على مراسلي الـLBCI يتلطى بحزب الله وحركة أمل!

عرضت قناة الـlbci الفيديو الذي يوثق حادثة الاعتداء الذي تعرض له المصور سمير بيتموني أثناء قيامه بإعداد تقرير حول محمية السلاحف البحرية في منطقة المنصوري في جنوب صور.

واللافت في الفيديو أنّ المعتدي كان يهدد ويتوعد، ومما قاله أنّه سوف يحرق الدواليب بأمر من حزب الله وحركة أمل.

المصدر: جنوبية