«سلسلة الرتب» ستقر بعد عودة بري الاسبوع المقبل.. الحكومة امام امتحان التعيينات... والآلية محسومة

يبقى ملف النازحين السوريين مطروحاً بكل تداعياته، غير ان الوقائع والمواقف الأخيرة لا تؤشر الى البدء بمعالجته قريباً بسبب الخلافات الحادة التي ظهرت حوله داخل الحكم والحكومة، وغياب أية مؤشرات دولية مساعدة على الحل.

والى جانب هذا الملف الدائم تقدمت في الايام الماضية قضية وفاة اربع موقوفين سوريين اوقفوا خلال مداهمات الجيش اللبناني اثناء عملية عرسال في مخيمي «النور» و«قارية»، ولا زالت هذه القضية تتفاعل، وسجل في آخر تطوراتها قرار اتخذه القاضي صقر صقر بتكليف اربع اطباء شرعيين باخذ عينات من جثث السوريين الاربعة، ثلاثة في مسشتفى زحلة الحكومي وواحد في مستشفى رفيق الحريري - بيروت لاجراء الفحوص اللازمة وتحديد سبب الوفاة. علماً ان تقارير الطب الشرعي الاولية اشارت الى اصابة اثنين من الموقوفين بمستشفى زحلة بنكسة قلبية والثالث بجلطة دماغية والرابع في مستشفى بيروت بنزيف حاد. علماً ان رئيس اركان الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم ملاك اكد انه لم يتم قتل أحد تحت التعذيب خلال الاستجوابات وما يشاع في الاعلام غير دقيق، وطالب الاعلام العربي بالتحقق من الحقائق قبل بثها وعدم فبركة التضليل من اجل تحقيق مكاسب سياسية لا علاقة للجيش فيها.

واللافت ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصل بقائد الجيش العماد جوزف عون ودعاه الى اجتماع يعقد ظهر الاثنين في السراي الحكومي لمناقشة التدابير الذي ينفذها الجيش اللبناني للحفاظ على الامن والاستقرار وملاحقة التنظيمات الارهابية والتصدّي لها في مختلف انحاء البلاد بحسب ما جاء في بيان المكتب الاعلامي للحريري. لكن المكتب الاعلامي اشار الى ان مجلس الوزراء كان قد اصدر قراراً في جلسته الاخيرة طلب فيه من قيادة الجيش اجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاة عدد من الموقوفين السوريين الذين تم القاء القبض عليهم في الحملة الاستباقية التي شنها الجيش على الخلايا الارهابية المتغلغلة في بعض مخيمات النزوح السوري في عرسال.

كما اشار مكتب الحريري الى كلمته في الجامعة العربية ودعوته الجيش وكل القوى الامنية لتوفير السلامة والامان لكل المقيمين في لبنان، معتبراً ان الاشقاء النازحين شركاء معنا بمحاربة الارهاب. وعلم ان قائد الجيش سيقدم للرئيس

الحريري التقارير والتحقيقات وعلم ايضاً ان هناك اجراءات مسلكية اتخذتها قيادة الجيش بعدد من العناصر.

واللافت ان هذه القضية ما زالت موضع جدل، بعد ان قامت المحامية ديانا شحادة التي حصلت على وكالات قانونية من عائلات ثلاثة من المتوفين السوريين في مستشفى زحلة الحكومي لتتقدم بموجبها بطلب الى جانب قاضي الامور المستعجلة في البقاع للحصول على عينات من قبل طبيب شرعي، فكان لها ما ارادت، وقامت بنقل اربع عشرة عينة الى مستشفى اوتيل ديو لاجراء الفحوصات اللازمة لتحقيق اسباب الوفيات، الا ان القاضي صقر صقر طلب توجه دورية من مديرية المخابرات وتسلم تلك العينات، باعتبار ان القرار الصادر هو من جهة غير صاحبة الصلاحية فتمت مراجعة مدعي عام التمييز الرئيس سمير حمود من قبل المحامية والذي اعاد التأكيد ان الملف من صلاحية النيابة العامة العسكرية مشددا عليها تسليم العينات لدورية المخابرات وهو ما تم تحت اشراف طبيب بمحضر رسمي، على ان تحفظ في براد خاص للحفاظ عليها الى حين اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وبالتالي، القضية ستتوضح بكل ابعادها وماذا حصل مع المتوفين الاربعة الذين ليسوا تابعين لتنظيمات ارهابية كما اشارت بعض المعلومات وسيضع اجتماع غد الاثنين حدا لكل ما رافق القضية.

