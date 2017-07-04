توقيف شرطي دافع عن نفسه:اعتصام تضامني في الميناء

دعوة لاعتصام استنكاراً لحالة الفلتان والفوضى والمحميات الأمنية والسياسية (المدن)

تتحضر لجنة متابعة قضايا مدينة الميناء في طرابلس، الثلاثاء في 4 تموز عند الرابعة عصراً، إلى اعتصامٍ أمام مخفر شرطة بلدية الميناء– الشيخ عفان، دفاعاً عن شرطي البلدية سعيد الحمصي الذي تمّ توقيفه على خلفيّة اشكالٍ وقع بينه وبين المواطن شادي الشريف في 28 حزيران.

وفي تفاصيل الحادث، وفق ما أشار قائد شرطة بلدية الميناء حسام إبراهيم لــ"المدن"، فإنّ "الحمصي أثناء دوريته، حاول توقيف الشريف الذي كان يقود دراجته ويسرع بها ويحاول رفعها عن مستوى الأرض. لكنّ الأخير لم يستجب له وسحب سكيناً وضرب الشرطي بها في أماكن مختلفة من جسده". وعندما سحب الشرطي مسدسه، "انكب شادي عليه لأخذه بالقوّة، فأطلق الحمصي ضرباً بالهواه لردعه، وبقي مصرّاً على سحب المسدس فأطلق النار في كتفه".

وفي الوقت الذي استكملت عائلتا الشريف والشرطي الاشكال في المستشفى الإسلامي، بعدما نُقل الحمصي والشريف إليها للمعالجة، تمّ توقيفهما من قبل المدعي العام، وقد رفعت عائلة شادي دعوى ضدّ الحمصي بتهمة الاعتداء ومحاولة القتل، كذلك فعلت بلدية الميناء ورفعت دعوى ضدّ الشريف. وقد "أحيل الملف إلى قاضي التحقيق، ومن المرجح أن ينال الشرطي مذكرة إخلاء سبيل عند أول جلسة، لأنّه كان يدافع عن نفسه أثناء تأدية واجبه"، يضيف إبراهيم.

من جهته، يشير الناشط سامر أنوس، وهو من أعضاء اللجنة المنظمة للاعتصام، إلى أنّ "هذا الاعتصام ليس دفاعاً عن الشرطي فحسب، وإنّما هو توضيح لمهمات الشرطي ورفع الصوت استنكاراً لحالة الفلتان والفوضى والمحميات الأمنية والسياسية التي تعتدي على المواطنين والأملاك العامة والخاصة والكورنيش البحري؛ وانتشار الأشخاص الذين لا يجدون من يردعهم بل يقومون بالإساءة ويمارسون المخالفات من دون أن يتجرأ أحد على إزالتها".

المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة - جنى الدهيبي