- غادة عبد الرازق تقف أمام القضاء بسبب الفيديو الفاضح.. وهذا قرار المحكمة
- التعديات في الشمال: وراء كل منتجع.. سياسي
- عناصر قوة لميقاتي بعد تمدّده الى الضنية والمنية
- أستراليا تنشر قائمة بالوظائف المطلوبة للهجرة إليها عامي 2017 ــ 2018
- لبنان يواجه ″قنبلة موقوتة″ بصاعقين.. النازحون والارهاب!
- عبد المنعم يوسف ″يرمي″ براءته في وجه الحريري وتيّار المستقبل
- الحريري ينزع اللغم العسكري: كل الدعم للجيش وأمن النازحين مسؤولية الدولة
- بالصور: جندية إسرائيلية يسطع نجمها في النت
- CNN تكشف عن وثائق تثبت خرق قطر لاتفاق الرياض
- فن الاحتفاظ بالسُنَّة على الهامش
- هل أرسل ترامب وزير خارجيته تيلرسون وسيطًا في الأزمة الخليجية من أجل أن يفشل؟ ولماذا؟ وهل تعيش المنطقة مرحلة السكون الذي يسبق العاصفة؟
- توقعات الأبراج ليوم July 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 11, 2017
- السلطة تَرشَح وعوداً والحريري يُغطِّي الجيش... مَن زوّر قرار مجلس الوزراء؟
- الحريري يبدّد التأويلات حول لقائه قائد الجيش: لا شبهات على المؤسسة ودعمها غير مشروط
- الحريري يرفض فتح حزب الله أي معركة في جرود عرسال
- الحريري يُهدّئ التوتر السياسي ويحتوي المناخات السلبية إزاء الجيش
- «ضغوط» لتأجيل الحسم في الجرود... وحزب الله لن يضيّع الفرصة
- «مجموعة العشرين» تجتمِع سرّاً في بيت الوسط: عتاب وتنبيه للحريري
- رئيس الحكومة يتراجع: كلّ الدعم للجيش
- تقرير الجيش في وفاة الموقوفين الأربعة: قضوا قبل التحقيق معهم
- المغادرون.. مطار الدوحة.. القادمون
- السوريّ اليوم...
- ترامب الابن: التقيت المحامية الروسية بحثاً عن معلومات... مسيئة لسمعة كلينتون
- إيران تتمدد عسكرياً ... في شرق سورية
عناصر قوة لميقاتي بعد تمدّده الى الضنية والمنية
تتفق القوى السياسية الشمالية على ان دائرة الشمال الاولى التي جمعت طرابلس الى المنية -الضنية،ستكون محور اهتمام التيارات السياسية كافة متوقعة ان تشهد أم المعارك الانتخابية وتحدد احجام القوى المتنافسة على امتلاك القرار السني باعتبار ان هذه الدائرة تتميز بلونها الطائفي السني الغالب عليها وحيث تشكل طرابلس البيئة السنية والمنصة التي تطلق القيادات الساعية الى الرئاسة الثالثة ..
تلاحظ مصادر طرابلسية ان الحراك الانتخابي في هذه الدائرة ناشط على اكثر من صعيد وحيث الحيوية السياسية ملموسة في مكاتب التيارات والقيادات السياسية دون ان يرشح لغاية الآن اي احتمال عن شكل التحالفات المنتظرة باستثناء محاولات تجري هنا او هناك بعيدا عن الاضواء بمساع لرأب صدع او لتقريب وجهات نظر.
