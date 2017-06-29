تيّار المستقبل وطرابلس: حسابات مربكة وقلقٌ من الآتي!

من يتابع تصريحات ومواقف نواب ومسؤولي تيار المستقبل في طرابلس، ويراقب تحركاتهم واجتماعاتهم الداخلية، يخلص سريعاً إلى نتيجة توضح له حجم الإرباك في صفوفهم، والقلق الذي يختلج صدور مؤيديه في المدينة، أو ما تبقى منهم.

تعود أسباب الإرباك والقلق لدى مسؤولي وقواعد التيار الأزرق في طرابلس إلى جملة أسباب، منها قديم لم يُعالج مثل تراجع شعبيته وأزمته المالية وانقساماته الداخلية، ومنها مستجد مثل قانون الإنتخابات النيابية الجديد الذي يؤرق التيار كما لم يؤرقه أي قانون أو إستحقاق إنتخابي من قبل.

ففي ضوء القانون الجديد، بات في يقين مسؤولي التيار الأزرق، على اختلافهم، أنهم سيلقون خسارة في طرابلس، وأن المقاعد النيابية الأربعة التي حصدوها في انتخابات 2009، والتي تعود للنواب محمد كبارة وسمير الجسر وروبير فاضل وبدر ونوس، قد أصبحت من الماضي ولن تتكرر، وهو أمر يعترفون به على مضض، كما أن إعطائهم المقعد الماروني في المدينة “هدية” أو “جائزة ترضية” لأحد الحلفاء الذين لا تربطهم بالمدينة أي صلة، بات حلماً بعيد المنال.

ففي تلك الإنتخابات التي جرت قبل 8 سنوات، إضطر تيار المستقبل على التحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي في طرابلس، لمعرفته جيداً أن خوضه الإنتخابات في مواجهتهما سوف تجعله يلقى خسارة مدوية، حاول “زعيم” التيار الرئيس سعد الحريري تجنب تجرعها، حتى لا تعرقل وصوله إلى السرايا الحكومي لأول مرة.

ومع أن تيار المستقبل كان حينها في عزّ قوته، فإن المقعدين السنّيين الأولين في لائحة التضامن الطرابلسي كانا من نصيب الصفدي وميقاتي، متقدمين بفارق لا يقل على 10 آلاف صوت على مرشحي التيار الأزرق، وهو فارق ينتظر في ضوء القانون الجديد واعتماد الصوت التفضيلي أن يرتفع، سواء تحالف تيار المستقبل معهما أم لا، فضلاً عن بروز “ظاهرة” الوزير السابق أشرف ريفي التي “ستأكل” من صحن التيار دون سواه، ما سيجعل الفارق في الأصوات بين المرشحين الزرق ومنافسيهم أو حلفائهم يرتفع، ويجعل فوزهم مهدداً.

في هذا الإطار تشير إستطلاعات الرأي التي تجري تباعاً في طرابلس، إلى أن تيار المستقبل لن يحصد إلا مقعدين نيابين على الأكثر في الإنتخابات المقبلة، في ضوء قوة وحماوة التنافس المرتقب في الإنتخابات المقبلة في طرابلس، والتي لن يكون فيها تيار المستقبل الطرف الأقوى.

ولعلّه لهذا السبب يندفع الرئيس الحريري بكل قوّة تجاه طرابلس، فهو لا يكاد يغادرها حتى يعود إليها مرّة ثانية، محاولاً في كل زيارة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراجع شعبية وتدني نفوذ، مستعيناً بوجوده في السلطة لإيقاف التراجع الذي أصابه في العاصمة الثانية، إذ يدرك أن إنتخابات دائرة طرابلس والمنية ـ الضنية ستكون مصيرية بالنسبة له، سواء على صعيد تيّاره الأزرق وبقائه متفرداً بزعامة الطائفة السنّية، وكذلك بقائه متربعاً على كرسي الرئاسة الثالثة .. التي “لو دامت لغيره لما اتصلت إليه”.

المصدر: سفير الشمال - عبد الكافي الصمد