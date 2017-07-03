- إسرائيل تهدد بتدمير مصنع سلاح إيراني يقام في لبنان
- بلديات عكار تهدد بطرد النازحين السوريين
- الخِياراتُ الأميركيّةُ المحدودةُ والساحةُ السوريّةُ المفتوحة
- الضنية والسياحة: غياب رسمي واستثمار محدود!
- طرابلس: عودة التقنين القاسي.. وكبارة يرفض التعصّب الطائفي في التوزيع
- هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها
- سوريا.. خيمة لجوء
- حدث في مثل هذا اليوم July 3, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 3, 2017
- البغدادي مرَّ من هنا
- النزوح يتفاعل.. وتصميم «قواتي» على مواجهــة «المشروع الكهربائي»
- باسيل أعد تصنيفاً للسفارات اللبنانية ومسوّدته لتعيين السفراء تلقى معارضة
- اهتمامٌ في بيروت بقمّة «الخرائط المُمَزَّقة» وتَرنُّح ترتيبات... «الثعلب العجوز»
- الحريري مستمر في التوافق مع «التيار».. و فرنجية لا يستبعد التحالف مع «القوات»
- كيف وقع خالد السيّد في «المصيدة»... وما هي خطة تفجير المطار؟ هكذا استيقظ اللواء ابراهيم على رنين الهاتف : «العصفور وقع...»
- هل يَرتكب التيار خطيئة التخلي عن سعد؟
- مأساة النازحين السوريين مستمرة: الحكومة ترفض مواجهة الأزمة الإنسانية
- واكيم: لن أترشح والانتخابات لن تُجرى وفق القانون
- الأهلي يرهن تأهله بإسقاط القطن
- قراءة جديدة لـ«إتفاق معراب»
- موجة حر غير مسبوقة لم تصل ذروتها بعد تضرب دول الشرق الأوسط
- تقرير «فيتش» ورقة في يد الحريري؟
- السلطة لا تَهْبطُ احياناً بالصدفة على مستحقيها!!
- قطر ستدفع باهظا ثمن الغطرسة
- كاتب أسترالي: محاكمة الكاردينال جزء صغير من القصة
الضنية والسياحة: غياب رسمي واستثمار محدود!
ليس من باب المبالغة القول إن الضنية تمتاز بمقومات طبيعية وسياحية نادرة، تكاد لا توجد في أي منطقة لبنانية أخرى، لكن هذه المقومات للأسف مهملة ومنسية، ومتروكة لمرتكبي المخالفات والعابثين، الذين لولا تصدي بلديات وجمعيات وناشطين ومهتمين لهم، بإمكانات قليلة متوافرة لديهم، لأضحت هذه المقومات أثراً بعد عين.
لائحة المقومات الطبيعية والسياحية النادرة الموجودة في الضنية أكثر من تحصى، من قمة القرنة السوادء التي تعتبر أعلى قمة في لبنان والشرق الأوسط (ترتفع 3088 متراً فوق سطح البحر)، إلى وادي جهنم الفاصل بين الضنية وعكار والذي يُعدّ واحداً من أعمق الأودية وأكثرها رهبة وروعة في لبنان، مروراً بأكبر غابة للزاب في لبنان والشرق الأوسط والتي ما يزال مشروع قانون تحويلها إلى محمية مرمياً في الأدراج، إلى حرج السفيرة الصنوبري الأكبر في لبنان الذي تناهز مساحته ثلاثة ملايين مترا مربعا، وغابات وأحراج ومناطق طبيعية نادرة وذات أهمية كبيرة.
يضاف إلى ذلك أن الضنية تعتبر من أغنى مناطق لبنان بالمياه ويوجد فيها أكبر خزان مياه جوفية في الشرق الأوسط كله، وبحيرة عيون السمك ذات الجمال الطبيعي الرائع، وتمتاز بإنتاج العسل الذي جعل من بلدة بيت الفقس الأشهر في لبنان على هذا الصعيد، وبإنتاج الإجاص الذي جعل بلدة قرصيتا تحتل المرتبة الأولى في لبنان بأكثر من 400 ألف صندوق، وإنتاج المشمش في بلدة بخعون وجوارها، والدراق في بلدة السفيرة والقرى المحيطة بها، فضلاً عن إنتاج زراعي هام ومتنوع يجعل من الضنية سلة غذاء رئيسية لطرابلس والشمال ولبنان.
