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لبنان.. إخلاء سبيل صحفي أوقفته تدوينة

آخر تحديث: منذ 3 ساعة 15 دقيقة
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 137
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أخلى القضاء اللبناني سبيل الصحفي فداء عيتاني على أن يتابع جلسات محاكمته في دعوى رفعها ضده وزير الخارجية جبران باسيل. تأتي الشكوى القضائية على خلفية تدوينة نشرها عيتاني على فيسبوك ندد فيها بتجاوزات السلطة.

المصدر: سكاي نيوز

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