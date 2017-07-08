- بالفيديو غادة عبد الرازق :أخطأت وأطلب الصفح وسمعة ابنتي وأحفادي فوق أي اعتبار
- نادين الراسي: حياتي ليست مثالية وأعترف أنّني أخترت الشخص "الغلط"
- توقعات الأبراج ليوم July 8, 2017
- تسريبات «حزب الله» عن تحضيراته العسكرية ضد الجرد لتوجيه رسالة استباقية لأي تفاهم أميركي - روسي
- هل ينفذ حفتر تهديده بانقلاب عسكري في ليبيا؟
- معركة عرسال «الوشيكة» تُسقط آخر حاجز بين لبنان... و«سورية المفيدة»
- «فرعية طرابلس» «بروفة» للتحالفات والاحجام وتوافق بين جنبلاط وارسلان درزيا.. اللواء ابراهيم للفصائل الفلسطينية: «ما بعد تسليم الارهابي السيد ليس كما قبله»
- الحريري: لن نُزايد بمأساة النازحين ولن ندفع بهم إلى مصير مجهول
- خلافات على النازحين والجيش وتحرير الجرود: بوادر أزمة عونية ـ حريرية
- تذمُّر من غياب الديبلوماسية اللبنانية عن الأحداث العربية والدولية
- علم وخبر
- G20
- الخليج: سياسة الإنكار والسجال الكوميدي
- لماذا تحرَّك فجأةً ملفُ النازحين السوريين؟
- النازحون السوريون: «موالون» و«معارضون» في سلّة واحدة؟
- «دولة» توظيف المحاسيب تُدمِّر نفسها بنفسها
- تأهل الأهلي والوداد معلق بتخطي القطن وزاناكو
- وطنيّتان
- الجميّل: لا مفر من الحوار مع سوريا لإعادة النازحين
- هل انتصر الأسد؟ قبول متزايد للموقف الروسي حول بقاء الرئيس السوري في السلطة
- هل هزيمة ١٩٦٧ قدر؟ التأريخ والتشفّي الصهيوني [١]
- موسم الصفقات أبعد من هامبورغ
- القنابل الموقوتة ومنها قنبلة النازحين تستدعي تفكيكاً عاجلاً
- اسطورة "الجماهير الشعبية"
- محكمة أسترالية تأمر الحكومة بتقديم 6.5 مليون دولار لمدرسة الملك فهد
معركة عرسال «الوشيكة» تُسقط آخر حاجز بين لبنان... و«سورية المفيدة»
على وهج قمة «حصر الإرث» الأميركية - الروسية
يَغْلب الاقليمي على المحلي في لبنان، الذي راقَبَ عن بُعد مآل الأزمة الأقرب إليه (سورية) في ضوء النتائج المحتمَلة للقاء الأوّل الذي انعقد أمس في هامبورغ بين الرئيسيْن الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، لا سيما حيال مجريات الصراع ومستقبله في سورية.
فسورية التي كانت بنداً رئيسياً على الطاولة بين ترامب وبوتين، كانت حاضرة وبقوّة في بيروت عبر ثلاثة عناوين متلازمة، ملف النازحين وإمكان عودتهم، والحوار مع نظام الرئيس بشار الأسد أو عدمه، والمعركة المرتقبة في جرود عرسال، التي أعدّ لها «حزب الله» ضدّ مسلحي «داعش» و«النصرة».
وتحوّلت سورية بعناوينها الثلاثة أولوية بدفْعٍ من «حزب الله» في لحظةِ اقتسام اللاعبين الدوليين والاقليميين (الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا) مناطق النفوذ في بلاد الشام في عمليةٍ أشبه بـ «حصْر إرثٍ» للجغرافيا والتوازنات والأدوار، خصوصاً مع العدّ التنازُلي لنهاية «داعش».
ويَصعب التكهن بما سيؤول إليه الوهج السوري الذي يضرب لبنان الآن بتوقيتٍ اختاره «حزب الله» بمعزلٍ عن حدود التفاهم والاختلاف بين ترامب وبوتين حيال الصراع في سورية، بعدما أوحت الولايات المتحدة بمقايضةٍ تريدها بين إقرارها بـ «روسيّة سورية» لقاء إبعاد الدور الإيراني عنها.
