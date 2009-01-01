- خلاف لبناني على التواصل مع دمشق
- الحكومة تتنقَّل بين ألغام الخلافات... وإنذار نقابي بالتصعيد
- سجال حكومي حول احالة ملف البواخر الى مديرية المناقصات
- لبنان «منضبط» تحت سقف التسوية السياسية و«جلسة آمنة» للحكومة اليوم
- التضامن الوزاري على محك الملفات الخلافية اليوم
- التحقيق واجب لأجل الجيش
- النازحون السوريون يؤسّسون لإقتصاد متكامل على حساب اللبنانيين
- لبنان يؤدّي دوره في إنهاء «داعش»
- سباق بين إطلاق الرصاص ونتائج الثانوية العامة... من يفوز؟
- اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول تجربة كوريا الصاروخية
- دوناروما تراجع.. سيبقى «ميلانيستا»
- حلول جغرافية مؤقتة: السوريون ضيوف الضامنين
- أزمة روسيا في سوريا
- المهلة الثانية المؤقتة تلفظ “ساعاتها” الأخيرة.. والحديث عن قوات مصرية في جزيرة “حوار” البحرينية قبالة اليابسة القطرية الى جانب وحدات من “درع الجزيرة” يوحي بتزايد فرص الحل العسكري.. وتغيير لافت في “مهمة” القاعدة التركية
- علم وخبر
- المستقبل في عكار: أربع أزمات كبيرة
- الحوار مع سوريا... ما له وما عليه
- تقرير إخباري«عملية عرسال» تفتح ملف الحوار اللبناني - السوري وضغط على الحريري لاتخاذ القرار الصعب في اتجاهين
- بلدُ المئة والخمسين مهرجاناً سياحياً لا تهزه الصدمات والأعاصير
- شاطئ الرملة البيضاء بات أخضراً أمام أعين الدولة
- بالفيديو..ماذا حدث لمغتصب أطفال بعد ضبطه من قبل أمهات
- الكسندرا داداريو عارية.. رح تطيّر عقلك..(OMG)
- أزمة النزوح في عهدة عون .. والسلسلة في عهدة الشارع!
- عيون السمك.. غياب الانماء والاهتمام يُفقدها دورها السياحي!
- حوار ″المستقبل″ و″حزب الله″: ضرورة.. أو لزوم ما لا يلزم؟
لبنان «منضبط» تحت سقف التسوية السياسية و«جلسة آمنة» للحكومة اليوم
جعجع عن طرْح «حزب الله» بشأن التنسيق مع النظام السوري: ملغوم وعلى طريقة «السم بالدسم»
يعود مجلس الوزراء اللبناني اليوم إلى الاجتماع بعد «استراحة» أسبوعيْن شهدا تطوراتٍ متسارعة في «ملاعب النار» في المنطقة، لا سيما سورية والعراق، لاقتْها داخلياً مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله وهجومه المتجدد على دول الخليج، لا سيما السعودية، مع تلويحٍ غير مسبوقٍ باستقدامِ مئات الآلاف من المقاتلين من الميليشيات الشيعية التي تحارب تحت راية «محور المقاومة» الى لبنان بحال أيّ عدوانٍ اسرائيلي، وصولاً إلى وضْع ملف النازحين السوريين تحت المجهر بعد العملية الأمنية للجيش اللبناني في عرسال والإعلان عن مخطط كان سينفّذه إرهابيون تحتضنهم مخيماتٌ في البلدة الحدودية مع سورية.
ورغم أن اندفاعة نصر الله ثم تعويم «حزب الله» وحلفائه مطلب تنسيق الحكومة اللبنانية مع النظام السوري لإعادة النازحين السوريين (نحو 1.5 مليون) من ضمن «الدفاعات الوقائية من الإرهاب»، «نفضا الغبار» عن العناوين السياسية الانقسامية التي كانت «وُضعت على الرفّ» منذ تسوية انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، فإن أوساطاً مطّلعة في بيروت تستبعد أن «يغامر» أيّ فريق داخلي بهزّ مرتكزات هذه التسوية، لأن البديل عنها هو ضربٌ للاستقرار لن يغيّر حرفاً بالتوازنات الداخلية أو يترك أثَراً بمجريات «التطاحن» بين اللاعبين الاقليميين والدوليين في المنطقة.