غير أن كل هذه المقومات لا تستثمر كما يجب في أي مجال هام، وخصوصاً المجال السياحي، ففي حين يلاحظ أن مناطق لبنانية لا تمتاز بنصف أو ربع مقومات الضنية تزدهر فيها صناعة السياحة وتوفر فرص عمل وتؤمن مداخيل هامة، من مهرجانات ونشاطات وفنادق ومطاعم وسياح يقصدونها من مختلف المناطق، تعيش الضنية ركوداً مخيباً في هذا المجال، لم يخفف منه مشهد أرتال السيارات المتوجهة إلى الضنية في نهاية كل أسبوع لعائلات أرادت تمضية ساعات أو أيام فيها.
السياحة في الضنية التي حافظت على كونها سياحة داخلية محافظة وتعتبر مقصداً للعائلات المحافظة أولاً، وللفئات المتوسطة والقليلة الدخل ثانياً، لم تخرج عن كونها سياحة تقليدية، شكلاً ومضموناً، ما جعلها تراوح مكانها طيلة السنوات الماضية، في حين كانت مناطق أخرى تشهد نقلة سياحية هائلة على كل الصعد.
أسباب عدّة تقف وراء جمود القطاع السياحي في الضنية، بعضها يعود للدولة التي لم تسهم في إنجاز الحد الأدنى المطلوب منها من البنى التحتية في المنطقة، من شبكات طرقات وهاتف ومياه وصرف صحي، ولا إدراج مواقع الضنية ضمن خرائط وبرامج وزارة السياحة، ولا تفعيل إدارات الدولة لتشكل دفعاً وسنداً لهذا القطاع.
وكما الدولة كذلك القطاع الخاص يتحمل مسؤولية في هذا المجال، إذ إن الضنية لم تشهد في العقدين الماضيين أي تقدم ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية، لا بل أن فنادق ومطاعم أقفلت، وكذلك غابت المهرجانات الصيفية التي كانت بعض الجمعيات والبلديات تنظمها، ولم يُقدم مستثمرون على إنشاء مدن ملاهي، ولا أماكن ترفيه جاذبة، ولم تسلط الأضواء الإعلامية على مقومات هامة في المنطقة، بل بقي القطاع السياحي تقليدياً ومحافظاً وروتينياً ومملاً إلى أبعد الحدود.
ويلاحظ في هذا السياق أن قطاع السياحة في الضنية، الذي هو قطاع عائلي ومحافظ، كان يمكن تطويره وإحداث نقلة نوعية فيه، ولاستطاع جذب سياح ومغتربين من داخل لبنان وخارجه، لو جرى تطويره، نظراً لوجود مقومات هائلة في المنطقة، فضلاً عن إستثمار قطاع سياحي ما يزال منسيّاً في الضنية وهو السياحة البيئية، التي من شأنها تسليط الأضواء على الضنية من كل جانب لو جرى إستثمارها وتنشيطها فعلياً.
يمكن القول، إن السياحة في الضنية، وفي غيرها من مناطق لبنان والعالم، لا تزدهر إلا بواسطة قطاعين: العام والخاص، لكنها للأسف في الضنية تعاني من غياب كلي للقطاع العام، ومن واقع غير مشجع يرزح تحته القطاع الخاص.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها
- رولا يموت تنشر صورة فاضحة تظهر منطقتها الحساسة بدون خجل!
- سيرينا "الحامل" تتعرّى وتثير ضجة بصور "جريئة"!
- انتهت المهلة.. فماذا سيفعل خصوم قطر؟ خمس خطوات متوقعة في الأيام المقبلة من بينها حجب “الجزيرة” على “العرب سات” و”النايل سات”.. وحديث عشقي عن “قرارات سرية” يعزز احتمالات الخيار العسكري
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- إسرائيل تهدد بتدمير مصنع سلاح إيراني يقام في لبنان
- بلديات عكار تهدد بطرد النازحين السوريين
- الضنية والسياحة: غياب رسمي واستثمار محدود!
- طرابلس: عودة التقنين القاسي.. وكبارة يرفض التعصّب الطائفي في التوزيع
- النزوح يتفاعل.. وتصميم «قواتي» على مواجهــة «المشروع الكهربائي»
- باسيل أعد تصنيفاً للسفارات اللبنانية ومسوّدته لتعيين السفراء تلقى معارضة
- اهتمامٌ في بيروت بقمّة «الخرائط المُمَزَّقة» وتَرنُّح ترتيبات... «الثعلب العجوز»
- الحريري مستمر في التوافق مع «التيار».. و فرنجية لا يستبعد التحالف مع «القوات»
- مأساة النازحين السوريين مستمرة: الحكومة ترفض مواجهة الأزمة الإنسانية
- واكيم: لن أترشح والانتخابات لن تُجرى وفق القانون
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)