ورغم الاطمئنان، الذي غالباً ما يعبّر عنه «حزب الله» حيال دور روسيا كحليفةٍ لمحور إيران - النظام السوري، فإن الأنظار ستتجه إلى ما ستكون عليه أجندة الحزب اللبنانية - السورية في ضوء نتائج قمة هامبورغ التي من شأنها رسْم اتجاهات الريح، الساخنة أو الباردة في الميدان السوري وترتيباته.
وهذا يعني أن «حزب الله» الذي تحوّل لاعباً أساسياً في سورية كرافعةٍ للدور الايراني، سيكون معنياً بالترسيمات المرتبطة بالجولان، كما هو الحال في جنوب لبنان، أو على الحدود اللبنانية - السورية التي من المقرَّر أن تشهد «بين ساعة وأخرى» معركة الانتهاء من «الدفرسوار» الأخير المتمثّل بجرود عرسال.
وثمة معلوماتٌ عن تحضيراتِ «حزب الله» لمعركة جرود عرسال للقضاء على جيوبٍ عسكرية لـ «النصرة» و«داعش»، بعدما أخفقت مفاوضاتٌ بالواسطة لإقناع «النصرة» بالانسحاب إلى مناطق تختارها في سورية على غرار ما حصل غير مرّة في مناطق عدة داخل سورية عيْنها.
وبسقوط تلك الجيوب المحاصَرة في جرود عرسال، تصبح الحدود اللبنانية - السورية، الشمالية والشرقية بيد «حزب الله»، الأمر الذي يدفع البعض للقول إن الحزب نجح في جعل لبنان جزءاً من «سورية المفيدة» التي للنفوذ الإيراني حصة الأسد فيها، تبعاً لما هو قائم حالياً في الميدان السوري.
وثمة مَن يربط في بيروت إلحاح «حزب الله» على دفْع الحكومة اللبنانية الى فتْح حوار مباشر مع نظام الأسد في شأن سبل عودة نحو مليون نازح سوري إلى بلادهم، بمحاولة ترجمة موازين القوى وانتزاع إقرارٍ بشرعية الأسد ونظامه، وهو الأمر الذي يُقابل برفض أطراف وازنة في البلاد.
فرئيس الحكومة سعد الحريري رفع السقف معتبراً أن الضغوط لتوريط الحكومة اللبنانية بالاتصال مع نظام الأسد «لا وظيفة لها إلّا تقديم خدمات مجّانيّة له»، داعياً حلفاءه (حزب الله) «ليَضغطوا عليه لتسهيل إقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود ومخيّمات بإشراف الأمم المتّحدة بدل الدعوة الى توريط الحكومة اللبنانية (...)».
ورغم أن وزير الخارجية جبران باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) أعلن «أنّ عودة النازحين تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية ولا ضرورة لضمانات دولية لهذه العودة...»، موضحاً أنّ «هناك علاقات ديبلوماسية وعسكرية ومالية اليوم مع سورية»، كان لافتاً نفي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ما أشيع عن إمكان اعتماده كـ «قناة رئاسية» للتنسيق مع دمشق في شأن ملف النازحين وتجنيب الحكومة لغم هذا الملف الخلافي، ونُقل عنه قوله «لم أكلّف التفاوض مع الدولة السورية حول ملف النازحين».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تسريبات «حزب الله» عن تحضيراته العسكرية ضد الجرد لتوجيه رسالة استباقية لأي تفاهم أميركي - روسي
- معركة عرسال «الوشيكة» تُسقط آخر حاجز بين لبنان... و«سورية المفيدة»
- «فرعية طرابلس» «بروفة» للتحالفات والاحجام وتوافق بين جنبلاط وارسلان درزيا.. اللواء ابراهيم للفصائل الفلسطينية: «ما بعد تسليم الارهابي السيد ليس كما قبله»
- الحريري: لن نُزايد بمأساة النازحين ولن ندفع بهم إلى مصير مجهول
- خلافات على النازحين والجيش وتحرير الجرود: بوادر أزمة عونية ـ حريرية
- تذمُّر من غياب الديبلوماسية اللبنانية عن الأحداث العربية والدولية
- علم وخبر
- النازحون السوريون: «موالون» و«معارضون» في سلّة واحدة؟
- «دولة» توظيف المحاسيب تُدمِّر نفسها بنفسها
- ماذا حصل بعينات جثث السوريين المتوفين في عرسال؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)