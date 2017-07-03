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طرابلس: عودة التقنين القاسي.. وكبارة يرفض التعصّب الطائفي في التوزيع
لم يكد ينتهي شهر رمضان المبارك، حتى عاد التقنين الكهربائي القاسي الى مدينة طرابلس التي كانت تمني النفس أن تشهد زيادة في ساعات التغذية، تساهم في الحد من معاناتها التاريخية مع الكهرباء، وتضع حدا لجشع تجار ″الاشتراكات″ الذين لا يوفرون مناسبة من دون إستغلال حاجات أبناء المدينة، لفرض التسعيرة التي يريدون، بعد أن تمردوا على تسعيرة وزارة الطاقة وقرارات المحافظ والبلديات، وكذلك إعتمادهم التقنين على التقنين بحجة إراحة المولدات، أو للتوفير من صرف المازوت.
كان من المفترض بحسب وزارة الطاقة أن تنعم طرابلس ومعها كل مناطق الجوار بزيادة ساعات التغذية، بعد إفتتاح محطة التوليد الجديدة مؤخرا، والتي كان من المفترض أن تضيف ثلاث ساعات في اليوم على التغذية المعتادة لا سيما خلال ساعات الليل وفي موجة الحر الشديد التي تجتاح المدينة ومنطقة الشمال، لكن ما حصل هو عكس ذلك تماما، حيث أن ساعات التغذية تناقصت وعاد التيار الى الانقطاع بعد منتصف الليل، ليضاعف من معاناة أبناء المدينة لا سيما الفقراء منهم ممن لا يملكون القدرة على دفع تعرفة “الاشتراكات” أو أن ميزانياتهم لا تسمح لهم بزيادة حجم “الاشتراك” بما يمكنهم من تشغيل “مروحة” واحدة على الأقل لتلطيف أجواء منازلهم في ظل حالة الاختناق التي تشهدها.
منذ أيام والأهالي يخرجون من منازلهم ليلا في المناطق الشعبية، نتيجة الحر الشديد، وبفعل التقنين القاسي والعشوائي، في ظل حالة من الغضب تجتاح الجميع، بفعل هذا الحرمان المتمادي من التيار الكهربائي، بينما تتنعم المناطق المحظية الأخرى بالتيار، الأمر الذي دفع الأهالي الى مناشدة من يعنيهم الأمر بالسعي لدى وزارة الطاقة ودفعها الى إعتماد التوزيع العادل للتيار الكهربائي بين المناطق، لا أن يكون هناك صيف وشتاء على سطح واحد، وأن تدفع مناطق معينة ثمن أزمة الكهرباء، أو أن تكون ضحية ضغط يمارس من أجل تمرير صفقة الكهرباء التي تفوح منها روائح الهدر والسمسرات.
من جهته، إستهجن وزير العمل محمد كبارة عودة التقنين الى مدينة طرابلس وجوارها من دون مراعاة موجة الحر التي تفرض مزيدا من المعاناة على المواطنين.
وقال كبارة في تصريح له أمس: لقد إستبشرنا خيرا بافتتاح محطة توليد جديدة في لبنان، وبإعلان وزارة الطاقة بأن التغذية الكهربائية ستتحسن، الى حدود ثلاث ساعات إضافية في اليوم، لكن حتى الآن يبدو أن طرابلس غير موجودة في حسابات وزارة الطاقة، وبأنها عاصمة لبنان الثانية، حيث عاد التقنين القاسي بعد شهر رمضان المبارك، وعاد بعض أصحاب المولدات الى الامعان في إستغلال حاجات المواطنين للكهرباء من خلال فرض شروطهم وتعرفاتهم التي لا تخضع لأي حسيب أو رقيب.
وأضاف كبارة: إن التيار الكهربائي هو حق لكل اللبنانيين، وطرابلس هي جزء من لبنان، ولها الحق بالتغذية الكهربائية العادلة، وهذا لم يتحقق حتى الآن، بل على العكس فان الأمور تزداد سوءا في إزدياد موجات الحر، وهذا ما لن نقبل به، ونحذر من تداعياته، فلن نرضى أن تكون التغذية في طرابلس أقل من أي مدينة أخرى في لبنان محسوبة سياسيا على هذا التيار أو ذاك، علما أن طرابلس هي المدينة الأكثر إلتزاما بدفع فواتير الكهرباء، لذلك ندعو وزير الطاقة الى تحمل مسؤولياته في هذا الاطار، والى معاملة طرابلس كما يعامل المناطق المحسوبة على تيارة السياسي والتي تتمتع بتغذية كهربائية مميزة، رافضين أي تعصب مناطقي أو طائفي على صعيد توزيع التيار الكهربائي، كما ندعو مؤسسة كهرباء لبنان الى أن تكون أكثر عدالة مع طرابلس.
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