ملف النازحين السوريين

على صعيد آخر، فان قضية النزوح السوري ما زالت تتفاعل وموضع اخذ ورد وسجالات بين الافرقاء، في حين تؤكد مصادر مطلعة ان هذا السجال ربما عرقل ورشة العمل التشريعية والحكومية اذا ارتفعت وتيرته، ولذلك المطلوب تخفيف السجالات لمعالجة الملفات الحياتية والاجتماعية.

وانطلاقاً من هذه القناعة والرؤية علم من مصادر مطلعة ان حزب الله ليس في صدد الانخراط او الانجرار الى هذا السجال، لا بل انه يتعاطى مع هذا الامر على اساس ان لا شيء جديداً بقوله في هذا الصدد، وانه تجاوز ويتجاوز مثل هذه الامور انطلاقاً من قناعته بابقاء الساحة هادئة نسبياً والانصراف بهدوء الى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة في مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخابات.

ووفق المعلومات ايضا فان الحزب يتعامل مع ما يجري بمسؤولية عالية، وان اوساطه تؤكد بأنه ابدى موقفه في ما يتعلق بملف النازحين طارحاً التواصل مع الحكومة السورية للسعي الى حل هذه الازمة المتفاقمة، وحول مشكلة الجماعات الارهابية من «داعش» و«النصرة» وملحقاتها في جرود عرسال، تقول المصادر المطلعة ان هناك مشكلة خطيرة ناجمة عن هذا الوجود الارهابي لا يمكن لاحد ان يتجاهله، وان حزب الله قد اعلن موقفه منذ فترة غير قصيرة عندما اعلن امينه العام السيد حسن نصرالله الحاجة الى «عملية جراحية» لمشكلة جرود عرسال، لكن التفاصيل والمسائل الميدانية لا يمكن الكلام عنها أكان بالنسبة للتوقيت ام بالنسبة لكيفية اجراء هذه العملية.

وحسب المصادر ايضاً فان الحزب مقتنع ان هناك «دُمّلة» يجب علاجها لتفادي انتشار خطرها ومخاطرها على لبنان واللبنانيين، وان مثل هذا الامر لا يمكن تجاهله او مواجهته بسياسة ادارة الظهر او التعمية او غير ذلك.

وتقول مصادر أمنية مطلعة ان العملية الاستباقية التي قام بها الجيش في جرود عرسال مؤخراً كشفت المزيد من الحقائق والمعلومات المتعلقة بنشاط المجموعات الارهابية وما تخطط له، مشيرة الى ان المؤسسة العسكرية تملك الكثير من الدلائل والاعترافات حول هذه المخططات. وتضيف بأن الجيش يقوم بمهامه وواجباته من دون الالتفات الى ما يجري على صعيد المواقف او بعض السجالات السياسية، وهو مستمر في هذه المهام لحماية الوطن والاستقرار العام في البلد.

ولا تستبعد المصادر ان ينكشف في المستقبل القريب المزيد من الحقائق والمعلومات أكان على صعيد الوضع في جرود عرسال او على صعيد نشاط الخلايا الارهابية في اي منطقة من المناطق.

