- توقعات الأبراج ليوم July 3, 2017
- البغدادي مرَّ من هنا
- النزوح يتفاعل.. وتصميم «قواتي» على مواجهــة «المشروع الكهربائي»
- باسيل أعد تصنيفاً للسفارات اللبنانية ومسوّدته لتعيين السفراء تلقى معارضة
- اهتمامٌ في بيروت بقمّة «الخرائط المُمَزَّقة» وتَرنُّح ترتيبات... «الثعلب العجوز»
- الحريري مستمر في التوافق مع «التيار».. و فرنجية لا يستبعد التحالف مع «القوات»
- كيف وقع خالد السيّد في «المصيدة»... وما هي خطة تفجير المطار؟ هكذا استيقظ اللواء ابراهيم على رنين الهاتف : «العصفور وقع...»
- هل يَرتكب التيار خطيئة التخلي عن سعد؟
- مأساة النازحين السوريين مستمرة: الحكومة ترفض مواجهة الأزمة الإنسانية
- واكيم: لن أترشح والانتخابات لن تُجرى وفق القانون
- الأهلي يرهن تأهله بإسقاط القطن
- قراءة جديدة لـ«إتفاق معراب»
- موجة حر غير مسبوقة لم تصل ذروتها بعد تضرب دول الشرق الأوسط
- تقرير «فيتش» ورقة في يد الحريري؟
- السلطة لا تَهْبطُ احياناً بالصدفة على مستحقيها!!
- قطر ستدفع باهظا ثمن الغطرسة
- كاتب أسترالي: محاكمة الكاردينال جزء صغير من القصة
- البروفيسورة بيثان غرينر: دهس حقوق الإنسان لن يدمر الإرهاب
- انتهت المهلة.. فماذا سيفعل خصوم قطر؟ خمس خطوات متوقعة في الأيام المقبلة من بينها حجب “الجزيرة” على “العرب سات” و”النايل سات”.. وحديث عشقي عن “قرارات سرية” يعزز احتمالات الخيار العسكري
- القادم أصعب.. المصريون على موعد مع موجة كبيرة لارتفاع الأسعار.. وشباب يتراجعون عن إتمام زواجهم بسبب الغلاء
- وظيفة 'داعش' عراقيّا وسوريّا
- ثلاث سيارات ملغومة تستهدف دمشق و7 قتلى في انفجار إحداها
- ولي الولي.. وصاحب العهد
- حدث في مثل هذا اليوم July 2, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 2, 2017
مأساة النازحين السوريين مستمرة: الحكومة ترفض مواجهة الأزمة الإنسانية
تستمر المآسي في مُلاحقة السوريين أينما حلوا. غرق خيم النازحين في الشتاء، وموت البعض في الصقيع، لا يختلفان عن فصل الصيف وموجة ارتفاع درجات الحرارة، التي تسبّبت باحتراق مئة خيمة وخيمتين في مخيم رائد في منطقة مندرة العقارية، التابعة لبلدة قب الياس في البقاع الأوسط. توفي طفلان حرقاً وأصيب 15 شخصاً بحروقٍ، إضافة إلى آخرين أصيبوا بالاختناق. وتسبّب الحريق بتشريد نحو 1500 نسمة، فتداعت الهيئات الإنسانية والإغاثية، ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى التفتيش عن آليةٍ لإيواء النازحين المُشرّدين.
يُضاف إلى الخسائر البشرية، خسائر مادية جسيمة بعدما أتت النيران على جميع ممتلكات سكان المخيم. كما طاولت النيران الأوراق الثبوتية للبعض. وامتدت ألسنة النار إلى عربة شحنٍ وسيارة، فأتت عليهما بالكامل. واحترق أيضاً حقل قمحٍ، قُدّرت مساحته بنحو 50 دونماً.
ورغم ذلك، تستمر الحكومة اللبنانية بسياسة دفن رأسها في الرمال، متعمّدة إبقاء ملف النازحين السوريين قنبلة موقوتة، يتضرر منها النازحون بالدرجة الأولى. ورغم توفر ظروف عودة عدد كبير منهم إلى بلادهم (أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الفائت عودة نحو 500 ألف نازح سوري إلى منازلهم، غالبيتهم من داخل سوريا)، ترفض الحكومة البحث في أي خطة لتشجيعهم على العودة إلى ديارهم، علماً بأن الحكومة نفسها لا تمل من الشكوى من قلة المساعدات التي تصلها من «المجتمع الدولي» لإعانة النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية كارثية.
