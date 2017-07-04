عيون السمك.. غياب الانماء والاهتمام يُفقدها دورها السياحي!

كان من المتوقع أن تشكل بحيرة ″عيون السمك″ في هذا الطقس الحار، مركز استقطاب للباحثين عن تمضية عطلة نهاية الأسبوع على ضفاف البحيرة، وفي أحضان الطبيعة الخلابة، التي تتميز بها تلك المنطقة، لكن غياب الدولة والسلطات المحلية، وقلة الوعي لدى الاهالي حرم هذه البحيرة من دورها المفترض في جذب الزوار والسياح.

″عيون السمك″ التائهة عقاريا بين قضاء المنية ـ الضنية ومحافظة عكار، ومعها البحيرة المتربعة على أسفل ثلاث قمم جبال تحيط بها، وتربطها بالمناطق الثلاث، عبر ممرات ترابية جبلية، وبعضها جرى تزفيته على عجل، لم تشهد رغم ما تمتاز به من جمال يضاهي مثيلاتها في سائر المناطق اللبنانية، أية أعمال تأهيل أو إهتمام من قبل الجهات المعنية، بما يؤهلها للمنافسة على صعيد إستقطاب المستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية، الذين كانوا استبشروا خيرا مع قيام الدولة اللبنانية في العام 1952، بإقامة سدّ مائي لتغذية المحطة الكهربائية الثانية القائمة على سدّ البارد.

وقد شجع السدّ، الذي يبلغ طوله 500 مترا، ويتراوح عرضه بين 150 و175 متراً، وبعمق يصل إلى عشرة أمتار عند نهايته، على استثمار تربية الأسماك وعلى إقامة بعض المشاريع السياحية الصغيرة من مطاعم ومقاه، قبل أن يضطر بعض أصحابها إلى إقفالها بسبب غياب المشاريع الإنمائية، وتحديدا الطرق، التي تعتبر العقبة الرئيسية للزائرين، الذين يمضون ساعات في طريقهم إلى تلك البحيرة، مع ما يعتري ذلك من صعوبات ومخاطر نتيجة ضيق الطريق التي لا تتسع في أغلب الأحيان لأكثر من سيارة واحدة، وغياب جدران الدعم باتجاه الأودية، ما يجعل العبور عليها محفوفا بالمخاطر.

يمكن القول إن غياب الاهتمام الرسمي رغم الوعود المتكررة من قبل النواب والمعنيين، وعدم امتلاك بلديات المنطقة لأي رؤية مستقبلية لهذه البحيرة، كلها أمور تعتبر من أبرز المشاكل التي تعاني منها تلك البحيرة، التي تتغذى بالمياه العذبة من نهري موسى والبارد، ويستفيد منها أبناء المنية في تأمين مياه الشفة، وقريباً أبناء طرابلس، بعد تنفيذ مشروع إيصال مياه الشفة إلى المدينة، إلا أنه تكمن مشاكل أخرى على الصعيد البيئي، لجهة التعديات التي تطالها، والمتمثلة بمجاري الصرف الصحي التي تصب من قرى الضنية باتجاه النهر ومنه إلى البحيرة، التي يعتمدها الزائرون للسباحة ويشربون منها دون معرفتهم المسبقة بتلك المجاري، بحسب ما يوضح ناشطون بيئيون.

يؤكد الناشطون أن تلك ″البحيرة تفقد يوما بعد يوم الكثير من جماليتها، بسبب التعديات المتواصلة ومحاولات البعض إفراغها من محتواها من خلال قطع الأشجار النادرة والفريدة التي تحيط بها، أو من خلال الاستمرار في تلويثها عبر مجاري الصرف الصحي″.

وعلى الرغم من حركة الاقبال التي تشهدها البحيرة في نهاية عطلة الاسبوع، الا انها تبقى خجولة ودون المأمول منها، مقارنة بما تمتلكه هذه البحيرة من مقومات طبيعية تخولها لدور اكبر على الصعيد السياحي، لا سيما إذا ما التفتت الدولة إليها إنمائيا وأمنيا، وفي حال أيقن أهالي المناطق المحيطة بها أهميتها وإرتقوا بتفكيرهم إلى مستويات أعلى لاستثمارها والاستفادة منها على الصعد كافة، على غرار أقرانهم من اللبنانيين الذين إستفادوا من بحيرات وينابيع اقل روعة وجمالا، وربما لو كانت هذه البحيرة في مناطقهم لجعلوها قبلة للسياح من مختلف دول العالم.

المصدر: سفير الشمال - عمر ابراهيم