- "مرافقو ريفي" يعتدون على صحافي
- عن سوريا والعراق و… في غياب الشعب!
- في أستراليا.. البنوك تستعد لصفع مستثمري العقارات
- تعداد 2016: أستراليا شعب "العواجيز"
- استعدوا لأيام صعبة.. توقعات متشائمة للأوضاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. هذا ما سيحدث حتى نهاية 2017
- إسرائيل تهدد بتدمير مصنع سلاح إيراني يقام في لبنان
- بلديات عكار تهدد بطرد النازحين السوريين
- الخِياراتُ الأميركيّةُ المحدودةُ والساحةُ السوريّةُ المفتوحة
- الضنية والسياحة: غياب رسمي واستثمار محدود!
- طرابلس: عودة التقنين القاسي.. وكبارة يرفض التعصّب الطائفي في التوزيع
- هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها
- سوريا.. خيمة لجوء
- حدث في مثل هذا اليوم July 3, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 3, 2017
- البغدادي مرَّ من هنا
- النزوح يتفاعل.. وتصميم «قواتي» على مواجهــة «المشروع الكهربائي»
- باسيل أعد تصنيفاً للسفارات اللبنانية ومسوّدته لتعيين السفراء تلقى معارضة
- اهتمامٌ في بيروت بقمّة «الخرائط المُمَزَّقة» وتَرنُّح ترتيبات... «الثعلب العجوز»
- الحريري مستمر في التوافق مع «التيار».. و فرنجية لا يستبعد التحالف مع «القوات»
- كيف وقع خالد السيّد في «المصيدة»... وما هي خطة تفجير المطار؟ هكذا استيقظ اللواء ابراهيم على رنين الهاتف : «العصفور وقع...»
- هل يَرتكب التيار خطيئة التخلي عن سعد؟
- مأساة النازحين السوريين مستمرة: الحكومة ترفض مواجهة الأزمة الإنسانية
- واكيم: لن أترشح والانتخابات لن تُجرى وفق القانون
- الأهلي يرهن تأهله بإسقاط القطن
- قراءة جديدة لـ«إتفاق معراب»
"مرافقو ريفي" يعتدون على صحافي
"عسكرّ على مين..؟" بهذه العبارة توقف متابعون في الشمال امام ما جرى مع الصحفي والناشط الطرابلسي حميد المصري اثناء تغطيته فعاليات اليوم الثاني من مهرجانات "طرابلس الدولية" اذ اعتدى عليه عدد من العناصر الامنيين (مدنيون) المحسوبين على الوزير السابق اللواء اشرف ريفي.
"ليبانون ديبايت" الذي تواصل مع الصحفي حميد الذي يدير شبكة اخبارية محلية في طرابلس تحت اسم " med news"، افاد انه كان يقوم بتغطية عادية لفعاليات المهرجان، لكنه ووجه بمنعه عدة مرات من قبل عناصر الحماية بفريق الوزير ريفي الامني من الاستمرار بما يقوم به.
وكشف انه منع في المرة الاولى من القيام بالتصوير على منصة الاحتفال بذريعة انه لا يمتلك بطاقة صحافية معتمدة. وعلى الرغم من افصاحه عن هويته، جاوبه العناصر بالقول: "هون ما في لا صحافة ولا حصانة"، فإبتعد متخذاً من المدرج مكاناً لاستكمال نشاطه.
لكن الحظ العثر لاحقه الى هناك، اذ يؤكد انه وعند قيامه بعمله على المدرج، صادفه حصول اشكال فهرج ومرج بين مواطنين اثنين على خلفية عملية تصوير. وكأي صحفي، بادر للتوجه الى مكان الاشكال محاولاً استقصاء ما يحصل، عاملاً على تصوير ما يحصل امامه بطريقة غامضة من خلال فتح كاميرا هاتفه الخليوي ووضعها على اذنه لعدم اظهار انه يقوم بالتصوير. لكن ذلك لم يعفه من انتباه الامنيين الذين ضبطوه.
يقول "حميد" لـ"ليبانون ديبايت"، انّ احد العناصر توجه نحوه وصرخ: "ماذا تفعل؟" ليبادر آخر بعد ان تأكد انه يقوم بالتصوير الى سحبه امام الناس بطريقة عنيفة وبعيدة عن الاحترام على وقع الصراخ والاعتداء، ليضعوه في مكانٍ خاص بهم.
ويكشف "حميد" انّ أحد مسؤولي الفريق الأمني حضر وبدأ بما اشبه بعملية تحقيق معه طالباً منه هاتفه الخليوي. وعلى الرغم من اصرار "حميد" على ان هذا الهاتف خاص به، نال المسؤول مراده واخذ يبحث في هاتف الشاب المعتدى عليه.
وبعد ان ظهر، والحديث لـ"حميد" انه ارسل معلومة على احدى المجموعات الاخبارية على برنامج المحادثة "واتس آب"، طُلب منه ان يرسل تسجيلاً صوتياً ينفي فيه حصول اشكال في المهرجان، ومن ثم الحاقه ببيان نفي، كي نتنهي المشكلة ويستعيد هاتفه والا سيبقى.. وهذا ما كان.
وبعد ان انصاع الصحفي الناشط لما طلب منه، اخلي سبيله شرط مغادرته قاعة المهرجان دون عودة!
ولاحقاً وبعد ان تفاعلت قضية الاعتداء، اتصل الوزير السابق اشرف ريفي بشقيق الصحفي المعتدى عليه مستنكراً، لكن ذلك لم يشفع لشاب اعتدي على كرامته امام جموع الحاضرين بطريقة لا يقال عنها الا "ميليشياوية تسلطية".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها
- رولا يموت تنشر صورة فاضحة تظهر منطقتها الحساسة بدون خجل!
- سيرينا "الحامل" تتعرّى وتثير ضجة بصور "جريئة"!
- انتهت المهلة.. فماذا سيفعل خصوم قطر؟ خمس خطوات متوقعة في الأيام المقبلة من بينها حجب “الجزيرة” على “العرب سات” و”النايل سات”.. وحديث عشقي عن “قرارات سرية” يعزز احتمالات الخيار العسكري
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- "مرافقو ريفي" يعتدون على صحافي
- إسرائيل تهدد بتدمير مصنع سلاح إيراني يقام في لبنان
- بلديات عكار تهدد بطرد النازحين السوريين
- الضنية والسياحة: غياب رسمي واستثمار محدود!
- طرابلس: عودة التقنين القاسي.. وكبارة يرفض التعصّب الطائفي في التوزيع
- النزوح يتفاعل.. وتصميم «قواتي» على مواجهــة «المشروع الكهربائي»
- باسيل أعد تصنيفاً للسفارات اللبنانية ومسوّدته لتعيين السفراء تلقى معارضة
- اهتمامٌ في بيروت بقمّة «الخرائط المُمَزَّقة» وتَرنُّح ترتيبات... «الثعلب العجوز»
- الحريري مستمر في التوافق مع «التيار».. و فرنجية لا يستبعد التحالف مع «القوات»
- مأساة النازحين السوريين مستمرة: الحكومة ترفض مواجهة الأزمة الإنسانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)