عملية نوعية للجيش في عرسال: مقتل إرهابيَين وتوقيف 3 وضبط عبوات

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تنفيذ عملية أمنية وصفت بأنها «نوعية»، ضد «مجموعة إرهابية» في عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية، وغرّد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر حسابه على «تويتر»، مستخدماً هاشتاغ #كلنا_جيش، وكتب: «دائماً على الموعد عند كل خطر يتهدّد الوطن. ثقتنا بكم لا تنتهي… حماكم الله»، في وقت واصلت الطائرات الحربية السورية قصفها جرود عرسال. وبات هذا القصف شبه يومي منذ الأسبوع الماضي.

وأقدمت قوة من مديرية المخابرات في الجيش فجر امس، وفق بيان صادر عن مديرية التوجيه، «في ضوء معطيات أمنية، وتنفيذاً للخطة الاستباقية التي يقوم بها الجيش والتي أدت إلى دهم مخيمات عرسال قبل اقل من اسبوعين، على دهم مجموعة إرهابية موجودة في عرسال، كانت تعدّ لتنفيذ عمليات إرهابية».

وأوضحت انه «لدى محاولة أفراد المجموعة الإرهابية مقاومة القوّة المداهمة، تصدّى لهم عناصر الدورية ما أدّى إلى مقتل الإرهابيَين السوريَين ياسر الغاوي وعاطف الجارودي وتوقيف ثلاثة آخرين، كما تمّ ضبط 7 عبوات معدّة للتفجير وحزاماً ناسفاً و50 كلغ من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى كميّة من الرمانات اليدوية والصواعق».

وأوضح البيان ان «الإرهابي الغاوي» يشتبه بأنه «الرأس المدبر لعملية التفجير التي حصلت في رأس بعلبك بتاريخ 24/5/2017».

وذكرت مصادر أمنية ان المداهمة استهدفت منزلاً في البلدة، وأن العبوات المضبوطة كانت تزن كل منها ما بين 7 و12 كلغ من المواد المتفجرة. اما الموقوفون فهم السوري وليد جمعة وابنه خالد واللبناني خالد عز الدين. وتأتي العملية الأمنية في وقت تتواصل التحقيقات في وفاة 4 سوريين كان الجيش أوقفهم خلال المداهمة السابقة.

الأمن العام

وكانت المديرية العامة للأمن العام أوقفت لبنانياً للاشتباه بانتمائه الى «تنظيم ارهابي».

وأوضحت في بيان ان التوقيف تم «في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والأشخاص الناشطين لمصلحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة». وأشارت الى انه «بالتحقيق معه اعترف بأنه تلقى دروساً دينية خارج لبنان على يد أحد رجال الدين المنتمين لتنظيم داعش ، ثم قام بتنزيل لعبة BOOM BEACH القتالية على الإنترنت ودخل الى غرف المحادثة ضمن اللعبة المذكورة حيث تعرف الى عدد من المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي وكانوا يتداولون اخبار التنظيم وبأنه يطبق الشريعة الإسلامية الصحيحة، كما انتحل صفة شرعي مكلف من قبل تنظيم داعش الإرهابي وصار يتلقى اسئلة دينية من افراد المجموعة ويحرض اعضاءها على الانضمام لداعش ومبايعة اميره ابو بكر البغدادي انطلاقاً من ايمانه بأن الجهاد فرض واجب على كل مسلم. كما تعرف من خلال اللعبة المذكورة الى أحد الإرهابيين الذي اوقفه الأمن العام بجرم التخطيط لأعمال امنية في منطقة اسواق بيروت». وأشارت الى احالة الموقوف «على القضاء المختص والعمل جار لتوقيف بقية الأشخاص المتورطين».