وحسب هذه الأوساط، فإن «حزب الله» مرتاحٌ لإمساكه بالمفاصل الاستراتيجية للواقع اللبناني و«الإمرة» فيه، في ظل اعتباره أن «اللعب» في الداخل يتم ضمن «الهوامش» التي تركها، فيما اختار خصومه «الانحناء أمام العواصف» و«تثبيت المواقع» تحت سقف التوازن الحالي الذي يوفّر لهم تكافؤاً في «لعبة السلطة» بانتظار انقشاع الرؤية اقليمياً ليُبنى على الشيء مقتضاه لبنانياً، لافتة إلى أن هذه «الثابتة» لدى الطرفيْن ناهيك عن المخاوف الكامنة من أي مفاجآتٍ إسرائيلية، تضع الجميع أمام حدودٍ معروفة للهوامشِ المتاحة التي ستتوسّع في إطارٍ «مُدوْزن» كلّما اقتربتْ البلاد من الانتخابات النيابية (في مايو 2018) التي تحتاج إلى «وقود» متنوّع لاستنهاض الناخبين.
وإذا كانت المواقف البارزة لنصر الله اعتُبرت رسالة لاسرائيل وخصوم إيران بأن «طريقها الآمن» مع ميليشياتها الى لبنان «محميّ» وأن «بلاد الأرز» تَكرّستْ واحدة من حلقات «محور المقاومة» وخطوط الدفاع والهجوم فيه، فإن «لغم» النازحين الذي دفع به «حزب الله» أيضاً سرعان ما وُضع بأحد جوانبه ضمن مساعي «قفل ملف جرود عرسال» ومخيّماتها ربطاً بالأهمية المفصلية لهذه البقعة الجغرافية في حسْم «انضمام» الحدود اللبنانية - السورية الى «منطقة أمان» النظام وحلفائه.
ومن هنا ترى الأوساط نفسها أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستشهد نقاشات مضبوطة، ومن دون أي خلفية اتخاذ قرارات حول ملف النازحين (تعرّض مخيم ثان لهم أمس في البقاع الى حريق أدّى لمقتل طفلة واصابة 21 آخرين بينهم 7 بحال حرجة) ومواقف نصر الله، الى جانب بحث الواقع الأمني بعد مداهمات عرسال، معتبرةً أن مواقف فريق رئيس الحكومة وحليفته «القوات اللبنانية» (والنائب وليد جنبلاط) تجعل أي قرارٍ بتنسيق الحكومة مع النظام السوري مستحيلاً، علماً أن «المستقبل» يؤكد تأييده العودة الآمنة برعاية الأمم المتحدة، رافضاً أي «تنسيق مع الجلاد لإعادة ضحاياه إلى تحت سوطه»، فيما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ان طرح «حزب الله» هو على طريقة «السم بالدسم» وملغوم «وهدفه تعويم النظام السوري عبر البوابة اللبنانية»، و«القوات»بصدد التحضير لمشروع والتقدم به الى الحكومة يتضمّن الطلب بعودة النازحين الى بلادهم.
وفيما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق (من فريق الحريري) ان «ما حصل في عرسال عملية عسكرية استهدفت الإرهابيين وليست حملة على النازحين»، لافتاً الى «اننا لن نعيد أي سوري إلا وفق ضمانات دولية، والأمم المتحدة هي مَن تحدد المنطقة الآمنة التي يمكنهم العودة إليها»، كان بارزاً بموازاة تأييد «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) التواصل مع النظام السوري بملف النازحين مع مرونة حيال «الوسيط» الذي يتولى هذه المهمة، موقفٌ صدر أمس عن عون خلال استقباله موفداً رئاسياً كازاخياً إذ تمنى «نجاح المفاوضات الجارية في أستانة بإعادة الاستقرار والأمان الى سورية ووضع حدّ لمعاناة النازحين الذين يتأثر لبنان سلباً بوجودهم».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- الكسندرا داداريو عارية.. رح تطيّر عقلك..(OMG)
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت ثمنه 160 مليون دولار (فيديو وصور)
- فيديو: أتراك يطالبون بترحيل السوريين بعد إقدام شابين على تصوير فتيات في الشاطئ
- النازحون السوريون يؤسّسون لإقتصاد متكامل على حساب اللبنانيين
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- خلاف لبناني على التواصل مع دمشق
- الحكومة تتنقَّل بين ألغام الخلافات... وإنذار نقابي بالتصعيد
- سجال حكومي حول احالة ملف البواخر الى مديرية المناقصات
- لبنان «منضبط» تحت سقف التسوية السياسية و«جلسة آمنة» للحكومة اليوم
- التضامن الوزاري على محك الملفات الخلافية اليوم
- التحقيق واجب لأجل الجيش
- النازحون السوريون يؤسّسون لإقتصاد متكامل على حساب اللبنانيين
- علم وخبر
- تقرير إخباري«عملية عرسال» تفتح ملف الحوار اللبناني - السوري وضغط على الحريري لاتخاذ القرار الصعب في اتجاهين
- شاطئ الرملة البيضاء بات أخضراً أمام أعين الدولة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)