رفض المستقبل عبر وسائل إعلامه طلب حزب الله جعل ملف عودة النازحين أولوية
وفيما طالب حزب الله، أمس، على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بوضع ملف عودة النازحين على رأس أولويات الحكومة، سارع تيار المستقبل، عبر وسائل إعلامه، إلى رفض هذا الطلب، ليبقى ملف النازحين شأناً سياسياً وأمنياً، بدل النظر إليه كملف إنساني يستدعي إخراج مئات الآلاف من الأوضاع المزرية التي يعيشون فيها.
محاولة إطفاء حريق المخيم استمرت نحو ثلاث ساعات، في ظل خشية من تمدّده إلى مؤسسات صناعية قريبة. وعملت الفِرَق على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة. كما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيق عن أسباب الحريق.
ولفت مصدر أمني في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّ المعلومات عن سبب الحريق، تُشير الى «أنّه ناجمٌ عن احتكاك كهربائي لخطّ المولد، ما أدى إلى اشتعال إحدى الخيم الواقعة في الجهة الجنوبية». ارتفاع درجات الحرارة زاد من سرعة النيران. وأوضح المصدر أنّ «استعار النيران هو نتيجة انفجار قوارير الغاز التي أدّت إلى إصابة بعض الأشخاص»، كما أن جميع الخيم مصنوعة من النايلون والبلاستيك والأخشاب، وهي مواد سريعة الاشتعال، في ظل غياب مطافئ لاستعمالها في مثل هذه الحوادث، التي تتكرر كلّ صيف.
ويسأل سكان المخيم بقلق عن مصيرهم، وما إذا كان سيُسمح لهم بإنشاء مخيم بعدما أصدرت بلدية قب الياس، سابقاً، قراراً بوقف إقامة المخيمات في المنطقة لعدم قدرتها على الاستيعاب.
من جهتها، أشارت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية الى أنّها تابعت الموضوع مع كل الهيئات الإنسانية والإغاثية العاملة في ملف النزوح السوري. وقال المصدر إنّ «وزارة الشؤون أمّنت، بالتنسيق مع منظمة الرؤيا العالمية وجمعية «بيوند»، إنشاء مخيم مؤقت للنازحين، ريثما تتم إعادة تأهيل مخيمهم». كما أنّ الصليب الأحمر اللبناني «أمّن الخيم والمياه، فيما جمعية «أن سي آر» تولت مهمة الإحصاء والتوثيق للذين فقدوا أوراقهم الثبوتية لتأمين بديلٍ منها».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- انتهت المهلة.. فماذا سيفعل خصوم قطر؟ خمس خطوات متوقعة في الأيام المقبلة من بينها حجب “الجزيرة” على “العرب سات” و”النايل سات”.. وحديث عشقي عن “قرارات سرية” يعزز احتمالات الخيار العسكري
- موجة حر غير مسبوقة لم تصل ذروتها بعد تضرب دول الشرق الأوسط
- رولا يموت تنشر صورة فاضحة تظهر منطقتها الحساسة بدون خجل!
- قراءة جديدة لـ«إتفاق معراب»
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- النزوح يتفاعل.. وتصميم «قواتي» على مواجهــة «المشروع الكهربائي»
- باسيل أعد تصنيفاً للسفارات اللبنانية ومسوّدته لتعيين السفراء تلقى معارضة
- اهتمامٌ في بيروت بقمّة «الخرائط المُمَزَّقة» وتَرنُّح ترتيبات... «الثعلب العجوز»
- الحريري مستمر في التوافق مع «التيار».. و فرنجية لا يستبعد التحالف مع «القوات»
- مأساة النازحين السوريين مستمرة: الحكومة ترفض مواجهة الأزمة الإنسانية
- واكيم: لن أترشح والانتخابات لن تُجرى وفق القانون
- قراءة جديدة لـ«إتفاق معراب»
- تقرير «فيتش» ورقة في يد الحريري؟
- 31 سورياً من الموقوفين في عرسال كانوا على علاقة بالانتحاريين الأربعة
- الأمن اللبناني يتسلم من عين الحلوة «داعشياً» خطط لتفجيرات خلال رمضان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)