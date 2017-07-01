- طرابلس وانتخابات 2018: غموض يُفرّق شمل الأقوياء
- ضربة نوعية للجيش في عرسال: مقتل 5 إنتحاريين وتوقيف العشرات
- قرار الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان.. يُحسَم قريباً!
- تعرف على النساء اللواتي لا يشيخن
- رجل يطلق زوجته بسبب عضلاتها المفتولة
- حبوب منع الحمل أخطر مما كان يعتقد سابقا
- بالفيديو.. سيدة حامل تنتقم من لص دهسا
- توقعات الأبراج ليوم July 1, 2017
- الحرب في سوريا
- أزمة قطر: أي معلومات تكتمت أميركا عليها؟
- مَن يملأ فراغ «داعش» في سورية والعراق؟
- عون من مقر قوى الأمن: المخيمات تحولت إلى معسكرات!
- الجيش اللبناني «دشّن» معركة جرود عرسال وأحبط مخططاً إرهابياً من زحلة إلى بيروت
- 4 انتحاريين أصابوا 19 عسكرياً أثناء دهم مخيمين في عرسال
- قياديون وانتحاريون وخبراء متفجرات بين المعتقلين والمضبوطات : عشرات العبوات.. قائد الجيش من عرسال: سنقضي على الارهابيين اينما وجدوا ومهما كلف الثمن
- الجيش يضرب قلب الإرهاب ويصطاد الإرهابيين في مخيمات النازحين
- الدولة اللبنانية تتمسّك برفض حلّ أزمة النازحين السوريين! الجيش يُفشل هجمات انتحارية
- الانتخابات النيابية (الفرعية) على الأبواب؟
- الأهلي مع زاناكو في مواجهة أفريقية حاسمة
- أيّ حملة تستهدف السوريّين في لبنان؟
- تحقيق دولي يؤكد استخدام السارين في خان شيخون
- ليس من «الحكمة» إستعجال التحالفــات النيابية!؟
- تل أبيب ومحاولة «الأسرلة الكاملة» لليونيفيل
- بدءا من 1 يوليو.. أستراليا تصعق بائعي العقارات بقانون جديد
- سليم مهاجر لمحكمة أسترالية: أنا لا أكذب
طرابلس وانتخابات 2018: غموض يُفرّق شمل الأقوياء
لم يتردد قطب سياسي شمالي في وصف قانون الإنتخابات الجديد بأنه ″الأفضل″ من بين معظم القوانين الإنتخابية التي طبقها لبنان منذ الإستقلال، ″برغم عيوب وثغرات كثيرة فيه″، لكنه توقف عند ″إيجابية″ رئيسية فيه تميّزه عن سواه، وهي أن القوانين الإنتخابية السابقة كان ممكناً معرفة نتائج إنتخاباتها قبل إجرائها، غير أن ″الغموض″ يسود نسبياً النتائج التي ستسفر عنها إنتخابات القانون الجديد، ومن هنا أهميته.
فقبل كل إستحقاق إنتخابي نيابي سابق، كانت أغلب التوقعات حول نتائجه تتحقق، لأن القوانين الإنتخابية كانت تُفصّل على قياس أهل السلطة، كما كانت التحالفات تُحسم على نحو كبير النتائج قبل أن تكشفها صناديق الإقتراع، بشكل تحوّلت معه الإنتخابات إلى إجراء شكلي، ولزوم ما لا يلزم، بعدما كُتبت نتائج الإنتخابات سلفاً.
هذا ″الغموض″ هو السمة السائدة في أغلب الدوائر الإنتخابية الـ15 التي فصّلها القانون الإنتخابي الجديد، نظراً لنقطتين رئيسيتين فيه: الأولى تتعلق باعتماد مبدأ ″النسبية″ فيه، أمّا الثانية فتتمحور حول “الصوت” التفضيلي، وهما نقطتان ستحولان دون العودة إلى “البوسطات” و”المحادل” الإنتخابية التي يعرفها اللبنانيون جيداً، وسوف تكشفان الحجم “الطبيعي” لأي حزب أو تيار أو شخصية سياسية، بعدما كانت القوانين الإنتخابية السابقة تسهم في “نفخه”، وإعطائه حجماً أكبر من حجمه الطبيعي.