حسب مصدر متابع ان النائب محمد الصفدي اخذ على عاتقه مؤخرا اجراء مصالحة بين الرئيس سعد الحريري والوزير السابق اللواء اشرف ريفي، وان خلفية ذلك بدت اثر القانون الانتخابي الجديد وبعد تلمس الحريري صعوبات جمة امام معركته في دائرة طرابلس المنية الضنية التي يخوضها على جبهتين: جبهة الرئيس نجيب ميقاتي من جهة، وجبهة ريفي من جهة ثانية وكلاهما يتمعتان بتمدد لافت في المنيه والضنية عبر حلفاء لهما يشكلون حالة انتخابية قادرة على التصدي للائحة الحريري لا سيما اثر اقرار الصوت التفضيلي على اساس القضاء وبنية ارتدت على التيار الازرق سلبا بعد اجراء اكثر من احصاء في هذه الدائرة كانت نتائجها دائما لصالح الرئيس ميقاتي واللواء ريفي مما شكل مفاجأة للرئيس الحريري الذي وضع بتصور مغاير للواقع الشعبي المستجد والذي غير من المشهد السياسي في هذه الدائرة الانتخابية الاساسية.
يوضح المصدر ان الصفدي لم يوفق بتقريب المسافة بين الحريري وريفي بل زادت تطورات عديدة من اتساع الهوة بينهما خاصة وان اللواء ريفي قطع اشواطا في مسيرته السياسية والشعبية وبرز ذلك في الاحصائيات.
وعلى جبهة الرئيس ميقاتي تتلمس المصادر ارتياحا لدى «تيار العزم» في هذه الدائرة واتساع دائرته الشعبية نحو الضنية والمنيه وجعلت منه رقما صعبا فارضا موقعه بخدمات لم تتوقف،ومشاريع انمائية وتواصل لم ينقطع مع الشرائح الشعبية كافة جعلته في طليعة القيادات السياسية على مستوى الشمال ومقصدا لكثير من السياسيين الذين يخطبون وده، ويرى مصدر سياسي ان الرئيس ميقاتي صاحب النفس الطويل في العمل السياسي والذي يعمل بصمت وبروية ارسى ركائز حلفه السياسي كتيار له موقعه الوازن بين التيارات لا سيما وان العلاقة بينه وبين الوزير فيصل كرامي بات اكثر من متينة وصلبة مما يعني ان كتلة فيصل كرامي الانتخابية التي ورثها عن والده الرئيس الراحل عمر كرامي لها حيثيتها الشعبية الواسعة المؤثرة في المعركة الانتخابية هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فان عناصر قوة اخرى باتت الى جانب الرئيس ميقاتي في هذه المعركة بعد تمدده الى الضنية والمنية،واثر اقتراب النائب السابق جهاد الصمد منه والى حد التحالف غير المعلن،وفي حال تثبيت هذا التحالف فمن شأنه ان يحسم المعركة على مستوى الضنية التي بات فيها جهاد الصمد الرقم الاول باعتراف الخصم قبل الحليف بعد تراجع ملموس للتيار الازرق ومرشحه النائب احمد فتفت الذي لم يستطع الفوز باستحقاقات بلدية وكانت خسائره لافتة للنظر نتيجة ضمور قاعدته الشعبية.
اما تمدد الرئيس ميقاتي في المنيه فلا يستهان به لا سيما وان العين فيها على كمال الخير الذي تعتبره عدة مصادر انه بات الرقم الاول في المنيه وقد نجح في جمع الخصم والصديق حوله في معاركه الانمائية المثمرة،وحقق فيها نجاحا حيث فشل غيره من نواب المنطقة، لا سيما خوضه معركة الكهرباء ونجاحه في تأمين 20 ساعة تغذية للمنيه حفظها له اهل المنية بكل اطيافهم،عدا عن مصالحات وخدمات لا يمكن احصاؤها حتى اطلق عليه لقب «كمال المنيه».
يسود اعتقاد لدى مصادر سياسية ان الرئيس ميقاتي لن يجد افضل من الحاج كمال الخير حليفا له في المنيه يخوض به معركته الانتخابية لعدة اسباب ابرزها:
اولا- ان كمال الخير خاض عدة تجارب انتخابية ناجحة آخرها مقاربته الفوز بالمقعد النيابي لولا «هطول» الدولارات في الساعات الاخيرة قبيل الاقتراع والتي غيرت من نتائج الانتخابات العام 2009،وحصد حينها ما يقارب ال16ألف صوت بينما الفائز نال ما يقارب ال18 الف صوت.
