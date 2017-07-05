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ما قصة الدركي في محاكمة جورج الريف؟

آخر تحديث: منذ 10 ساعة 55 دقيقة
المصدر: otv
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 69
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ما قصة الدركي في محاكمة جورج الريف؟

محاكمة طارق يتيم قاتل جورج الريف تكاد ان تتحول الى مسلسل مكسيكسي متعدد الاجزاء . ففي سابقة قضائية يتم تأجيل حكم بجريمة رأي عام واضحة المعالم ومصورة على عدسات الكاميرات.

 

الا ان البطل الجديد هذه المرة هو احد عناصر الدرك الذي من المفترض ان يكون مؤتمنا على سلامة المواطنين وليس على طلبات المجرمين . فالعنصر المدعو عيد عقيقي الذي يحاوط يتيم بطريقة غريبة فضلا عن مخالفته احكام القوانين وقيامه بالتدخين خلال المحاكمة ، لم يتوان عن توجيه التهديد لاحد الزملاء الاعلاميين محذرا اياه من توجيه اي كلمة ليتيم او يا ويلو .وال otv تضع هذا التصرف المشبوه برسم الجهات المختصة .

 

اذا الى السابع من الجاري ارجئت المرافعة في هذه القضية بسبب تغيب وكلاء يتيم ، وتمنع الاخير عن مرافعة اي احد من نقابة المحامين.

 

وكيل الريف المحامي زياد بيطار الذي اعاد على مسمع القاضي ضرورة اعتبار ما ادلى به محامي يتيم في الجلسة الاخيرة بمثابة مرافعة ، لتسيير المحاكمة، يعتبر ايضا انه وفقا للمواد 247 و248 من القانون، فللقاضي السلطة الاستنثابية باجراء المقتضى او بأكمال السير بالمحاكمة في حالات مماطلة مشابهة.

 

ما جرى اليوم في قصر العدل يوضح ان تدخل الوزير لم يأت عن عبث بل عن معرفة مسبقة بضرورة التدخل لانهاء هذه القضية ، تمهيدا لتسريع السير بجميع القضايا المشابهة.

المصدر: otv

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