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شاطئ الرملة البيضاء بات أخضراً أمام أعين الدولة
عرضت “حملة الأزرق الكبير” Big Blue)) صوراً وثقت من خلالها ظاهرة إخضرار مياه البحر عند شاطئ الرملة البيضاء، نتيجة ظهور عوالق بحرية. وأعقبت هذه الظاهرة، تعليقات ونقاشات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتباينت التحليلات والاستنتاجات.
لم نتبن موقفاً سريعاً، حيال ما شده شاطىء الرملة البيضاء. وآثرنا التريث ومحاولة استقراء هذه الظاهرة، من منظور علمي لا يحتمل “إجتهادات” سريعة ومتسرعة. هذا دأبنا في greenarea.me، أن نكون دائماً منحازين إلى العلم وآراء العلماء، حتى لو تباينت وجهات النظر.
كثرت التعليقات والإستنتاجات، بين من اعتبرها طبيعية؛ ومن رأى أنها ناجمة عن تلوث المنطقة بمياه الصرف الصحي، من عين المريسة وبيروت مروراً بالأوزاعي وصولاً إلى خلدة. من دون إغفال تلوث البحر بالنفايات العضوية، الناجمة عن عمليات ردم البحر في “الكوستابرافا” (الشويفات) وفي برج حمود والجديدة. وقد وثقنا قبل أشهر عدة، كيف أن هذه النفايات علقت في شباك الصيادين، فضلاً عن أن كل هذه العوامل مترافقة مع موجة حر شديدة، قد تكون ساهمت في إشتداد هذه الظاهرة.
ولذلك، بات ملحاً أن تتحرك الجهات المعنية، لتقييم هذه الظاهرة. ويتطلب الأمر في هذا المجال، أخذ عينات وفحصها، لمعرفة خصائصها وأسبابها. والتحرك فقط، بحسب ما تقتضيه الحاجة في مثل هذه الظروف.
شكوى يونانية
وفي سياق تلوث البحر، أفادت مصادر مطلعة، أن الحكومة اليونانية رفعت كتاباً رسمياً إلى لبنان، عن طريق وزارة الخارجية، تطالبه فيه تحديد المواد التي يتم ألقاؤها في البحر، ما يؤدي إلى تلويث البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه خطوة أولى، يليها تقديم شكوى على الدولة اللبنانية، قد تعرّضها لدفع غرامات مالية طائلة.
ويبدو أن مشكلة التلوث تخطت بحر لبنان، لتطاول دولاً مجاورة، كأننا نعيش مشهداً مشابهاً تماماً، لما خلّفه جبل نفايات صيدا، قبل سنوات عدة، عندما وصلت نفاياته إلى المياه التركية. وهذا يعني أن على الدولة، العمل بموجب اتفاقية برشلونة للحفاظ على المتوسط، خصوصاً أنها طرف في هذه الاتفاقية، فأي تقاعس ستترتب عليه نتائج تؤثر على سمعة لبنان في محيطه المتوسطي.
دعوة للحذر
وتحولت صفحة البحر اللبناني – Sea Lebanon منصة نقاش تناولت هذه الظاهرة، إلاّ أن رد إختصاصي البيولوجيا البحرية وعلوم البحار، البروفسور ميشال باريش، حسم هذا النقاش، بقوله: “يجب توخي الحذر”. ويلفت إلى أن “هذه الظاهرة غير طبيعية وهي عبارة عن تكاثر مفاجىء لبعض العوالق النباتية، بفعل وجود تلوث عضوي (مجارير في هذه الحالة) وعوامل أخرى”. ويرى أن “بعض أنواع هذه الطحالب يمكن أن يشكل خطراً على السبّاحين وعلى الأحياء المائية”.
أنواع سامة
جداً ويشير باريش إلى أن “هذه الظاهرة تسمى نمو الطحالب، أو المد الأحمر(Algal bloom or red tide) التي يسببها ظهور العوالق البحرية”. ويذكر أن نحو ستة في المائة من العوالق النباتية الـ (فيتوبلانكتون) phytoplankton، معروف بأنها تسبب الـ red tide. وهي تتكاثر بسرعة بوجود المواد العضوية، بفعل مياه المجاري والصرف الصحي والأسمدة”.
ويضيف باريش: تنمو العوالق بالتزامن أيضاً، مع ارتفاع درجات الحرارة. والـ Red tide يمكن أن يكون لونه أحمر، أصفر، بنياً وأخضر. وهو مطلقاً ليس الـ spring tide الذي يحصل في فصل الربيع، مباشرة بعد انتهاء الشتاء. وهو عبارة عن تكاثر طبيعي يحصل في المناطق الباردة. واحياناً يحصل في مناطقنا في حالات محددة، أغلبها بسبب تدخل الإنسان”.
ويلفت إلى أن “ما حصل عند شاطئ الرملة البيضاء، الذي غطته الطحاب وصبغته باللون الاخضر، كان نتيجة وجود الكلوروفيل. ولكي نحدد إلى أي نوع من (الفيتوبلانتك) تنتمي، يجب أن تؤخذ عينات منها ويتم فحصها”.
ويؤكد باريش، أن معرفة نوعها يحدد ما إذا كانت خطرة أم آمنة، على الإنسان والأحياء البحرية”. وينبه إلى أن “بعض هذه الأنواع، يعتبر ساماً جداً على المياه والاسماك والحيوانات، التي تتغذى على العوالق البحرية، كالصدفيات من هذه الأنواع Diatoms Cyanobacteria, Chrysophytes, Dinoflagellates”.
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