ملفات ورشة العمل والسلسلة

على صعيد آخر يشهد الاسبوع المقبل مع عودة الرئيس بري الى بيروت بداية حركة ناشطة باتجاه تفعيل الورشة التشريعية والحكومية للتصدي للمشاكل والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وفي مقدمها موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي تطرح نفسها مجدداً وبقوة على رأس بنود هذه الورشة وبات شبه محسوم بان السلسلة سيتم اقرارها في الجلسة التشريعية بعد ان وافقت معظم القوى السياسية على بنودها واشبعت درساً.

ووفقاً للاجواء التي تم رصدها عشية هذا الحراك المنتظر فان الرغبة بالشروع بهذه الورشة تعاكسها بعض التباينات والتجاذبات حول طريقة التعاطي مع الملفات المطروحة ومنها السلسلة.

ويقول مصدر نيابي بارز ان البحث بهذه الملفات سيعود الى الواجهة في الايام المقبلة رغم ما حصل ويحصل بالنسبة لموضوع النازحين والوضع في جرود عرسال وغيرها. ويشير الى ان من بين الاولويات الى جانب السلسلة موضوع الموازنة الذي يفترض ان يحسم وينتهي درسه في لجنة المال في غضون اسبوعين على الاكثر، ويضاف اليها ايضاً ملفات اخرى تتعلق بالكهرباء والمياه وملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة.

ويرى المصدر انه بمجرد عودة الرئيس بري من الخارج ستحتل السلسلة صدر الاولويات قبل دعوته الى الجلسة التشريعية المرتقبة. اما على الصعيد الحكومي فيفترض ان تشرع الحكومة في اعادة طرح ملف التعيينات الادارية والديبلوماسية والقضائية.

ويشير الى ان هذه الورشة المنتظرة تحتاج الى هدوء بعيداً عن المزايدات والتجاذبات السياسية، ملاحظاً انه على الرغم من ان هناك حوالى عشرة أشهر تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي فان القوى السياسية بدأت من الآن بالانخراط في اجواء هذا الاستحقاق والاعداد له على غير صعيد، ويتوقع ان تزداد وتيرة هذا الدخول المبكر في المناخ الانتخابي.

وفي شأن سلسلة الرواتب ينقل عن مصدر نيابي بارز في التيار الوطني الحر قوله ان التيار لم يغير موقفه لجهة وجوب اقرارها، وانه ينتظر عودة الرئيس بري من اجل اجراء المزيد من البحث والنقاش الذي سيساعد على عدم الوقوع في التجارب السابقة في الهيئة العامة للمجلس.

وتكشف مصادر مطلعة في هذا المجال عن ان اتصالات جرت في الايام القليلة الماضية بين بعض الافرقاء تركزت حول استكمال البحث في النفقات والواردات لهذه السلسلة، وان هناك اتجاهاً قد تبلور بصورة مبدئية لزيادة النفقات من 1200 مليار الى 1400 مليار ليرة من اجل تعديل وتصويب معاشات المتقاعدين.

وتشير المصادر الى ان هناك رغبة معلنة لحسم هذا الموضوع من كل الاطراف، وان هناك اعتقاداً بامكانية الشروع في استكمال مناقشة واقرار السلسلة وتمريرها في الجلسة المرتقبة خلال منتصف هذا الشهر.

وفي الشأن الحكومي قال مصدر وزاري انه يتوقع طرح موضوع التعيينات في جلسة قريبة لمجلس الوزراء نظراً للحاجة الملحة لحسم هذا الملف.

وكشف عن اتجاه لأن تكون آلية الخوض في الموضوع «مرنة» بحيث يمكن اعتماد الآلية المعروفة باختيار الوزير المختص ثلاثة اسماء وعرضها على مجلس الوزراء في وزارات معيــنة، وتــرك الخيارات مفتوحة للتفاهمات في تعيينات اخرى قبل طرحها على طاولة مجلس الوزراء.

ولا يستبعد المصدر حسم كل هذه التعيينات في تموز الجاري، معلقاً الآمال في هذا المجال على المشاورات والمداولات التي ستسبق جلسات مجلس الوزراء.

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية