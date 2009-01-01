- الحرب في سوريا
- أزمة قطر: أي معلومات تكتمت أميركا عليها؟
- مَن يملأ فراغ «داعش» في سورية والعراق؟
- عون من مقر قوى الأمن: المخيمات تحولت إلى معسكرات!
- الجيش اللبناني «دشّن» معركة جرود عرسال وأحبط مخططاً إرهابياً من زحلة إلى بيروت
- 4 انتحاريين أصابوا 19 عسكرياً أثناء دهم مخيمين في عرسال
- قياديون وانتحاريون وخبراء متفجرات بين المعتقلين والمضبوطات : عشرات العبوات.. قائد الجيش من عرسال: سنقضي على الارهابيين اينما وجدوا ومهما كلف الثمن
- الجيش يضرب قلب الإرهاب ويصطاد الإرهابيين في مخيمات النازحين
- الدولة اللبنانية تتمسّك برفض حلّ أزمة النازحين السوريين! الجيش يُفشل هجمات انتحارية
- الانتخابات النيابية (الفرعية) على الأبواب؟
- الأهلي مع زاناكو في مواجهة أفريقية حاسمة
- أيّ حملة تستهدف السوريّين في لبنان؟
- تحقيق دولي يؤكد استخدام السارين في خان شيخون
- ليس من «الحكمة» إستعجال التحالفــات النيابية!؟
- تل أبيب ومحاولة «الأسرلة الكاملة» لليونيفيل
- بدءا من 1 يوليو.. أستراليا تصعق بائعي العقارات بقانون جديد
- سليم مهاجر لمحكمة أسترالية: أنا لا أكذب
- لماذا يحب الصينيون منتجات أستراليا؟ تعرف على السبب
- برّي: السلسة إلى الإقرار أو لتطلب الحكومة استردادها
- معركة بعبدا: لا اتفاق بين التيار والقوات
- محمد بن سلمان ملكاً... ولو لحين
- خيارات وأسئلة ما بعد داعش
- السلسلة أولاً أو الموازنة؟ ثقة مصرفية حتمية بجوزيف طربيه
- للمرة الخامسة خلال أسبوع.. الجيش الإسرائيلي يضرب موقعين سوريين في الصمدانية والبعث ردا على سقوط قذيفة شمال الجولان
- بدأ حظره للمسلمين.. قرار ترامب بمنع لاجئي ومواطني 6 دول من دخول أميركا يدخل حيز التنفيذ مجدداً
الجيش اللبناني «دشّن» معركة جرود عرسال وأحبط مخططاً إرهابياً من زحلة إلى بيروت
نفذ عملّية استباقية... و5 انتحاريين فجّروا أنفسهم
على وقْع انهيار «دولة خرافة داعش» في الموصل والتضييق على عاصمته في الرقة السورية، عاد الهاجس الأمني إلى الصدارة في لبنان في ضوء ما كشفتْه العملية الاستباقية التي نفّذها الجيش اللبناني فجر أمس في عرسال عن مخططٍ لتفجيرات إرهابية كانت معدّة من زحلة (البقاع) إلى بيروت، وما شكّلته هذه العملية من صافرة انطلاق معركة جرود عرسال التي كان القرار بشأنها متخَذاً منذ فترة مع «وقف التنفيذ»، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات التي كانت تدور مع الجماعات المسلّحة المتطرّفة كي تنسحب «سلمياً» من آخر بقعةٍ على الحدود اللبنانية - السورية.
وتَخلّل العملية التي أعقبتْ توقيف الإرهابي السوري أحمد خالد دياب الملقب بـ «أبو السيك» في محلة راس السرج في عرسال، تفجير خمسة انتحاريين أنفسهم في مخيميْ «نور» و«القارية» اللذين دهمهما الجيش اللبناني فجر أمس في عمليةٍ تخللها توقيف نحو 350 سورياً، وسط معلوماتٍ عن أن بينهم مسؤولين كبارا في «داعش».
وفي حين أدّت العملية إلى جرْح نحو 10 عسكريين ومقتل طفلة سورية، أعلن الجيش اللبناني أنها قضت بتفجير أحد الانتحاريين نفسه وسط عائلة نازحة، أثارت البلبلة التقارير التي تحدّثت عن أن الإرهابيين كانوا يعدّون لتنفيذ هجوم بعبوة «كيماوية»، قبل أن يفيد مصدر أمني «ان المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام عن عبوة كيماوية في عرسال ليست سوى مواد لتصنيع العبوات المتفجرة وهي بالطبع مواد كيماوية (نيترات وغيره) فاقتضى التوضيح لعدم إثارة المخاوف».
وكانت «الراي» كشفتْ في تقرير لها نُشر في عددها في 20 مايو الماضي أن معركة جرود عرسال ستنطلق بعد عيد الفطر، علماً أن دوائر سياسية ترصد التداعيات المحتملة لهذه المعركة غير السهلة والتي من المتوقّع أن تدور على جغرافيا وعرة ومترامية على الحدود اللبنانية - السورية، وسط اتجاه الأنظار إلى كيفية إدارة بين الأطراف الرئيسة على الأرض على مقلبيْ الحدود أي الجيش السوري والجيش اللبناني و«حزب الله» بمواجهة مجموعات «جبهة النصرة» و«داعش» و«سرايا أهل الشام» التي باتت محاصَرة ما يضعها أمام معركة غير متكافئة ويائسة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- عون من مقر قوى الأمن: المخيمات تحولت إلى معسكرات!
- الجيش اللبناني «دشّن» معركة جرود عرسال وأحبط مخططاً إرهابياً من زحلة إلى بيروت
- 4 انتحاريين أصابوا 19 عسكرياً أثناء دهم مخيمين في عرسال
- قياديون وانتحاريون وخبراء متفجرات بين المعتقلين والمضبوطات : عشرات العبوات.. قائد الجيش من عرسال: سنقضي على الارهابيين اينما وجدوا ومهما كلف الثمن
- الجيش يضرب قلب الإرهاب ويصطاد الإرهابيين في مخيمات النازحين
- الدولة اللبنانية تتمسّك برفض حلّ أزمة النازحين السوريين! الجيش يُفشل هجمات انتحارية
- الانتخابات النيابية (الفرعية) على الأبواب؟
- ليس من «الحكمة» إستعجال التحالفــات النيابية!؟
- معركة بعبدا: لا اتفاق بين التيار والقوات
- ملف بواخر الكهرباء: قرار مجلس الوزراء مزوّر!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)