ثانيا ـ انفتاح كمال الخير على كل العائلات في المنيه وتمدده الملموس وصولا الى الضنية التي حظي فيها بتأييد عائلات اعلنت منذ اليوم تأييدها له.
ثالثا -خلو المنيه من مرشح له حيثية شعبية وازنة.
هذه العوامل وغيرها تضفي الى لائحة الرئيس ميقاتي قواعد شعبية يصعب اختراقها حسب رأي اكثر من مصدر سياسي وبالتالي فان هذا التحالف سيتحول الى جبهة صلبة تواجه لائحة الرئيس الحريري التي يقرأها المصدر منذ الآن بانها بالكاد تستطيع الفوز بنائب وفي احسن الاحوال بنائبين حليفين له وليسا من التيار الازرق كانتماء..
عدا عن ذلك فان ملامح لائحة الرئيس ميقاتي باتت تقارب الوضوح منذ اعلان الوزير السابق نقولا نحاس انه رهن اشارة الرئيس ميقاتي حين يطلبه للترشح عن المقعد الارثوذكسي،وليس الوزير السابق جان عبيد ببعيد عن الرئيس ميقاتي كمرشح عن المقعد الماروني في طرابلس.. وقد فشلت ايضا محاولات رأب الصدع بين الرئيسين ميقاتي والحريري الذي نقل عنه ان معركته في طرابلس ستكون بينه وبين الرئيس ميقاتي الذي سيكون رئيسا للائحة وهذا ما لا يرضاه الحريري لان الرئيس ميقاتي قد خطط لكتلة نيابية وازنة .. وبالتالي فمعركة الحريري ستكون في مواجهة ميقاتي وريفي على حد سواء ويخشى التيار الازرق من هذه المعركة من توزع المقاعد بين الرئيس ميقاتي واللواء ريفي رغم ان اية اشارات تقارب بين الرجلين لم تظهر حتى الآن.
ويلاحظ ان الوزير فيصل كرامي قد حقق مؤخرا حضورا شعبيا واسعا برز خلال استقبالاته الحاشدة في عيد الفطر والتي شكلت استفتاء عفويا لفت الاوساط السياسية كافة وبذلك فان تحالفه مع الرئيس ميقاتي يضفي وزنا بالغ الاهمية للائحة.
ولا يمكن للمتابع ان يغفل كتلة انتخابية ذات شأن تقدر بحوالى 12 الف مقترع يصبون باتجاه واحد هي الكتلة العلوية التي ستكون بيضة القبان في هذه المعركة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- التعديات في الشمال: وراء كل منتجع.. سياسي
- عناصر قوة لميقاتي بعد تمدّده الى الضنية والمنية
- عبد المنعم يوسف ″يرمي″ براءته في وجه الحريري وتيّار المستقبل
- الحريري ينزع اللغم العسكري: كل الدعم للجيش وأمن النازحين مسؤولية الدولة
- السلطة تَرشَح وعوداً والحريري يُغطِّي الجيش... مَن زوّر قرار مجلس الوزراء؟
- الحريري يبدّد التأويلات حول لقائه قائد الجيش: لا شبهات على المؤسسة ودعمها غير مشروط
- الحريري يرفض فتح حزب الله أي معركة في جرود عرسال
- الحريري يُهدّئ التوتر السياسي ويحتوي المناخات السلبية إزاء الجيش
- «ضغوط» لتأجيل الحسم في الجرود... وحزب الله لن يضيّع الفرصة
- «مجموعة العشرين» تجتمِع سرّاً في بيت الوسط: عتاب وتنبيه للحريري
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)