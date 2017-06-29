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الشريف: نحن أمام معركة إنتخابية ديمقراطية وستظهر مفاجآت

آخر تحديث: منذ 57 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 89
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الشريف: نحن أمام معركة إنتخابية ديمقراطية وستظهر مفاجآت

قال السياسي الشمالي الدكتور خلدون الشريف إننا "أمام معركة ديمقراطية في طرابلس وهناك مفاجآت ستظهر في مناطق لبنانية عدة".

 

وأوضح في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) أنّ "العلاقة بين كل الفرقاء والرئيس نجيب ميقاتي جيدة لكن الاتفاق الانتخابي لم يحصل بعد مع أحد"، وأضاف: "علاقة ميقاتي بالوزير فيصل كرامي ممتازة ولكن موضوع الانتخابات لم يبحث بعد بل سيتم بحثه خلال شهر من الآن لمعرفة كيفية خياطة اللائحة".

 

وأضاف الشريف: "نشعر أنّ الرئيس سعد الحريري يقدم الكثير من التنازلات".

 

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