يبرز هذا الغموض، بشكل واضح، في دائرتي الشمال الثانية والثالثة على سبيل المثال، فالدائرة الثانية التي تضم طرابلس والمنية ـ الضنية ستكون برأي أغلب المراقبين “أم المعارك” الإنتخابية في لبنان، لأن التنافس فيها يدور حول زعامة الطائفة السّنية وموقع رئاسة الحكومة ومن سيتبوأه بعد الإنتخابات المقبلة، والدائرة الثانية التي تضم زغرتا والكورة وبشري والبترون، وفيها تدور معركة لا تقل حدّة تحاول فيها القوى المسيحية الرئيسية الثلاث: تيار المردة والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، إستشكاف معالم الإستحقاق إنتخابات رئاسة الجمهورية عام 2022، عندما تنتهي ولاية الرئيس الحالي للجمهورية العماد ميشال عون.
ففي دائرة الشمال الثانية، ما يزال المواطنون والمراقبون والقوى السياسية المعنية يضربون أخماساً بأسداس، محاولين فك “طلاسم” القانون الإنتخابي الجديد، من أجل إستكشاف التحالفات الإنتخابية المقبلة، وشدّ عصب القواعد الشعبية بهدف زيادة نسب التصويت للوائح وللصوت التفضيلي، كونهما سيشكلان “القول الفصل” في إنتخابات غير معروفة النتائج سلفاً، كما جرت العادة.
فأغلب التحليلات والقراءات المسبقة للإنتخابات المقبلة التي سوف تجري وفق القانون الجديد، المستندة إلى موازين القوى الموجودة في طرابلس، بشكل تقريبي، تشير إلى أن أي لائحة في هذه الدائرة، حتى لو احتلت المرتبة الأولى، لن تفوز بأكثر من مقعدين سنّيين في طرابلس من أصل خمسة مقاعد، ما يعني أن تيار المستقبل الذي سيمثله سنّياً كل من النائبين الحاليين محمد كبارة وسمير الجسر، لن يجد مصلحة “إنتخابية” له في التحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي، أو النائب محمد الصفدي، أو الوزير السابق فيصل كرامي، أو حتى مع الوزير السابق أشرف ريفي، إذا جرت مصالحة بين الطرفين، لأن أي تحالف سيكون على حساب أحد نائبي التيار السنّيين، أو الحليف معهما.
هذا الواقع سيفرض على القوى السياسية الرئيسية في دائرة طرابلس والمنية ـ الضنية تشكيلها لوائح منفردة، سيكون بعضها مكتملاً من 11 مرشحاً، وبعضها غير مكتمل، من أجل الحصول على نسب التصويت المطلوبة، وتأمين أصوات تفضيلية يضمن لها الفوز، ما يعني أن الإنتخابات النيابية المقبلة في هذه الدائرة ستشهد تنافساً بين 4 إلى 5 لوائح على الأقل، لتفرض مشهداً إنتخابياً وسياسياً جديداً، يغيب عنه “تحالف الأقوياء”، الذين سيجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة بعضهم بعضاً، عوضا عن ركوبهم معاً في “البوسطة”، أو “المحدلة” كما حصل عام 2009، لتدهس في طريقها المنافسين الآخرين.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- طرابلس وانتخابات 2018: غموض يُفرّق شمل الأقوياء
- ضربة نوعية للجيش في عرسال: مقتل 5 إنتحاريين وتوقيف العشرات
- عون من مقر قوى الأمن: المخيمات تحولت إلى معسكرات!
- الجيش اللبناني «دشّن» معركة جرود عرسال وأحبط مخططاً إرهابياً من زحلة إلى بيروت
- 4 انتحاريين أصابوا 19 عسكرياً أثناء دهم مخيمين في عرسال
- قياديون وانتحاريون وخبراء متفجرات بين المعتقلين والمضبوطات : عشرات العبوات.. قائد الجيش من عرسال: سنقضي على الارهابيين اينما وجدوا ومهما كلف الثمن
- الجيش يضرب قلب الإرهاب ويصطاد الإرهابيين في مخيمات النازحين
- الدولة اللبنانية تتمسّك برفض حلّ أزمة النازحين السوريين! الجيش يُفشل هجمات انتحارية
- الانتخابات النيابية (الفرعية) على الأبواب؟
- ليس من «الحكمة» إستعجال التحالفــات النيابية!؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)