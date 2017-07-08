″مزحة جعجع مع الحريري.. تتفاعل ″كراميا

لم تنته ″مزحة″ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع رئيس الحكومة سعد الحريري أمام وسائل الاعلام عندما طلب منه أن ″يقعد عاقل″ فصولا، بل ما زالت موضع أخذ ورد وسجال بين القوات وبين الوزير السابق فيصل كرامي الذي إنتقد في اليوم الثاني لعيد الفطر وخلال إستقباله وفودا شعبية مهنئة، ما قاله جعجع، معتبرا أنه يشكل إساءة الى مقام رئاسة الحكومة.

ظن “الكراميون” أن الموضوع قد طوي، وأنه أصبح من الماضي، شأنه في ذلك شأن كثير من السجالات المستمرة بين الكراميين وبين القوات وأنصارها منذ سنوات طويلة على خلفية عملية إغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي أدين فيها سمير جعجع من قبل أعلى سلطة قضائية في لبنان قبل أن يخرج بعفو خاص صدر عن مجلس النواب في العام 2005.

لكن أنصار الوزير كرامي فوجئوا قبل يومين بـ”مصادر قواتية” تعيد فتح هذا الموضوع في إحدى الصحف، وتستخدم إسم وليد كرامي (إبن عم الوزير فيصل كرامي) لاستهدافه مباشرة، معتبرة أن أزمته ليست مع المزحة، أو مع القوات أو مع الحريري، بل أزمته هي مع إبن عمه وليد، مثنية على التحالف الذي يجمعه باللواء أشرف ريفي.

ما حصل، أثار إستغراب وإستهجان أكثرية أبناء طرابلس، الذين إعتبر بعضهم أن القوات حاولت وبشكل معيب، عبر مصادرها الدخول الى العائلة الكرامية، والنيل من فيصل كرامي، علما أن الموضوع المطروح (بحسب المعترضين) لا علاقة لـ وليد كرامي به لا من قريب ولا من بعيد، وهو أمر سياسي بحت أراد من خلاله فيصل كرامي توجيه رسالة حول ضرورة حفظ المقامات، وعدم الاساءة الى مقام الرئاسة الثالثة، بغض النظر عن المسيء، وبغض النظر أيضا عن شخصية رئيس الحكومة، في حين أن القوات ذهبت بعيدا عن جوهر الموضوع، وزجت باسم وليد كرامي بشكل طرح سلسلة من علامات الإستفهام.

وفي الوقت لم يصدر فيه أي رد أو توضيح من وليد كرامي على المصادر القواتية التي أوحت بدعمه في الانتخابات المقبلة، جاء الرد عنيفا من مصدر مقرب من الوزير فيصل كرامي، فأشار الى أن إستهجان “المزحة” التي دارت بين سمير جعجع وسعد الحريري امام الإعلام، عندما خاطبه بعبارة “قعود عاقل”، لم يأت من باب إعتراض الوزير كرامي على نوعية الصداقة الحميمة التي تربط بين الرجلين وتجيز لهما تبادل المزاح كما يشاءان، بل كان إعتراضه على المسّ بمقام رئاسة مجلس الوزراء وما يمثّله هذا المقام بغض النظر عن شخص المازح والممزوح به.

وقال المصدر: إن المفاجأة أتت من مصادر حزب القوات اللبنانية التي تفتقت عبقريتها عن أن فيصل كرامي مشكلته ليست مع “المزحة” ولا مع الحريري ولا مع القوات، وانما مع وليد كرامي الذي أكدّت المصادر القواتية دعمها له ولتحالفه مع اللواء أشرف ريفي في الانتخابات النيابية وتكاد تكون بشّرته سلفاً بالفوز بهذه الانتخابات.

وأضاف: اننا في تيار الكرامة نتقدّم بالشكر من المصادر القواتية التي أوضحت لنا أخيرا لغزا يحيّرنا منذ سنوات، وهو أنه كلّما تعرّض فيصل كرامي لسمير جعجع، فإن الرد الأول يكون من وليد كرامي، وكنّا نستغرب ونحتار ولكن لم نصل في أسوأ إفتراضاتنا الى الحقيقة التي أصبحت واضحة الآن، وهي أن وليد كرامي حليف القوات حتى لا نقول صنيعتها بغضّ النظر إن كان هذا الحلف علنياً او عبر وسيط.

وختم المصدر: اليوم، ما زلنا نستهجن “المزحة” التي تفتقر الى الذوق واللياقة، ولكننا لا ننكر أن لها فضيلة حلّ اللغز واسقاط القناع.

المصدر: سفير الشمال