جنبلاط واللاجئ السوري

وتحول الملف الأمني في عرسال اضافة الى دعوة «حزب الله» الى التنسيق الحكومي اللبناني مع الحكومة السورية في شأن عودة النازحين السوريين، مصدر سجال سياسي استكمالاً للنقاش الذي حصل داخل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ودعا رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، في تغريدة على «تويتر» الى وجوب «الحدّ من عاصفة الحقد والعنصرية تجاه اللاجئ السوري الذي يضيف على الاقتصاد المحلي حوالى بليون دولار ونيف».

وكان عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي غازي العريضي حذر من أن يؤدي ملف النازحين السوريين «الى تفجير الحكومة»، داعياً الى «لملمة الأمور الداخلية وتخفيف الانقسام». وحمّل مسؤولية «عدم ضبط عملية النزوح السوري في لبنان الى الجميع»، معتبراً أن «ما يقوم به الجيش من ضمن مسؤولياته، في حين ان دور القوى السياسية، سواء داخل الحكومة أم خارجها، أن ترى في الأمر مسألة طبيعية».

ونوه بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في البلد، مؤكداً أن «مواجهة العمليات الإرهابية لا علاقة لها بمسألة النازحين». وتوقف عند كلام رئيس الحكومة سعد الحريري وتأكيده أن الطائفة السنية تدعم الجيش. واستذكر أيام معركة نهر البارد، والكلام الذي قاله قائد الجيش يومذاك العماد ميشال سليمان في إحدى الجلسات الوزارية انه لولا البيئة السنية لما توصلنا الى ما توصلنا اليه في تلك المعركة.

وكان الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري قال من عكار: «لا يزايدن احد على تيار المستقبل في دعم الجيش، فنحن الذين وفرنا له الغطاء السياسي للقيام بمهماته في الوقت الذي كان غيرنا يرسم في وجه الجيش الخطوط الحمر».

وأكد أن «الجيش يجب أن يعان وأن لا يدان في مهماته الوطنية، وعلى رأسها مكافحة خطر الإرهاب وحماية لبنان من الحرائق التي تدور حولنا».

وأشاد بـ «الوعي الذي أظهرته قيادة الجيش في التنبه لهذه المزايدات، وفي الاستماع إلى صوت الناس وملاحظاتهم». وقال: «كل ما نريده، نحن وقيادة الجيش، وضع الأمور في نصابها الصحيح، وتصويب الأداء إذا كانت هناك أخطاء، والاعتراف بها، وتوضيح الصورة ليس إدانة للجيش بل حماية له من المصطادين بالماء العكر».

وأضاف قائلاً: «ولا يزايدن أحد علينا في قضية النازحين، وكلام الرئيس الحريري واضح وصريح، بأننا لا يمكن أن نقبل بتسليم إخواننا السوريين النازحين إلى مصير مجهول، في تيار المستقبل نعتبر أن كرامة إخواننا النازحين السوريين من كرامتنا، ولا يمكن أن نحملهم مسؤولية تغلغل بعض الإرهابيين بينهم». وشدد على أن «قضية النازحين حساسة جداً، ولا يجب أن تستخدم لضرب الاستقرار الداخلي أو التأثير في عمل الحكومة، ولا يجب أيضًا أن تكون عرضة للابتزاز السياسي، أو عرضة لبازار طائفي أو مذهبي».

ودعا إلى تشكيل مظلة أمان حول الجيش للقيام بمهماته في وجه الإرهاب الذي يتستر خلف معاناة النازحين بعيداً من أي مزايدات». واعتبر «الكلام عن التنسيق مع نظام الأسد لعودة النازحين إلى سورية ساقطاً بكل المعايير، طالما أن الأزمة لم تنته، ولا ضمانات من الأمم المتحدة بعودة آمنة».

وكان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية استدعى الصحافي اللبناني فداء عيتاني للتحقيق معه، في دعوى قدمها وزير الخارجية جبران باسيل على خلفية «موقف» على موقع «فايسبوك». وبات عيتاني ليلته في النظارة وأطلق أمس، على ذمة التحقيق.

وكان عيتاني انتقد على الموقع الالكتروني السلطة بسبب «التنكيل الذي يتعرض له نازحون سوريون».

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية