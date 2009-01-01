ميناء طرابلس.. الجزر آمنة وتستقبل الزوار

جريا على العادة في مثل هذه الايام من كل عام، فُتحت محمية جزر النخل أمام الزوار والسياح، حيث بدأ هواة السباحة من مختلف المناطق اللبنانية بالتوافد الى هذه المحمية وسائر الجزر، التي تتميز بها ميناء طرابلس، للتمتع بمياهها النقية وبخصائصها البيئية الفريدة.

في الوقت الذي كان فيه المواطنون منشغلون بمتابعة تفاصيل العثور على أكياس من المواد السامة ″الفوسفين″على جزيرة البلان، احدى الجزر الموجودة قبالة شاطئ الميناء، من دون ان يُعرف مصدرها ولا كيف اختفت قبل ان تصل اليها يد السلطة، اكدت مسؤولة العلاقات العامة والاعلام في لجنة رعاية البيئة المحامية سماح الزيلع، “أن الجزر آمنة، ولا خطر يتهدد سلامة المواطنين، وان قضية المواد السامة يتم متابعتها لمعرفة مصدرها والجهات التي أتت بها ومن ثم اخذتها”.

المحمية التي تعتبر الوحيدة في لبنان وتضم جزر ثلاثة متفاوتة الاحجام وهي (الارانب، رامكين وسنني) ما تزال تنتظر مشروعا حقيقيا يساهم في تطويرها وتحسين واقعها، بما ينعكس حركة إقتصادية على المدينة لا سيما لجهة تأمين المئات من فرص العمل في منطقة تشكل فيها البطالة بين صفوف الشباب نسبة عالية.

وفي هذا الاطار نفت مصادر في وزارة البيئة لـ”سفير الشمال” ان يكون هناك اي مشروع استثماري للمحمية كما اشيع مؤخرا، والدخول اليها ما زال مجانيا ولا يوجد اي رسم مالي، علما ان مشروعا بيئيا يجري الاعداد له ويتضمن تركيب مراحيض في المحمية، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وعلى المشهد العام”.

تستقطب المحمية آلاف المواطنين الذين يتوافدون إليها عن طريق القوارب التي تقلهم من الشاطىء في رحلة تستغرق نحو نصف ساعة من الوقت، يمضونها في التمتع بالنظر الى الجزر المنتشرة على طول الطريق البحري المؤدي الى المحمية، والتي ما تزال رغم الاقبال الكثيف عليها، تحافظ على طبيعتها حيث لم يتم إقامة أي منشأة عليها، باستثناء بعض الخيم التي وضعت وهي مصنوعة من القش لايجاد أماكن للزوار للجلوس تحتها بعيدا عن حرارة الشمس.

وكان صدر في تاريخ 9 آذار عام 1992 قانونا عن مجلس النواب اللبناني يحمل رقم 121 ويقضي بتحويل جزر الارانب، رامكين وسنني الى محمية طبيعية، وتشكيل لجنة متطوعة قامت وزارة البيئة بتعيينها للاشراف على المحمية وإستقطاب الدراسات والخبرات العلمية المتعلقة بها، ومنها إقامة مشاريع سياحية وإستثمارية على طريقة الـ BOT لتفعيل الحركة السياحية على هذه الجزر، لكن هذه المشاريع لم ينفذ أي شيء منها، بانتظار إيجاد التمويل اللازم لها.

وتؤكد مصادر وزارة البيئة “أن المحمية تحتاج الى تمويل لكي تلعب الدور السياحي والبيئي المنوط بها، خصوصا وأنها حظيت قبل سنوات باعتراف دولي من خلال ضمها الى الشبكة الأوروبية للجزر البحرية في المتوسط، إضافة الى إدخالها في إتفاقية “رامسار” الدولية والتي تعتبر المحمية مكانا آمنا لكل الطيور المهاجرة من أوروبا للاستراحة فيها”.

وتمثل محمية جزر النخل محطة لاستراحة الطيور المهاجرة النادرة، وتلك المعرضة لخطر الانقراض، ويعتبر شاطئها الرملي من المواقع القليلة المتبقية على الشاطئ اللبناني لتفريخ السلاحف البحرية المعرضة لخطر الزوال كالسلحفاة الخضراء والسلحفاة الضخمة الرأس، كما تضم المحمية نباتات طبية وتنفرد بأنواع خاصة، كما تعتبر أرضها المغمورة بالمياه او المعشبة او الرملية مكانا فريدا من نوعه لتفريخ الاسماك وتكاثر الأسفنج.

وتقوم لجنة المحمية وهي التي تتولى ادارة شؤونها، بسلسلة اعمال تاهيل بدعم من بعض المنظمات الدولية للحفاظ على مقومات المحمية وخصائصها وعلى الدور السياحي الذي تلعبه.

المصدر: سفير الشمال - عمر ابراهيم