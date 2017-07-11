اسرار مهمّة اللواء عباس ابراهيم في دمشق بشأن عودة النازحين

ذكر نائب في التيار الوطني الحر لـ «الديار» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلّف رسمياً مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم البدء بالتفاوض مع السلطات السورية بشأن عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا، وان رئيس الجمهورية ابلغ اللواء عباس ابراهيم انه يستطيع التفاوض باسم الدولة اللبنانية، مما وصفه البعض بأن اللواء عباس ابراهيم هو موفد رئاسي الى دمشق العاصمة السورية.

وبالنسبة الى الرئيس الحريري هو على علم بتكليف رئيس الجمهورية للواء عباس ابراهيم مهمة التفاوض مع الحكومة السورية بشأن عودة النازحين السوريين، لكنه لا يريد ان يشارك قرار انتداب اللواء ابراهيم الى دمشق لمفاوضة الدولة السورية، وذلك وفق نائب في «اللقاء الديموقراطي» الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط.

وقال النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «حكومة الحريري لن تفاوض حكومة الرئيس بشار الاسد».

في حين ان نائباً في تيار المستقبل قال لـ «الديار»: «صحيح ان الرئيس سعد الحريري لم يشارك في قرار انتداب اللواء عباس ابراهيم للمهمة في العاصمة السورية من اجل عودة النازحين، لكنه سيطلع من اللواء ابراهيم على نتائج زيارته وما حصل بشأن عودة النازحين اثر كل زيارة سيقوم بها اللواء ابراهيم، كون الرئيس الحريري يمثل رئاسة السلطة التنفيذية، وبالتالي فان قرارات العودة يجب ان تشرف عليها الحكومة اللبنانية».

وفي هذا المجال، علمت «الديار» ان المملكة العربية السعودية ترفض ان تفاوض الحكومة اللبنانية حكومة بشار الاسد، لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما وجد ان المجتمع الدولي غير آبه بملف عودة النازحين السوريين، وان لبنان يتحمّل اعباء كثيرة نتيجة وجودهم، وان واشنطن ولندن وباريس وغيرها من الدول غير مهتمة بعودة النازحين، لذا قرر الرئيس تحمّل المسؤولية وانتداب اللواء عباس ابراهيم بمهمة مفاوضة الحكومة السورية بشأن عودة النازحين وبالتحديد الى المناطق الآمنة في سوريا.

اما الرئيس سعد الحريري فقرر ان لا يغضب السعودية وان يشارك علنا في انتداب اللواء عباس ابراهيم لمفاوضة الحكومة السورية من قبل الدولة اللبنانية، الا انه قرر مواكبة الاتصالات التي يقوم بها اللواء ابراهيم في دمشق والاطلاع على نتائج المفاوضات ومعرفة كل تفصيل، وبمعنى اخر، انه غير مسؤول عن انتداب اللواء ابراهيم الى دمشق، لكنه مسؤول عن النتائج ويريد الاطلاع على النتائج من اللواء ابراهيم في كل مرة يزورها.

اما بالنسبة للرئيس نبيه بري فقد ذكرت اوساطه انه مع تفاوض الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية بشأن عودة النازحين، لكن لم يصدر اي موقف رسمي عن بري الذي عاد امس الى لبنان ليستأنف نشاطه اليوم بعد ان كان خارج الاراضي اللبنانية وفي سفر الى ايطاليا.

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية